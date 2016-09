Edgar Cazares

*Hernández Rosas: La SE en buenas manos

*Crea fama y échate a dormir Eloísa

*Nueva época misma esencia del consorcio Ecos-Correo

*La Secretaría de Educación está viviendo uno de sus mejores etapas en épocas recientes. Siendo sinceros el maestro Oscar Javier Hernández Rosas le ha puesto su sello personal a una de las dependencias más importantes, de las que mayor peso lleva a cuestas, del organigrama oficial y ha realizado un cometido exitoso a pesar de los negros nubarrones que se colocaban al principio de su gestión en esta y otras dependencias gubernamentales, como legado maldito del anguianato. Sin embargo con esmero, dedicación, empeño, voluntad y buena fé la cosa que estaba cuesta arriba ahora se ha situado favorablemente no solo para las autoridades sino para los propios padres de familia, de los estudiantes y de los propios trabajadores de la educación que han tejido una mejor comunicación y entendimiento, factores indispensables para llevar, como decimos los porteños, el barco a buen puerto. El actual escenario, no está de más decirlo, no es obra de la casualidad sino de esa dinámica de trabajo que caracteriza al profesor Hernández Rosas a su paso por la función pública. Colima ha sido modelo en diferentes programas emprendidos por la federación, se ha puesto en marcha bajo la gestión del titular de la SE ayuda en uniformes para jóvenes de educación pública, becas alimenticias y académicas para este sector, entre otras, lo que habla pues de una gestión atinada de quien dirige los destinos de ésta. No en vano pues el Secretario de Educación es de los mejores calificados, dentro del gobierno que encabeza Ignacio Peralta. Seguramente el porvenir es aún más prometedor de continuar esta dinámica, cosa que no dudamos.

*Ya lo habíamos advertido apenas el viernes anterior: el trabajo legislativo de la tecomense Eloísa Chavarrías deja mucho que desear pero es en el contacto con la ciudadanía porteño donde la diputada federal ha pasado de noche. Dicen por ahí, y dicen bien, que algunos crean fama y luego se echan a dormir. Es el caso de la ex funcionaria estatal. Poco o nada ha hecho por Colima, en particular por el II distrito donde fue electa como representante popular, y cuando hizo nadie se la creyó o muchos ni se enteraron. Algunos muy cercanos a la diputada se quejaron de que el billete conmemorativo de Manzanillo de la Lotería Nacional, fue gestionado por la ya mencionada. Pero es tan escaso su contacto y la difusión de su trabajo que solo su círculo político cercano se enteró. Muchos otros lo supimos a toro pasado y porque la diputada federal se quejó, dónde más, en redes sociales. Es importante decirlo: el problema de la ex directora de atención ciudadana no es la falta de capacidad, porque la tiene y lo ha demostrado, sino que –me da la impresión- de que generó muchas expectativas a pedir el voto durante el verano pasado. Más grave entonces. Justificaríamos la situación plenamente si no distinguiéramos aptitudes en la también ex candidata a alcaldesa por Tecomán pero el caso es que tiene madera indiscutiblemente. Lo malo es que no ha querido o no ha podido demostrarlo. Ojalá apriete el acelerador porque tiempo aún le resta para dar los resultados que el pueblo espera pero, más importante aún, restablecer ese contacto que perdió con sus gobernados, especialmente en Manzanillo.

*Se cumplieron dos años de la desafortunada desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa –Guerrero- un caso que cimbró las estructuras del país y puso el nombre de México, aunque en lo negativo, en la palestra internacional. Independientemente del antes y después del suceso en lo personal que hay un factor que detonó la polémica y enardeció a la opinión pública: el intento de las autoridades por minimizarlo, por considerarlo asunto meramente local y apelar a que fuera el gobierno de aquel estado el que asumiera por completo el costo de todo ello. Resulta evidente que el gobierno federal no quiso afrontar directamente esta auténtica papa caliente, sin considerar todo el trasfondo que finalmente rodeó la pérdida de todas esas personas. El caso es que hoy día lejos de olvidarse se ha trasformado en toda una cruz, muy pesada, sobre las espaldas del gobierno de Peña Nieto. Y esta semana, a dos años del acontecimiento, en lugar de verse cercana su resolución pareciera más bien muy distante el esclarecimiento de este auténtico misterio.

*Resulta muy importante el impulso que le han conferido los nuevos encargados del consorcio al dúo informativo Ecos de la Costa- El Correo de Manzanillo. Es cierto, hay nuevas caras y nuevos tiempos pero de ninguna manera se ha roto con la esencia y el legado de lo que siempre pregonó, en vida y obra, Don Humberto Silva Ochoa y familia: ser los portavoces del sentir de todos y cada uno de los sectores de la sociedad colimense. Desde las bases hasta las cabezas. Muy oportuno el deslinde que hace la nueva directiva de nuestra amada editorial de que ni la conciencia ni el patrimonio periodístico de ésta han estado ni estará en venta. Es evidente es que hay una nueva estrategia para afrontar los tiempos modernos, estos que demandan que la noticia sea llevada al lector lo más rápido y objetivamente posible. La tecnología ha hecho que los procesos y mecanismos del periodismo se vayan modificando o adaptando a las nuevas preferencias y gustos de los miles de lectores del consorcio Ecos de la Costa-El Correo de Manzanillo. Hacia allá apunta el afán informativo de este combinado mediático. Y es oportuno decirlo se están dando pasos firmes en ese plan. Ese es el empeño de nuestros directivos como Arturo Figueroa, José Luis Cobián y sobre todo Leticia Castro López, viuda de Silva Ochoa y presidenta del Consejo de Administración, son conscientes. Con ellos en el timón se presagia vientos favorables. Así las cosas en Manzanillo Sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx