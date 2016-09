Edgar Cazares

*JIPS les quitó a la oposición la bandera política

*Inauguración del Parador Fotográfico de Manzanillo

*También la Zona Rural, le batalla con inundaciones

*Quienes pretendían hacer del tema de cambio de placas su nichito de oportunidades para congraciarse con la población, se quedaron con un palmo de narices cuando el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez anunció que no habrá el tan cacaraqueado “placazo” en el estado de Colima, porque el cambiar placas nuevas no será obligatorio y que el cambio de láminas, a partir del 2017, sólo será opcional. Cómo no van a estar molestos los actores políticos, si el gobernador, como él lo dijo, les quitó su bandera política y las ganas de perturbar al Gobierno del Estado tratando de confundir a la población sobre este tema, ya que sólo le compete al Gobernador del Estado tomar una decisión de esta naturaleza que por cierto fue bien tomada: “No habrá reemplacamiento”. Por eso, más que darles una explicación a esos actores políticos, el gobernador salió a dar una conferencia de prensa para informar a la población sobre el posicionamiento claro y contundente del Gobierno del Estado, el cual no se había hecho sobre este tema, y sobre el cual ya se hacían especulaciones de carácter populista que les permitiera avanzar en el ánimo de la gente y cubrir así recientes rencillas como es el caso del aumento de salario de los diputados a 200 mil pesos, algo que difícilmente se le olvidará a la población. El tema que a propósito fue politizado por los diputados de la Fracción del PAN en el Congreso del Estado, subió como la espuma entre la ciudadanía, pero a la vez con informaciones que confundieron a la población por lo que el gobernador tuvo que tomar una decisión que pusiera en paz a esos actores políticos. Dentro de las cuestiones técnicas, se precisó que los únicos vehículos que deberán portar la placa nueva, serán los que soliciten el emplacamiento a partir del año 2017, si una persona compra un auto nuevo o usado, extravía sus placas, son robadas o solicita el cambio por daños, las placas que adquirirá serán ya con el nuevo modelo. El resto de la población que no haga ningún trámite vehicular que implique canje de placas, podrá permanecer con las actuales y si algún ciudadano quiere hacer el canje de placas de manera voluntaria, también podrá hacerlo. Sobre el emplacamiento, se informó que Colima cuenta con un padrón vehicular de 308 mil 158 vehículos, incluyendo la flota privada, mercantil y pública del Estado; mientras que cada año se emplacan cerca de 44 mil vehículos y actualmente el costo del emplacamiento es de mil 96 pesos. Respecto a la forma de cómo se adquirirán las nuevas placas con las empresas que las fabrican, fiel a su estilo en el manejo de los dineros, el gobernador dejó en claro que la transparencia será la característica de este proceso, ya que se tomará como referencia de mercado el costo de las láminas del 2011. Sobre en la forma que se coadyuvará con el tema de seguridad, quedó de manifiesto que con este proceso se evitará que haya usurpación de identidad en el caso de placas sobrepuestas o vehículos robados que se utilizan para cometer algún delito, lo cual permitirá a las autoridades de seguridad tener un mayor control sobre estos casos. Lo cierto es que esta medida que sobre las placas vehiculares toma la administración estatal, no busca con este proceso llevar a cabo una medida recaudatoria por el reemplacamiento, sino que esto es para dar cumplimiento a una medida que tiene que ver con tener un mejor registro vehicular y un mejor padrón mucho más actualizado.

*Si en la zona urbana ya se han identificado los puntos de mayor peligro para la población, en caso de lluvias copiosas donde aparentemente no se ha tomado en serio la situación es en la Zona Rural. Todos sabemos que El Centinela, El Marabasco y La Culebra corren severos riesgos y al momento poco se ha hecho y para colmo de males eso poco que se ha trabajado ha resultado peor, que si no se hubiera hecho nada. La Conagua, entre otras dependencias, ha verificado ya hay obras hidráulicas pero como se dice comúnmente, ha resultado más caro el caldo que las albóndigas: la zona se sigue inundando cada vez más, si las costas son afectadas por un meteoro. Ya se hizo el compromiso de que en breve se tomen acciones para pedirle en buena lid a la dependencia en cuestión las correcciones y nuevos proyectos correspondientes. Hacemos votos porque ello se cumpla a la mayor brevedad posible. Lo malo del asunto es que ya tenemos encima la peor etapa de la temporada de ciclones y huracanes.

*La CAPDAM hizo un trabajo impecable durante la emergencia meteorológica que nos afectó a media semana. Ahí pudimos no sólo ver al personal de la citada dependencia sino también a su director, Daniel Cortés, quien tomó la batuta y encabezó los trabajos de inspección y limpieza de los diferentes puntos de riesgo, incluso exponiendo su propia integridad física. No en vano Daniel es de los funcionarios más estimados por la opinión pública en los tiempos más recientes. No es casual tampoco que cuando se piense en el relevó natural del virgilismo su nombre y perfil sean de los primeros que figuran. El trabajo está dando resultado.