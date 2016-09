Edgar Cazares

*El desarrollo turístico en torno a la laguna Cuyutlán

*Los problemas en el parador fotográfico

*Los beneficios del Campeonato de Lanchas Rápidas

*Hablando de proyectos sencillos pero que sin duda pretenden generar –y lo tendrán, seguramente- un impacto mayúsculo en la ciudad ahí está el caso de la potenciación turística de la laguna de Cuyutlán, una zona con una belleza particular pero sumamente olvidada y hasta descuidada. Desde el municipio se han dado los pasos iniciales para que ésta sea tomada en cuenta y además de rehabilitarla, de a poco, ésta será el centro de algunas estrategias en este concepto. Por ejemplo próximamente se habilitará un muelle de madera en la playa de El Tapo, se limpiará el canal de El Túnel, en la colonia Cuauhtémoc, y se permitirán los recorridos en lancha conectando ambos puntos. Pero la laguna en sí ofrece otras posibilidades: la práctica de deportes conocidos y algunos extremos, recorridos pedestres en su entorno, y toda una amplia gama de posibilidades. El problema actualmente es la falta de infraestructura, y repito, su descuido. Durante años parte de las descargas de drenaje iban a parar ahí. Algunos vecinos la tomaban también como tiradero y por ello la suciedad que hay en algunos tramos de ésta. No obstante todo eso puede cambiar drásticamente a partir de este cierre de año. Hacemos votos porque los proyectos que tienen dependencias municipales como Turismo eclosionen. No sólo estaríamos hablando de la posibilidad de reactivar el comercio en el centro de la ciudad, sino explorar otras áreas al momento vírgenes que pudieran desembocar en generación de empleos, derrama y alternativas de negocios para muchas personas. Se están pues gestando ideas bastante novedosas e ingeniosas para caminar hacia el sitio correcto.

*Alguien debiera solicitar que la vigilancia en torno al recientemente inaugurado Parador Turístico Manzanillo –sí, el de las letrotas– se refuerce porque a casi una semana de su inauguración denota algunos detalles de descuido. Hay mucha gente que, muchos sin tener la intención de generar un daño, se sube a la estructura estropeando de entrada sus colores originales. Si mal no recuerdo la estructura es de fibra de vidrio y el paso de algunas personas podría ocasionarle una afectación seria. Casi todos los que se dirigen a este terminan por encaramársele, algo para lo que no está diseñada dicha armazón. Siendo honestos la idea ha sido muy puntual y ha atraído a más visitantes específicamente a este punto. No sé si ésta misma propicie el repunte exponencial de la afluencia de visitantes al centro, pero casi todos los que se acercan a los primeros cuadros de la ciudad buscan la foto en ese punto. Esa era la idea. Pero ahora se debe revisar pues que haya alguien que se dé sus vueltas constantemente en los alrededores y procurar que nadie lo maltrate. Estamos a tiempo de evitar que una idea sencilla, pero que ha dado frutos inmediatos colapse por simples detalles.