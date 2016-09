Edgar Cazares

*Luis Ladino, paladín justiciero de la libertad de prensa?

*El Medio Maratón Manzanillo 2016, exitoso

*No dudo que el llamado que hizo el diputado Luis Ladino a respetar la Libertad de Prensa haya tenido una buena intención. Pero no se debe olvidar aquel viejo y popular adagio que reza “De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”. Porque el tribuno colimense, creo aún líder de la bancada panista en el Congreso, no debe olvidar que en plena campaña extraordinaria algunos de sus correligionarios pidieron las cabezas –en sentido figurado, aclarando- de algunos comunicadores que, a decir de ellos, se la pasaban solo atosigándolos con críticas periodísticas. Y de eso no hace muchos meses. Así las cosas en algún momento algunos legisladores panistas exigieron que el Instituto Colimense de Radio y Televisión sacara del aire a programas plurales como el de Los Tenaces quienes ejercían ese derecho constitucional que a profesionistas y ciudadanos en general nos respalda: La libertad de pensamiento y opinión. Pero como el tiempo es el mejor solvente universal seguramente a muchos de ellos ya se les olvidó. Pero no todos podemos dejar atrás ese agravio. Y a sabiendas que el tiempo suele dar unos giros de 180 grados con cierta frecuencia pues hemos aquí comparando dos situaciones aparentemente diferentes pero con condiciones muy pero muy similares. Hay otro dato que con gusto lo sacamos a colación: fue en el sexenio de Felipe Calderón cuando la presión oficialista comenzó contra la comunicadora Carme Aristegui, cuando ésta última pidió que se aclarara cierta condición de salud del ex mandatario nacional. Es evidente que en todos lados se cuecen habas. A mí me parece trascendental que se respete el trabajo de los colegas pero que también se haga eso mismo con la forma de pensar y opinar de todos y cada uno de los mexicanos. Esa atribución nos asiste. Pero lo que no se vale es ser uno en el decir y otro muy diferente en el hacer. No es posible que Luis Ladino hoy se proclame un defensor a ultranza de la libertad de prensa, cuando hace algunos ayeres algunos correligionarios muy cercanos a él renegaban de otros opinantes del medio.

*Para entender lo sucedido con la renuncia de Enrique Michel Ruiz del Órgano Superior de Fiscalización, luego de meses de habérsele advertido de la irregularidad en la que incurría al no contar con el perfil requerido, hay que primero revisar la ley al dedillo. Dice la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima, en su Artículo 85, que para ejercer el cargo de Auditor Especial, se deberán cumplir los siguientes requisitos: I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II.- Tener por lo menos treinta y tres años cumplidos al día de su designación; III.- Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de ocho años, con título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en economía, licenciado en administración y licenciado en arquitectura, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; y IV.- Contar al momento de su designación con una experiencia de cinco años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas, o manejo de recursos. Se dará derecho de preferencia, en atención al servicio civil de carrera, a los servidores públicos del Órgano Superior que reúnan los requisitos anteriores. Nada de esto, sin embargo, cumplió el ex candidato del PAN a gobernador de Colima y ex secretario general de Acción Nacional en la entidad; por el contrario, violó la ley en todo momento y, aunque lo sabía, decidió esperar hasta el último para presentar su renuncia, habida cuenta de que ahora el partido de sus amores perdió la mayoría en el Congreso del Estado, con lo que ya no contaba con la protección de sus aliados para hacer y deshacer a su antojo en el Osafig. Lo bueno de todo esto es que, sin mayoría panista, la nueva conformación del Congreso podrá pedirle cuentas a Michel Ruiz de lo que hizo o no hizo en su fugaz paso por el Órgano Superior de Fiscalización.

*Como en todo gran evento se dan los famosos “asegunes”. Este fin de semana se llevó a cabo el Medio Maratón Manzanillo 2016. Algunos gustosos reconocieron la organización del certamen que implicó el arribo de decenas de vacacionistas en una temporada baja, la peor de todo el año con su consiguiente derrama económica y generación de múltiples oportunidades de negocio. Seguramente también hubo pequeños comerciantes que aprovecharon la afluencia inusual de visitantes. Pero por otra parte también tenemos que hubo varias quejas respecto al bloqueo que sufrió el Boulevard Costero Miguel de la Madrid. Y no es para menos: es la única gran arteria con la que cuenta la ciudad y, para colmo de males –en este caso, es la única que conecta directamente el sur, el centro y el norte del municipio. Pero el asunto no es entrar en los insultos ni en el debate desgastante. La idea, en un corto plazo, es generar las ideas para que este evento en futuras ediciones sea equilibrado y que los beneficios superen por mucho alguna molestia que éste pueda plantear. Es lo que algunos llaman pues conciliar intereses. En lo particular me parece genial que un evento deportivo de esta magnitud pueda asentarse en nuestro puerto, no sólo por lo que implica en materia deportiva, sino por otras aristas igual de trascendentales como lo económico. Porque sí, se entienden las molestias que se provocó a la clase trabajadora durante el pasado domingo, pero ello es derivado de la falta de experiencia más no de un acto generado de mala fe. Seguro estoy que la intención de quienes organizaron el medio maratón, fue proveer un evento-espectáculo en materia deportiva, donde hoteleros y otros comercios salieran ganando más no pensando en que vamos a dejar sin trasporte a la ciudad. El caso es que el evento será perfectible y como una primera edición hay más cosas buenas que contar. Ojalá pues demos una segunda, o tercera o las que vengan, oportunidad a este tipo de justas que, dicho sea de paso, acaparó la atención de propios y extraños. Para bien y para mal. Eso, ya es ganancia. Solo resta perfeccionarlo, insisto. Así las cosas en Manzanillo… Sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx