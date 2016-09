Edgar Cazares

*Cuando los pretextos oficialistas sobran en Santiago

*Exceso de lluvia de Newton, nos dejó sin agua

*De los diputados ineficaces, en el Congreso Federal

*Desde hace varios días el delegado de Santiago, Juan Vargas, viene haciendo uso denodado de sus redes sociales para justificar la falta de trabajo o celeridad en la respuesta hacia algunas de las peticiones más sentidas en aquella localidad. A decir del auxiliar no se puede tener completamente limpia la delegación y no se puede acabar con el mundo de baches por esos rumbos debido a que no tiene recursos ni personal suficiente para ello. Seguramente antes de entrar al cargo debió haberse enterado bajo qué condiciones iba a desempeñarse en caso de acceder a tal cargo. En algún momento alguien debió haberle dicho la austeridad con la que iba a trabajar ante esa posibilidad y si no se enteró ni nadie le dijo entonces cometió un grave error. No puede ir hoy por la vida ni en su desempeño público poniendo mil pretextos para no cumplirle a sus gobernados cuando devengan un salario –auspiciado por la propia gente- por ello. Si no investigó el mundo de problemas que le aguardaban me parece que cometió un error. Pero lo que me parece más grave, es que en diferentes ocasiones, también haciendo uso del mismo foro, le sugiere a los inconformes que en lugar de reclamarle o exigirle a él canalicen las inconformidades contra sus superiores, es decir contra el ayuntamiento. En una de sus publicaciones, en sus redes sociales, el personaje en mención cita “tristemente comentarles que la Delegación no cuenta con motosierra, ni desbrozadoras, ni vehículo para transportar empleados ni herramienta; por lo que les comento que las ganas de trabajar las tenemos y el personal adscrito pueda apoyarlos si nos dan las herramientas para ello (sic)…”. Y, por si fuera poco, en ese mismo texto remata diciendo “eso de estar siempre poniendo mi dinero, pagar choferes, pagar diesel, pagar comida a los que van, pagar renta de desbrozadora, pagar mantenimiento de maquinaria no está resolviendo el problema, ya que esos servicios son constantes, y más en esta temporada de lluvias. Les pido su comprensión y nuevamente insistirles en que acudan por la copia de su oficio para que vean la gestión y me ayuden a exigir a las autoridades responsables iniciativa y ganas de trabajar para solucionar los problemas (sic)…”. No contento con la anterior retahíla la mañana de ayer el delegado santiaguense posteó el siguiente comentario “entendemos que no hay dinero en las arcas del Ayuntamiento y que en sí estamos en números rojos a nivel general, pero hay de prioridades a prioridades… Lamento mucho lo que están padeciendo, pero necesitamos el trabajo coordinado, acudan con la Presidenta, a mí los directores no me hacen caso y pongamos de nuestra parte para solucionar lo que en nuestras manos esté (sic)”. Ni duda cabe: en tiempos de campaña todas son promesas pero en época de cumplir todo es pretexto. Pudiera apostar pesos contra tostones que los comentarios que se “cuelgan” en la cuenta de Facebook del delegado santiaguense no son precisamente escritos por él si no quizá, pensando en voz alta, por algún portavoz o auxiliar suyo. Le concedemos en ese caso el beneficio de la duda. Pero cuando menos don Juan Vargas debiera leer y releer lo que se afirma en su nombre.

*Hablando de redes sociales hay algunas dependencias oficiales que se han tomado muy en serio la efectividad de éstas, pero olvidando que éstas más que ningunas otras deben cumplir con un protocolo preestablecido. Hay instancias que guardan una buena o estrecha relación con la prensa y creen que basta un simple mensajito de Whats App al cuarto para la hora para que uno vaya corriendo de contento a una conferencia de prensa de interés únicamente para las instancias oficiales. No basta con remitirse únicamente al Whats App o el Facebook para difundir sus actividades o convocar a conferencias así de botepronto. Conozco a fondo mi profesión y oficio y me parece que para quienes la ejercemos hay ciertos protocolos que deben seguir cumpliéndose al pie de la letra, para que uno haga lo que le corresponde: atestiguar cualquier hecho de interés público. No creo que la crisis galopante en los diferentes niveles gubernamentales los haya dejado ya sin servicio de telefonía o de internet, ni creo que no haya suficiente personal en ésta y otras organizaciones oficiales como para no tomarse la molestia de avisarnos con antelación vía celular o correo electrónico. Seguramente es pues el exceso de confianza o la falta de compromiso de algunas de estas autoridades que arruinan el trabajo denodado de sus superiores.

*Resulta bastante curioso, entre las secuelas que generó el paso del huracán Newton frente a nuestras costas, que la abundancia de agua de lluvia haya dejado a miles de manzanillenses sin agua potable. Cuando me llegó el primer reporte pensé: esto debe ser una broma. Conforme indague logré saber bien cuál era la problemática. A raíz de la contingencia en una parte del complejo hidráulico de Capdam se vio suspendido el servicio eléctrico lo que impidió que esta dependencia cumpliera, como ha venido haciendo bajo la administración de Daniel Cortés, con su cometido de llevar el vital líquido a miles de personas. La CFE hizo esfuerzos sobrehumanos para que la energía se restableciera pero cuando esto se cumplió vino otro imprevisto: dos bombas con las que se dirige el agua hacia las casas de la zona centro y parte del Valle habían dejado de funcionar y por ende el problema solo se resolvió parcialmente. Así que los usuarios debemos tener un poco de paciencia, porque es cuestión de tiempo para que el conflicto se resuelva