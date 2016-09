Edgar Cazares

*Autoridades actuaron a tiempo ante Newton

*Autoridades policiacas y educativas, obligadas

*En Manzanillo, el Campeonato de Lanchas Rápidas 2016

*Un evento hidrometeorológico de nuevo tomó por sorpresa nuestra región. La formación de la tormenta Newton casi fue frente a nuestras costas y por ende todos de alguna manera pagamos las consecuencias. No obstante también es digno de destacar la rápida capacidad de reacción de nuestras autoridades quienes atajaron cualquier posible riesgo reuniéndose constantemente desde el pasado fin de semana. Me parece que lo sucedido en torno a la citada tormenta tropical –que puede evolucionar a ciclón, aunque ya a cierta distancia de nuestro estado -bien puede inaugurar la etapa más riesgosa de la temporada de ciclones en el pacífico mexicano-. Por historia septiembre suele ser el mes más lluvioso y octubre el mes en el que se registran los ciclones más desastrosos que se tienen en memoria. Es decir hay que irnos preparando para lo peor. Caer en excesos de confianza no lleva a nada bueno y demostrado está, en diferentes pasajes de nuestra vida cotidiana como manzanillenses. Por fortuna, reitero, en este caso se procedió con mucha antelación. Espero que esa sea la tónica en lo sucesivo porque si hacemos un poco de memoria durante la parte final del anguianato hasta en eso nos falló la anterior administración sexenal. La realidad es que de acuerdo a especialistas el panorama nos pinta difícil en materia de huracanes. Por si acaso debemos estar conscientes de un escenario adverso tal como sucedió este fin de semana, que por fortuna quedó para el anecdotario. Pero es mejor así.

*Un reconocimiento total a las Fuerzas Armadas y al Ejército Mexicano que estuvieron todo el fin de semana muy activos en beneficio de la ciudadanía. Ambas instituciones tienen un protocolo establecido para actuar en caso de una contingencia o bien que la propia ciudadanía lo requiera. Y ello a veces a costa de la propia salud o integridad física de sus elementos, como se vio este domingo y lunes cuando los mencionados ingresaron constantemente a El Centinela y El Rebalse -esta última en el estado de Jalisco-, ambas comunidades inundadas por el desbordamiento del Río Marabasco. No en vano ambas organizaciones son de las más estimadas y respetadas por la ciudadanía en general. Vale la pena pues mencionarlos en esta ocasión porque ese ánimo debiera ser replicado por todas las instituciones públicas.

*Es curioso lo que sucede en la comunidad El Centinela que tras cada temporal se ve incomunicado. Pese a la vulnerabilidad gran parte de sus moradores se resisten ya no digamos a reubicarse sino siquiera a ser evacuados durante un fenómeno de este tipo. Hay quien dice que hacen mal mientras que otros les conceden razón. Para ser sincero es difícil abandonar el terruño como se dice comúnmente. Y para cómo andan los tiempos más de uno debe apreciar su patrimonio, y no han de querer que éste sea presa de la rapiña como se ha presentado en otras partes de la ciudad –incluso sin lluvia de por medio-. Me parece que en lugar de condenarlos se debe ver la manera de insistir en hacerles ver el riesgo que corren pero sin presionarlos de más. Situación similar experimentan los habitantes de La Yerbabuena, en la parte norte del estado que viven en constante alerta por el tema del Volcán. El argumento que utilizan los de El Centinela es que sus casas no se han inundado al momento y si llegan a quedar incomunicados es por al cierre de su acceso principal que se ve anegado por el agua de afluentes cercanos. Es un tema bastante delicado que esperemos nunca llegue a ser resuelto mediante una desgracia. Sin embargo, desde mi muy humilde opinión, es un dilema difícil de resolver para esta gente.

*Del tema de la seguridad en torno a las escuelas pública de Manzanillo no debe desentenderse la Secretaría de Educación. No basta con interponer las denuncias respectivas ante el Ministerio Público. Me da la impresión de que los encargados de esta dependencia a nivel federal y estatal pueden y deben hacer más. Porque es cierto, una parte de la exigencia primordial se le debe plantear a las corporaciones policiacas, pero es exagerado dejarles toda la carga y responsabilidad. Creo que la instancia educativa, cual sea, puede gestionar recursos para que estos inmuebles cuenten con vigilancia o cuando menos un sistema de monitoreo y alerta que de parte inmediatamente a la policía cuando un ladrón quiera hacer de las suyas en esos recintos, cuyo patrimonio es de todos y que por ende cuando se comete un ilícito de este tipo el daño es para todos. Indiscutiblemente tanto la autoridad educativa como la policiaca y la de investigación deben estrechar lazos y sobre todo poner manos a la obra. Pero a la de ya. Porque es curioso que mientras continúe el dilema de qué se puede hacer para abatir estos índices y quién se hará cargo de encabezar ese esfuerzo –incluido lo económico- algunos planteles ya han sido visitados varias veces en una misma semana por los amantes de lo ajeno. Actuar a la de ya es prioridad.

*Del 2 al 4 de diciembre Manzanillo será sede de una carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de Lanchas Rápidas 2016; se dio a conocer que se espera que para esas fechas visiten el puerto colimense aproximadamente 15 mil personas. El evento se presenta como el más desafiante en el mundo para conductores y tripulantes de estas lanchas, de ahí que el mismo se organiza de manera coordinada con la Asociación International Outboard Grand Prix. Según datos oficiales, se tiene estimado que el costo del evento supere el millón y medio de dólares, de los cuales 500 mil dólares estarían siendo aportados por la Secretaría de Turismo Federal, a través del Consejo de Promoción Turística de México y el resto por las firmas patrocinadoras. Con esta justa Manzanillo también será promocionado a nivel nacional e internacional, porque la carrera tendrá cobertura de prestigiados medios de comunicación. Algunas de las cadenas que participarán del evento son Sports Radio, Speed Channel, HBO, Fox Sport y Fox Sport Network, así como diversas revistas y publicaciones periódicos especializados en el tema. La transmisión del evento en televisión nacional, se tiene contemplado transmitirlo en formato de alta definición en televisión abierta una semana después de realizarse el evento. Así las cosas en Manzanillo… sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx