Edgar Cazares

*El Grito de Independencia, mensaje de unidad

*Cambios en la Utem, institución ejemplar

*Tortugario Manzanillo, prestigio bien ganado

*Hoy habrá un cartel especial en la zona centro, para que los manzanillense que así lo consideren celebren el Grito de Independencia. Las actividades darán inicio a las 7:00 de la tarde y seguramente terminarán hasta que el cuerpo aguante. Uno de los puntos más importantes en ese marco será precisamente el encabezado por la presidenta Gabriela Benavides quien agitará la bandera en el Balcón de la Presidencia al filo de las 11:45 de la noche de este jueves. Es una buena oportunidad sin duda para dejar a un lado los problemas que nos agobian y sobre todo esas barreras que están separando, sobre todo por cuestiones políticas, a los mexicanos y sin duda a los manzanillenses. No es que con la celebración de este acto cívico se vayan a aliviar todas nuestras penas, pero considero que tampoco empeorarán para que hagamos votos al mismo tiempo por la mejoría del futuro remembrando a aquellos próceres que nos dieron patria. Ojalá quienes vayan lo hagan con el único afán de conmemorar tan importante fecha y con el ánimo de divertirse. Se vale.

*La mayoría de autoridades auxiliares se han quedado dormida en sus laureles, pretextando que no tienen dinero. Y poco les falta para agregar el resto de la canción de Juan Gabriel: ni nada que dar. Eso ha quedado muy claro conforme se acercan los festejos patrios. Todavía no hace mucho tiempo los delegados y comisarios municipales hacían circo, maroma y teatro para tratar de no dejar pasar desapercibida tan importante fecha y cuando menos hacían una muy humilde verbena popular. Este año, parece, ni eso. La verdad es desilusionante la actitud de muchos de éstos que todo quieren cargarle al municipio. Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones: no todo logro se obtiene a base de billetazo puro. Para suplir esa carencia se puede recurrir a otras cosas como talento, imaginación y sobre todo ganas de querer hacer bien las cosas. Lamentablemente muchos no quieren hacer mucho y aplican la ley del mínimo esfuerzo. Cuando menos obligación moral debiera ser para quienes representan las demarcaciones más grandes como Santiago, Salagua, Valle de las Garzas, Tapeixtles, por citar algunas. Pero no. Sin duda alguna este 2016 será el de peor recuerdo en cuando a festividades por el mes patrio. Lástima. La gente no merece ese desdén.

*Apenas se dio a conocer que era de las diputadas federales colimenses la más improductiva la legisladora plurinominal, María Luisa Beltrán, puso manos a la obra. Toda vez que se destapó la verdad la mencionada representante popular, seguramente fue apoyada por los asesores de su fracción en el Congreso de la Unión y salió al paso de las críticas. Lo malo es que para ello tardó poco más de un año. La diputada en cuestión hace como que trabaja pero cobra de las mil maravillas. Ojalá no tengamos que esperar otro año, para verla emitir alguna otra propuesta desde el foro más importante del país. Por cierto en Manzanillo anunció una serie de brigadas o cuadro menos visitas constantes a la ciudad y todo quedó en mero discurso. Vaya que sí nos sale cara la democracia.

*Humberto Uribe Preciado, se convirtió en el nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTEM), en sustitución de Miguel Santana Rodríguez. Dicha institución se ha convertido en una de las más importantes en la región, por lo que el nombramiento debe ser remarcado. El ahora rector de la casa de estudios de Manzanillo, Humberto Uribe, destacó que la educación es el motor de desarrollo para el estado, por lo que está convencido que el proyecto académico de la UTeM no es ajeno al Plan de Desarrollo que impulsa el gobierno de José Ignacio Peralta. Por cierto también debe reconocerse el trabajo que Miguel Santana Rodríguez desempeñó durante los últimos años, periodo en el que la Universidad creció en infraestructura, oferta académica y matrícula, motivo por el que se lleva el reconocimiento de los estudiantes y la planta docente.

*La gente del tortugario Manzanillo está haciendo un trabajo espléndido. La tarde del pasado martes lograron convocar a más de 3 mil personas en la playa Salagua, donde no cabía ni un alfiler, para la más reciente liberación de crías del quelonio. Entre todos ellos tuvieron que ingeniárselas para liberar 350 tortuguitas. Pocos eventos, de asistencia voluntaria, pueden presumir una concurrencia de tal envergadura. Pero la verdad que el resultado no es obra de la casualidad. Los del tortugario llevan ya casi 20 años remando contra corriente y bregando casi a diario no sólo para obtener el reconocimiento de la gente sino para contar con el respaldo de la opinión pública. Ello ha permitido un gran avance al grado de que la conciencia en la defensa de esa especie en peligro de extinción ha aumentado a pasos agigantados. Hay detalles por mejorar, sin duda, pero lo que han logrado no se les debe regatear: es todo un mérito, que pocos han alcanzado hasta la fecha y que muchos pagarían millonadas por compararse un poco con el buen nombre del citado campamento.

*El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya renovó su dirigencia municipal manzanillense. El Partido Revolucionario (PRI) hizo lo propio al encumbrar al joven porteño Rubén Álamo. En el Partido Verde Ecologista (PVEM) también se perciben los vientos de cambios. Pero en el Partido Acción Nacional (PAN) no se ve para cuando. Mientras algunos de sus activistas siguen gastando la pólvora en infiernitos, algunos de ellos reclamando una cacería de brujas que a ningún lado los conducirá, la opinión pública se sigue cuestionando ¿y ahí cuando habrá cambios o renovaciones tal cual lo establecen sus estatutos? Es una muy buena pregunta que lamentablemente no tiene una respuesta fija. Lo más probable es que las cosas ahí sigan tal cual como se han venido desarrollando en estos últimos meses. Es una lástima porque tienen una estructura y seguidores que merecen todo el respeto de quienes dan la impresión de manejar los hilos. Así las cosas en Manzanillo… sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx