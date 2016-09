Edgar Cazares

*PRI-Independientes desplazan al PAN en el Congreso

*En la política nada es eterno, comprobado al cien

*Vaya mazazo, en toda la extensión de la palabra el que recibió el panismo colimense, en menos de un año han pasado del gozo al pozo, de festinar a los cuatro vientos una mayoría histórica a una caída trágica, en las últimas 24 horas. El declive se veía venir, luego del rompimiento del ala encabezada por Nicolás Contreras precisamente con la fracción blanquiazul del Congreso. Era cuestión de tiempo. Así de la mayoría histórica, el panismo pasó a ser mayoría simple con el riesgo de que si las demás fracciones unían fuerzas, simple y sencillamente dominarían la actual legislatura y así pues el vaticinio político se cumplió. No sólo dejaron de ser mayoría aplastante, sino que además perdieron la comisión más importante, la de Gobierno Interno, y por si fuera poco además los cargos más importantes, en este foro dejaron de pertenecer a la filiación derechista entre ellos la oficialía mayor, comunicación social, el área jurídica, entre otros. Así de duro el golpe. A lo largo de su historia el PAN ha sido un partido con militancia masiva, pero que en algún momento se queda siempre con el ánimo de dar el gran paso. Así en algún momento llegaron a desbancar al mismísimo todopoderoso PRI de Los Pinos, aprovechando el desencanto que algunas figuras del tricolor habían generado en la población, en su forma de gobernar. Lograron hilar dos sexenios, pero posteriormente cayeron al precipicio pasando de ser el partido en el poder al tercero, en cuanto a votos captados en elecciones, las presidenciales del 2012. A principios de este milenio, también llegaron a ostentar el mayor número de diputados federales en el Congreso de la Unión y por estrategias erradas también tocaron fondo. En el estado les sucedió algo similar; no sólo ganaron la mayor parte de las presidencias municipales y los distritos locales en el 2015, sino que se quedaron a menos de 600 votos de tomar por asalto la gubernatura. Muchos pensaron que con ese antecedente, la elección extraordinaria sería coser y silbar. No fue así. El escenario había cambiado radicalmente, a unas semanas de las elecciones constitucionales, y el voto mayoritario se inclinó apabullantemente por la causa de Nacho Peralta. Ese fue el aviso quizá, de que no todo era terso en la vida interna del panismo colimense. Y de ahí en adelante casi todo fue cuesta arriba. El cambio de coordinador de la Fracción Parlamentaria, la elección hasta al momento pospuesta de la dirigencia estatal del partido, el intento de expulsión -con juicio sumario de por medio- de diferentes personalidades claves en los triunfos del 2015, y finalmente el rompimiento con la posteriormente denominado fracción independiente, marcaron el principio de ese suceso adverso que ayer alcanzó su punto más crítico. Evidentemente que no todo está perdido para el PAN. Tienen aún elementos muy valiosos. Será cuestión de hacer una pausa en el camino y revalorar fortalezas y debilidades. Siguen ostentando un buen número de diputados y representantes en las diferentes ciudades, las más importantes del estado. Será importante que reflexionen sobre ese yugo que cargan, por cierto desde los comicios del año pasado de quien fuera su abanderado a la gubernatura. Aunque ello será motivo de otro análisis. De momento había que apuntar este grave revés que padeció uno de los partidos dominantes de la política estatal que pasó de la mayoría histórica a sus 24 horas más difíciles, de los tiempos recientes.

*También es importante valorar cada momento de nuestra vida y medir el alcance de nuestras acciones. Recuerdo que una vez integrada la actual legislatura, algunos promotores de la transición casi corrieron a patadas a personal de gran valía en el congreso, algunos con dilatada carrera y experiencia. No se me olvida que algunos de los que se fueron, derivado de este cambio de patrones, lo hicieron con lágrimas en los ojos, no sólo propiciadas por la pérdida del empleo sino por algunas humillaciones que algunos –solo algunos, lo aclaramos- promovieron, hubo uno que otro que buscó que ardiera Troya, echando casi a patadas a algunos de los trabajadores citados inicialmente. Y cómo da vueltas la vida. Ayer algunos de esos nuevos empleados del Congreso que festejaron y aplaudieron rabiosamente, los otros despidos se vieron en las mismas. En la política no se debe planear, como empleado, proyectos a largo plazo, más que ningún otro es un trabajo pasajero, donde hoy se está y mañana quién sabe. Los burócratas no sindicalizados, deben ser conscientes, de que lo primero que deben tener listo permanentemente son las maletas. Es una etapa que suele pasar muy rápido. Dicho sea de paso alguno de esos hoy ex empleados congresistas se les subió muy rápido y hasta se olvidaron de sus orígenes. Lamentablemente para ellos, hoy regresan a su triste realidad. No me alegra, al contrario.

*Otro de los golpes más difíciles de asumir para el blanquiazul, además de la comisión de Gobierno Interno es el de la Comisión de Hacienda y fiscalización cargo que hasta este martes al mediodía ostentaba el paisano Miguel García ý que ahora puede presumir Santiago Chávez. Lamentablemente el Mono –como se le conoce popularmente al citado legislador porteño- tiene muy poco que presumir en su gris paso por tan importante cargo. Al representante del distrito XI sólo se le ha visto en reuniones de postín y en una que otra cuestión estilo cortina de humo. Qué lástima, desde donde estaba pudo haber desarrollado un gran papel. Simplemente sucumbió al canto de las sirenas.… sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx