Edgar Cazares

*Festejos patrios: cita ineludible para el mexicano

*La confrontación no conduce a ningún lado

* Manzanillo sede de Congreso de Patrimonio Turístico

*Se acerca una de las fechas más importantes para los mexicanos: la conmemoración del inicio de la Gesta Independentista. Y es precisamente, y con justa razón, una de las jornadas más celebradas por autoridades y población civil algunos quizá por costumbre, otros por protocolo, pero sin duda que hay una mayoría que sí les gusta presumir y exaltar su mexicanidad. En redes sociales hay quienes están promoviendo que la gente se ausente de los festejos como una forma de manifestar inconformidad contra el estado de cosas que guarda actualmente nuestro país o contra determinados niveles gubernamentales –más precisamente el Gobierno Federal-. Siempre he sido respetuoso de la opinión de los demás, pero me pregunto ¿y eso cómo ayudará a que la situación cambie radicalmente para bien? Se supone que sí hay alguna inconformidad ésta debe ser dirigida contra determinado sector gubernamental, no contra el país. Yo entiendo –y en algunos casos coincido- en el malestar generalizado: precisamente en el mes patrio dejaron abierta las puertas, de par en par, a la escalada de precios que más temprano que tarde provocará un efecto dominó, donde las más afectadas serán, como es costumbre, los que menos tienen. Pero de un mal o buen gobierno no tiene culpa la patria. No hace muchos ayeres un político maduro como Virgilio Mendoza externó, atinadamente, que la mayoría vota más con el corazón que con la razón. Y bueno ahí están las consecuencias. No soy quién para decir si el actual gobierno federal, ha errado por completo o ha sido acertado en sus decisiones pero lo que no me genera ninguna duda es que, repito, el país nada tiene que ver con el escenario actual. Quienes nos equivocamos o acertamos en las decisiones electorales somos los ciudadanos. Incluidos los que se abstienen. Ojalá la mexicanidad no se pierda, pues por “un mal humor social” distorsionado.

*Muy preocupante la confrontación que han promovido los simpatizantes de una organización llamada “En defensa de la familia”. Es un asunto al cual por cierto la comunidad lésbico-gay de la región no debiera responder, pero lo han hecho. Y ese es el punto que nos preocupa por lo que palpamos en redes sociales: los defensores de ambas causas llegan al extremo de las injurias, ofensas y descalificaciones mutuas. Subrayó mi respeto por ambas posiciones pero no comparto ni remotamente la opción de la intolerancia. El mundo en que vivimos ha cambiado drásticamente y es imposible hacer a un lado a ciudadanos por su forma de pensar o por sus preferencias: de hecho la carta magna de nuestro país señala que todos los mexicanos tenemos derechos y responsabilidad. Pero la ley no señala que los derechos son solo para cierto sector y/o que las obligaciones son para algunos otros. La constitución es pareja, incluyente y por cierto completamente laica. Hacemos votos porque ambas fracciones entren en razón y eviten en la medida de lo posible desarrollar demostraciones públicas que, insisto, en algún momento pueden concluir en un choque directo. Es un tema muy delicado, sí, pero que abordándose con respeto y un amplio criterio puede resolverse.

*Pero si es deleznable la postura racista de las personas contra la comunidad LGTB tan sólo por las preferencias de éstos igualmente criticable resulta que algunos integrantes del citado sector se ponga al tú por tú contra ciudadanos, por muy retrógrada que suenen las ideas de sus detractores. Desde hace algunos días, desde el Instituto de la Diversidad Sexual de Manzanillo, han salido, posteados en redes sociales, el enojo de algunos de sus integrantes contra quienes les han atizado a las personas con preferencias distintas. Desde mi perspectiva tampoco se vale que un funcionario en horas de trabajo se dedique a exponer posturas personalísimas, así sea a través de las redes sociales. Para ello pudieran destinar inobjetablemente su tiempo libre –y aún así quien sabe-. Algunos de los referidos se les olvida que se deben a la ciudadanía, coincidan o no en su filosofía –con sarcasmo o sin él-. Si algunos de ellos –ellas- se siente ofendido o discriminado existen otras vías, incluso legales, para exponer su inconformidad. La confrontación, y menos utilizando injurias o descalificaciones, a nada bueno llevará, insisto. Peor aún: no se puede ser juez y parte. Nos consta del empeño de la alcaldesa Gabriela Benavides para gobernar sin ningún tipo de distinción, mostrando, en cada paso o declaración que da, sumo respeto y absoluta tolerancia para con todas las opiniones que escucha. Y por ende creo que no se vale que algunos de sus subordinados, desde la dependencia que sea, le lleve la contraria en ese aspecto –y en ninguno claro-. Esos valores, el respeto y la tolerancia, se deben promover en ambos sentidos.

*Del 16 al 18 de noviembre de este año se llevará a cabo el VII Congreso de Patrimonio Turístico y Gastronómico de Occidente en el que tomarán parte más de 350 personas entre investigadores, catedráticos, alumnos y empresarios del ramo informó Itzel Sosa Arcaez, coordinadora del evento.

En la presentación de estas actividades, efectuada en la Escuela de Turismo y Gastronomía de Manzanillo, la catedrática universitaria recordó que la inauguración tendrá lugar la mañana del próximo 16 de noviembre en el Centro de Tecnología Educativa Campus El Naranjo. Sin duda un magno evento para una de las instituciones académicas más importantes de Manzanillo Así las cosas en Manzanillo.