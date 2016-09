Edgar Cazares

*La visita de Ochoa Reza a Colima, fructífera

*Arturo Figueroa, nuevo director del corporativo

*Cumpliendo su compromiso de visitas los 32 comités directivos estatal del partido durante sus primeros 100 días como dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza estuvo la semana pasada en nuestro estado y en esta ocasión el puerto de Manzanillo fue la sede que eligieron los priistas para darle la bienvenida a su líder. Fue desde el puerto colimense desde donde Ochoa Reza pidió a los priistas mantenerse en la línea de la transparencia y rendición de cuentas, pues solo de esa manera la gente podrá seguir considerándolos como una opción real de gobierno en donde sus principales acciones puedan quedar acreditadas como trabajo real y no posibles hechos de corrupción. El dirigente nacional también aprovechó la visita a Manzanillo para decirles a los priistas colimenses que es necesario mejorar los niveles de comunicación con la sociedad mexicana, pues fue claro en que el principal baluarte que sigue teniendo el partido se llama Enrique y se apellida Peña Nieto, sin embargo no se han sabido comunicar sus logros. Y es que para el dirigente priista tanto el paquete de reformas estructurales que se aprobaron durante el primer tercio del gobierno de Peña, así como los niveles de transparencia y otras acciones más, no han sido debidamente comunicadas, de ahí que es necesario reforzar estos temas y vincularlos a acciones de gobiernos priistas. A Ochoa Reza se le vio sonriente durante su estancia en Manzanillo y se le notó cómodo acompañado por la dirigencia estatal del partido y sobre todo por el liderazgo político que tiene el gobernador Nacho Peralta, de ahí que seguramente tal y como ha sucedido con los funcionarios federales de primer nivel, las visitas a nuestro estado se mantendrán vigentes. Hay que decir también que a la clase política estatal del PRI se le vio satisfecha y contenta con la presencia de su dirigente nacional, lo cual resulta importante para el trabajo futuro que se tenga que realizar en materia electoral y sobre todo en municipios como Manzanillo, en donde el trabajo del tricolor, literalmente está iniciando desde ceros.

*Por las nuevas caras en el PRI no ha quedado. El problema sin duda alguna serán factores externos que han mermado recientemente la imagen del instituto que venía de experimentar una notoria mejoría de salud política a raíz del 2012 y que en este 2016 ha visto un retroceso innegable. No sólo está el caso de algunas pésimas administraciones locales encabezadas por priístas como en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, sin olvidar el anguianato concluido en el 2015 que a punto estuvo de generar igualmente una debacle en la entidad de las palmeras. Pero no sólo es eso. La administración federal, de extracción priísta, ha tomado este año medidas muy extremas que ha pagado donde más le duele a la gente: el bolsillo. Y para eso no hay explicación que valga. Ha llegado el punto que cualquier adversidad o error indistintamente se culpa al gobierno federal. Para colmo de males las reformas estructurales no han producido el efecto que seguramente sus promotores esperaban. Yo no sé a ciencia cierta si estas han fracasado pero en algunos casos han producido el efecto contrario que indiscutiblemente la autoridad contemplaba. Con la reforma energética se nos prometía un descenso constante en el precio del combustible o de la electricidad. Con la reforma educativa no se ha producido la mejoría que sugería el peñato y aquí algunos podrán decir que ello no ha sido posible por la resistencia del gremio magisterial pero a decir verdad ni es estado donde no se ha gestado la sublevación, como el nuestro, tampoco se ha llevado a los hechos ese compromiso. Bueno tan cuesta arriba se le ha puesto al actual sexenio que hasta han entrado en conflicto con la Iglesia debido a la comunión entre la apertura que ha mostrado el Estado con las comunidades lésbico-gay. Se podrá decir misa, y podríamos entrar en defensa del presidente Enrique Peña Nieto, quien me parece le ha tocado gobernador al país en momentos de gran coyuntura, en el que la gente más dispuesta está a reflexionar y generar escrutinio en las grandes y pequeñas decisiones de las diferentes instituciones, pero la realidad es que la fama del mandatario está en su peor momento. Contra todo ese ambiente tendrá que remar el PRI en general. La misión es difícil, ciertamente, más no imposible. Pero es necesario que los integrantes y más aún los jerarcas de la organización priísta, en lo local y en lo nacional apresuren el paso y redoblen esfuerzos por recuperar el ánimo entre la ciudadanía, a la voz de ya. El 2018 está a la vuelta de la esquina.

*Inicialmente el programa Noches del Puerto me pareció una muy buena idea. Pero recientemente me he quedado con la impresión de que esta tuvo arranque de caballo pura sangre pero su cierre ha quedado a deber. Si la idea es darle continuidad -porque para ser sinceros sí tuvo su penetración y creo que sí debe dársele oportunidad- algunas cosas y estrategias deben replantearse entre ellas darle mayor diversidad a los espectáculos. Porque en ciertas ocasiones me dio la impresión de que algunas de sus presentaciones recurrían a expresiones artísticas un tanto ajenas al gusto de las masas. La idea no es replicar la idiosincrasia clasista del nefasto aunque ya escindido Nicolás Alvarado –por su despido ya como director de TV UNAM- pero tampoco irse al otro extremo. Darle la oportunidad a todo tipo de bellas artes sería grato e incluyente. Pero si cada viernes los shows apelarán a géneros un tanto alejados de las masas entonces iremos todos al despeñadero. No estaría mal de vez en cuando llevar un recital de géneros populares o folklóricos. Porque a decir verdad si bien las últimas ediciones de Noches del Puerto en Las Brisas trajeron a artistas de una calidad indiscutible, y que también pusieron todo su empeño, la concurrencia fue yendo a la baja.

*Sumamente atinado el nombramiento del contador Arturo Figueroa como Director Corporativo de la empresa Ecos de la Costa-Correo de Manzanillo, buscando con ello darle un nuevo empuje y dinamismo al grupo editorial que se ha caracterizado precisamente por ser la voz de los colimenses. Sin duda una decisión muy inteligente de la señora Leticia Castro de Silva Ochoa, Presidenta del Consejo de Administración. Me sumo a los parabienes en ambos casos. Así las cosas en Manzanillo.