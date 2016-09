Edgar Cazares

*¿Quién es culpable de la escisión de la bancada azul?

*¿De los diputados que decían de esta agua no beberé…?

*Los robos a escuelas públicas, a la orden del día

*Por más que el senador Jorge Luis Preciado esté pataleando y diciendo que ahora que el gobernador Nacho Peralta tiene el control del Congreso lo utilizará en contra de los ciudadanos autorizando nuevos impuestos y más deuda para el estado, la verdad es que el único responsable de lo que ocurrió fue él y nadie más. Y es que aquí el panista debe hacer un acto de conciencia, de f autocrítica y reflexión porque más que decir que el gobernador ,“ahora tiene el control del Congreso”, debiera de reconocer que fue él uno de los factores principales por el cual Acción Nacional se está dividiendo y por ende perdiendo la mayoría en la legislatura. Da la impresión de que Preciado no supo cuidar las formas ni respetar la autonomía de la bancada histórica que había logrado su partido en el Congreso del Estado y fue su actitud caciquil lo que terminó por abonar a esa crisis al interior del grupo parlamentario, hasta ponerlo en su justa dimensión. En los corrillos políticos siempre fue sabido que el bloque panista se comenzó a dividir poco a poco por la intervención de Preciado y tan era evidente, que para negociar algunas posiciones o temas importantes, muchas veces sus interlocutores no tenían claro con quién dialogar, pues se llegó a hablar de hasta cuatro diferentes bloques. Hoy más que nunca, Jorge Luis Preciado debe evaluar qué tanto hizo y dejó de hacer para que la crisis que detonará en Acción Nacional, para la reducción de espacios en el Congreso del Estado, pues quizá su afán de abarcar mucho e incidir en todos los ámbitos de la vida del panismo colimense terminaron por dinamitar la bancada blanquiazul y todos los cargos que habían alcanzado.

*Era más que evidente que al dar a conocer su postura el comité estatal del PAN, iba a dedicar gran parte de su tiempo a echar sapos y culebras contra los hoy diputados independientes, alguna vez parte de la fracción blanquiazul en el Congreso. Dicen en el pueblo, y dicen bien, que cuando hay matrimonio se debe fijar bien a quien se lleva uno a casa. Algo similar sucede con esa relación que estableció en algún momento el panismo colimense y el ala ahora encabezada por el siempre polémico Nicolás Contreras, se debe buscar ahora a los que los invitaron a estas filas y preguntarles qué requisitos buscaron en éstos, o bien qué características les notaron que pudieran servirle a este instituto político. Porque los hoy independientes, cuando menos dos de ellos, ya habían sido huestes de otros partidos, a lo largo de sus carreras en esas lides. Es decir habría que preguntarse, aunque ya todo pasó, si los panistas sabían –y creo que sí- qué tipo de aliados estaban consiguiendo al sumarlos a su causa de cara a las elecciones del 2015. Sería muy ingenuo pensar en qué sus aliados ocasionales no tuvieron tiempo de conocerles o les desconocían esas mañas. Los independientes tendrán sus razones para haber actuado como lo hicieron. Son sus intereses o algunos otros pensarán, sus convicciones. Me parece muy exagerado pensar como hace la dirigencia panista y otros liderazgos de esos rumbos, que los únicos culpables en todo esto fueron sus antiguos nominados. Es difícil en estos casos encontrar pues inocentes y culpables. Al menos así no funciona la política.

*Ayer advertíamos que se debe ser muy cuidadoso en el hacer y en el decir y más en la actividad pública. Porque a veces la memoria colectiva es muy corta, pero en ocasiones uno puede generar lastres que lo acompañarán para el resto de la vida. Máxime en la actividad política. En redes sociales algunos usuarios han expresado su extrañeza porque algunos de los diputados independientes, no hace mucho tiempo gritaban a los 4 vientos que con el PRI ni a la esquina. Es más alguno de éstos usó el lema casi como bandera de campaña. Y más tardó el gallo en cantar tres veces que Pedro en negar a Jesucristo. Hoy algunos de esos diputados que no querían ver ni en pintura al tricolor se han tenido que tragar sus palabras. Por ello, insisto, se debe ser muy cuidadoso en el decir y en el hacer, porque las coyunturas políticas son sumamente variables. El rival de hoy puede ser el aliado del mañana. ¿Quién sabe?.

*Los amantes de lo ajeno ya le tomaron la medida de las autoridades, y las escuelas públicas lo están resintiendo principalmente. Es en algunos de estos inmuebles donde ya no sienten lo duro sino lo tupido. Recientemente las autoridades policiacas revelaban que cuando menos en el fenecido mes de agosto se dio casi un hurto cada 2 días. La policía municipal, y seguramente las otras instancias de seguridad, ya están tomando cartas sobre el asunto, que dicho sea de paso se ha agudizado notoriamente en instituciones académicas del Valle de las Garzas. Pero ante la gravedad del asunto en algunas escuelas han intensificado las medidas de seguridad, para evitar la visita de los cacos o bien sus consignas, para pedir la actuación oportuna de las instancias correspondientes. Por ejemplo ayer en el Cendi 2 del Valle de las Garzas los directivos y padres de familia decidieron colgar una manta en el acceso al plantel, advirtiendo a los rateros que desistan de visitarlos puesto que ya los dejaron en puras tablas: al calce la misiva pública señalaba que no hay nada más que puedan sustraer ahí. Seguramente la consigna, al estilo te lo digo Pedro para que lo entiendas tu Juan, debió haber caído como patada de mula entre algunos representantes de la ley. Pero ese es el grado de desesperación y quizá de molestia e indignación que hay entre maestros, padres de familia y niños cuyo patrimonio, a veces producto de un esfuerzo de años, se ve reducido a nada en cuestión de minutos y de la noche a la mañana. Veremos pues en breve, cuál será la reacción de las autoridades que previamente, se han comprometido a abatir los índices alarmantes.

*Y por si fuera poco ayer nos enteramos que una escuela secundaria, ubicada sobre la avenida de las Gaviotas sufrió no el primero, ni el segundo, tampoco el tercero sino ¡¡¡el cuarto asalto ¡!!. En los últimos 60 días. Este casi ilustra la gravedad del fenómeno pues. Ahora los amantes de lo ajeno sustrajeron de ese inmueble cableado que se reflejó en algunas actividades de este mismo, por ejemplo los estudiantes tuvieron que ser avisados a grito en vivo y en directo de cuando tenían que salir a receso o regresar a sus salones, porque la chicharra eléctrica no podía funcionar derivado del citado robo. Así las cosas en Manzanillo…