Edgar Cazares

*Rubén Alamo: conduciendo a buen puerto

*Muévete por Colima, organización prometedora

*El aniversario del sismo del 85, desapercibido

*Rubén Álamo ha iniciado a tambor batiente su gestión al frente del PRI Manzanillo, ese instituto que pareciera estar en ruinas pero que aún posee, como lo hemos advertido en otras ocasiones, una gran cantidad de simpatizantes, estructura y mucha presencia en diferentes sectores. Lejos de echarse a la hamaca, tras lo difícilmente logrado, el joven Álamo se ha dedicado a conciliar y dialogar con las diferentes corrientes del partido y ha encontrado eco en la mayor parte de éstos al grado de que se le ve frecuentemente reunido con liderazgos acreditados, ya sea con priístas de viejo cuño o bien con tricolores de nueva generación. Bien ha iniciado pues su trienio al frente de esta complicadísima encomienda, porque así como ha realizado una intensa actividad de escritorio igualmente ha emprendido trabajo de campo, de esas de las que en ocasiones implica ponerse el overol, tomar la escoba y realizar jornadas de limpieza en diferentes puntos de la ciudad. Evidentemente que seguimos viendo una altísima dificultad en el reto que el propio dirigente del priísmo manzanillense, se ha planteado pero está demostrando que tiene con qué: existe capacidad y tablas de su parte pero sobre todo mucha disposición y voluntad, que también son elementos valiosos en épocas de adversidad. Así llevar la nave a buen puerto adquiere altas posibilidades.

*Adrián Landa Macedo es un joven que, pese a su edad, ha recorrido ya la legua en esto de la función pública y la política local. Pese a que la suerte no siempre le ha sonreído Landa Macedo no ha bajado la guardia y se muestra muy empeñoso en aquello de ayudar a la gente con alguna necesidad o bien de realizar su aporte personal al quehacer diario en el puerto. Este fin de semana presidió, por méritos propios, la inauguración de las oficinas de gestión de la organización Muévete por Colima, una idea que él concibió como una forma de continuar con su trabajo público. Y la verdad que es digno de reconocimiento que pese a no ostentar de momento cargo público alguno continúe con la idea de participar en estas lides. Desde hace semanas venimos dándole un seguimiento personal, a través de redes sociales y diferentes foros, a las actividades de la citada agrupación y no deja de sorprendernos el ánimo con que han emprendido diferentes campañas y la respuesta de la ciudadanía a esta causa. Claro que para realizar esa labor Adrián Landa se ha contactado con personalidades públicas pero ese también es un mérito, máxime en estos tiempos en que la política está tan polarizada. Ojalá pues continúe el trabajo desde esa trinchera que redunda en beneficios para la población. Ciertamente que Muévete por Colima y toda su gente tiene aún mucho que aportarle al municipio.

*El trigésimo primer aniversario del sismo de 1985 pasó inadvertido en el puerto de Manzanillo. y ello es una pésima señal para la cultura de la Protección Civil en un municipio constantemente afectado por este tipo de fenómenos y que dicho sea de paso, ha costado la vida a muchas personas, alguna de ellas muy conocidas. Es cierto que el paso del tiempo todo lo borra y que recurrir a recuerdos deprimentes no es algo recomendable. Pero también es un hecho que hay ciertos capítulos de nuestra historia que deben tenerse siempre presentes para que no se cometan los mismos errores, y que ello se traduzca en la seguridad de miles de manzanillenses. El sismo de 1972, de 1985, de 1995 y del 2003 legaron una profunda herida en la ciudad y en la memoria colectiva que cuesta trabajo creer se han ido difuminando. Pero repito la omisión de este lunes 19 de septiembre nos da la razón: en lugar de consolidarse esa cultura avanzamos a pasos agigantados a su debilitamiento. Los simulacros deben ser parte fundamental del aprendizaje en las escuelas, áreas de trabajo o en el mismísimo hogar. Cuesta trabajo creerlo pero hoy hay decenas de porteños que no han vivido en carne propia un mega temblor. 12 años han pasado del último de dimensiones catastróficas y por ello es imperante que recordemos, todos, el riesgo inminente que corremos día con día. La idea no es vivir una histeria sino ser conscientes de una realidad que nos ofrece a cambios de tantos beneficios el vivir en un municipio como el nuestro.

*El dólar ya rebasó la barrera de los 20 pesos. Y a cómo andan las cosas es más probable que la volatilidad de nuestra moneda siga a la alza en lugar de siquiera estabilizarse. Malas, muy malas noticias estamos recibiendo los mexicanos en este cierre de año. Todos los pronósticos halagüeños que se habían planteado al inicio del sexenio peñista se están cayendo a pedazos. Somos de los que deseamos que a las autoridades les vaya bien, para que ello se traduzca en un panorama alentador para millones de mexicanos, especialmente para los que menos tienen, pero no se puede ocultar el sol con un dedo: las cosas pintan para ponernos de frente a un abismo. Y ahí sí que Dios nos agarre confesados.

*Mucho cuidado y empeño deben poner las autoridades policiacas en el combate el crimen, máxime en estos días en el que reina un nuevo formato en cuanto al enjuiciamiento de los presuntos maleantes. Hemos observado con mucha preocupación la modorra, el desgano o el exceso de confianza en algunos servidores públicos de este tipo que se han traducido en la libertad de algunos potenciales reos. Por ejemplo en la coordinación de jueces municipales no hay ni pies ni cabeza. Es más la cabeza, la que se supone debe poner orden, se ausenta con inusitada frecuencia y así la situación amenaza con empeorar. El ayuntamiento debe poner orden en este sentido porque precisamente la alcaldesa Gabriela Benavides ha considerado prioridad tal estrategia y ha demostrado con hechos que busca responder a cabalidad a toda la ciudadanía que ha sido afectada, directa o indirectamente por estos ilícitos. Por eso creo que no se vale que la negligencia de unos cuantos, empañe la labor de las autoridades. Todavía se puede recomponer el camino. Cuestión de apretar tuercas. Así las cosas en Manzanillo… sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx