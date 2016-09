Edgar Cazares

*No al remplacamiento, decisión del gobernador

*Actitud ejemplar de la comunidad secundaria FMP

*Cambios en el gabinete federal

*Muy atinada la decisión del ejecutivo estatal en torno al remplacamiento. Y es que los tiempos no son muy boyantes en materia económica y con lo anterior se entiende la sensibilidad del mandatario estatal para con sus gobernados, detalle que no todos los políticos han demostrado en tiempos recientes. Previamente el ejecutivo estatal había adelantado que se tomaría una decisión con un análisis a conciencia y estudiando cada factor, especialmente el del contribuyente. Así pues el tema del remplacamiento no es obligatorio totalmente para la gente que posee un vehículo, ello a pesar del golpe económico que ello supondrá a las finanzas estatales, bastantes maltrechas por cierto, cortesía del triste anguianato.

*Ayer una autoridad auxiliar nos comentaba, en tono pacífico, que ellos tienen derecho a opinar, ello tras la crítica que generamos en torno al delegado de Santiago quien al parecer ha desenterrado el hacha de guerra en redes sociales contra el Ayuntamiento. En efecto, todos tenemos salvaguardado ese derecho hasta por la mismísima constitución. Nada más que, en el diálogo, reiteré que los comisarios y delegados municipales son a final de cuentas empleados del municipio y criticarlos indirectamente en como si los patos le tiraran a las escopetas. La nómina les llega a ellos, como empleados municipales, vía ayuntamiento pues. Y claro que tienen derecho a opinar o disentir respecto al municipio pero está más que claro que cualquier tipo de ira –si así se le puede llamar- debe ser canalizada ante las instancias correspondientes. Claro está que una cosa es ser, evidentemente, empleados municipales y otra es ser títeres o paleros. En ambos casos creo que se incurrirían en un craso error. Pero el asunto es que este tipo de funcionaros no deben olvidar bien el lugar que pisan ni el protocolo porque en un momento hasta pueden ser despedidos, si el caso lo amerita, de su desempeño como ya ha sucedido en recientísimas ocasiones. Máxime en estos tiempos quienes se meten a la función pública deben saber los terrenos que pisarán y sobre todo enterarse con antelación que los tiempos no son de Jauja, sino todo lo contrario. El dinero público es lo que más escasea.

*Por cierto, con mucha valentía y hasta arrojo diría yo, han afrontado los padres de familia y directivos de la Escuela Secundaria Fernando Moreno Peña la problemática de los robos. Los mencionados han tocado varias puertas para reforzar el tema de seguridad en torno al plantel, demostrando un serio compromiso con la educación de sus hijos. Se entiende que en la mayoría de los planteles afectados los paterfamilias y algunos maestros dejan por completo en manos de las autoridades el tema de la seguridad. Pero en otros como en la secundaria en mención han decidido ir más allá simplemente porque se sienten vulnerables ante los ilícitos y buscan que sus hijos cuenten con las mejores herramientas y el mejor entorno posible para su educación. Gracias a este tipo de demostraciones la educación pública ofrece de vez en cuando matices alentadores de que este rubro puede mejorar y ser la solución a los problemas más graves de nuestra sociedad. Enhorabuena por ellos.

*El tiempo sigue trascurriendo y el tema de los supersueldazos en el Congreso no se ha definido por completo. Ayer algunos legisladores locales festinaban como propio el no al remplacamiento. La mayor parte de la otrora mayoría histórica festejó a todo pulmón ese tema, como si ellos hubieran logrado por completo ese asunto. Lo que seguimos esperando muchos es la presión de éstos para que se dirima, de una vez por todas, el aspecto de los jugosos emolumentos que estos perciben por representarnos. A ver si no nos quedamos esperando.

*La renuncia de Luis Videgaray cimbró la estructura política nacional. La salida del secretario de Hacienda generó un efecto dominó que dejó sin chamba a muchos de sus allegados, algunos presentando personalmente su renuncia entendiendo que los tiempos no les favorecían. Otros más entendieron que si el jefe político se retiraba ellos debían hacer lo propio. Sin duda que Videgaray era de los más cercanos desde que el hoy presidente Enrique Peña Nieto gobernaba la región más poblada del país: el estado de México. Muchos nos preguntamos si esta baja obedeció a que el ex funcionario federal fue quien concibió o quizá gestionó la visita de Donald Trump a Los Pinos. El caso es que es un aspecto que al inicio del actual sexenio federal era inimaginable. Pero a final de cuentas así es el entramado de la política. Las coyunturas suelen presentarse de un momento para otro. Así las cosas en Manzanillo… sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx