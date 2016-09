Edgar Cazares

*El Correo de Manzanillo, ejemplo de libertades

*Diputados que miden con diferentes raseros

*Itzel Ríos, reconocida a nivel mundial… con polémica

*Este mes estoy celebrando mis nueves meses de estancia en esta amada casa editorial que me dio la oportunidad de dar mis primeros pasos en el periodismo hace ya casi 20 años, el sueño de toda una vida. Si bien, no es por presumirlo, me preparé a conciencia y académicamente para ejercer la actividad mi ejercicio profesional no se entendería sin ese fogueo que me permitió comenzar en El Correo de Manzanillo. Muchos fueron los buenos consejos y mejores compañeros que conocí aquí, algunos de los cuales se trasformaron en amigos para el resto de la vida, pero lo más importante: que aquí se me ha permitido ejercer, con el más absoluto respeto y libertad, sin ningún tipo de cortapisas mi derecho a opinar. Jamás se me ha coartado esa facultad. Por ello cuando se abrió l posibilidad de mi enésimo retorno a este rotativo que llevo tatuado y al que miles de porteños consideran como suyo, que lo han hecho su auténtico portavoz ante cualquier tipo de adversidad, vicisitud o incluso en a bonanza, no lo dudé ni un instante: quiero pertenecer una vez más al periódico que me formó y donde me siento libre, donde se me permite ejercer la actividad para la cual me formé profesionalmente y donde he encontrado todo tipo de facilidades. No descarto que en algún momento nuestros caminos, el de mi empresa editorial y el mío, en algún momento vuelvan a separarse porque la profesión así es. El periodista es un ser inquieto, itinerante, que a la menor provocación se lanza a la conquista de nuevos retos y espacios. Pero he cobrado conciencia de que aquí, además de ser respetuosos con mi forma de pensar y escribir, tendré invariablemente las puertas abiertas. Es en el Correo de Manzanillo donde, guardando las formas y proporciones, me he sentido parte de una familia periodística. Como un hijo consentido.

*Los políticos con frecuencia no dan abundantes pruebas de que miden las cosas con diferentes raseros. Por ejemplo cuando se creó la partida de previsión social múltiple los legisladores estatales, especialmente los integrantes de la entonces denominado mayoría histórica no se midieron y sin tapujos destinaron 68 mil pesos adicionales –cada mes-, por este concepto, a cada uno de los 25 integrantes del congreso estatal. Pero por ejemplo en un caso que no les beneficiaba ni les incumbía directamente propusieron una beca para deportistas de alto rendimiento que ronde los ¡¡¡3 mil a 5 mil pesos mensuales!!!. Es decir en un caso, el del fondo de previsión social, se despacharon con la cuchara grande y por otro el de apoyo a deportistas de alto rendimiento destinaron lo mínimo. Para un deportista de alto rendimiento una beca de 5 mil pesos mensuales es insuficiente e inservible. Pero dicen en el puerto, y se dice bien, que a veces lo que molesta es la burla. Y en este caso la diputada Gabriela Sevilla declaró que se diseñó este fondo debido –en parte- a los malos resultados que trajeron los deportistas de justas como los juegos olímpicos, donde algunos de éstos se quejaron de escaso o nulo apoyo económico. Es evidente que no existe obligación del Estado o del Congreso colimense de dar este recurso, pero si se pretende ayudar que se ayude bien o mejor se queden con la buena intención.

*En la más reciente sesión de Cabildo sucedió un hecho curioso que me llamó poderosamente la atención: la regidora Silvia Ruano departiendo políticamente con la fracción del PRI. Pero el asunto no paró ahí. La integrante del cuerpo edilicio local, de extracción panista, votó en el mismo sentido de los tricolores. La situación no pasaría a mayores de no ser porque la citada es de las que frecuentemente se desgarra las vestiduras cuando ve a algún correligionario muy cercano o amistoso con gente de oposición o porque es la que ha promovido sanciones contra quienes supuestamente desde el PAN apoyaron al verdecologismo o directamente a Ignacio Peralta en la extraordinaria. Hasta donde sabemos la regidora no ha roto relaciones con su partido pues en sus redes sociales con frecuencia presume su lealtad al panismo y su excelente relación con el grupo de Jorge Luis Preciado. Queda pues para el anecdotario porteño. Esperemos que haya sido mera casualidad y no se haya sumado a esa larga fila de políticos que son unos en el decir y otros diametralmente opuestos en el hacer

*El gobernador Ignacio Peralta celebrará una serie de eventos en al menos tres ciudades de la entidad para cumplir con su primer informe de labores, una mecánica inédita en Colima en cuanto a la rendición de cuentas del ejecutivo estatal para con su pueblo. Más allá de la manera en qué habrá de contactar a la ciudadanía en este ejercicio obligatorio debemos y podemos evaluar brevemente la labor del gobernador, quien ha tenido un buen accionar que le ha permitido al estado pasar del estado crítico en que nos colocó, así al borde del precipicio, el anguianato –cuya cabeza anda como si nada, de fiesta en fiesta- a una situación difícil aún pero al menos promisoria. Seamos sinceros: se puede decir que la situación financiera aún continúa en terapia intensiva pero según los pronósticos la tendencia es a mejorar. Ignacio Peralta ha sido un personaje discreto, honesto, que no ha incurrido en fastuosidades ni en discursos grandilocuentes mucho menos en ocurrencias que se estilan en la función pública para abstraer a la gente de la dura realidad. Por si no bastara con el desorden que generó el anguianato su gestión está inmersa en una serie de adversidades y factores externos tanto a nivel nacional e internacional. Pese a todo ello está afrontando la situación con sus mejores argumentos: inteligencia, experiencia, serenidad. Da la impresión que cada decisión que se toma o cada paso ejercido es resultado de un ejercicio profundamente analizado. Seguramente el camino para convertir la dificultad en estabilidad absoluta aún es largo. Pero queda la sensación de que se están adoptando las medidas adecuadas. El “primer año de labores” ha producido un buen sabor de boca.

*La labor de la senadora Itzel Ríos de la Mora ha sido tan intrascendente que tuvo que venir el escándalo del casco al revés, en el día sin auto, para que su nombre –y sobre todo imagen- cobrará notoriedad a nivel mundial. No se puede quejar: fue tendencia absoluta cuando menos en Colima, donde ni se acuerdan de ella ni ella se acuerda de nosotros, y por varios días. Con lo demostrado hasta ahora difícilmente cualquier otro aspecto de su pare superará ese escándalo de la ex diputada local. Así las cosas en Manzanillo… sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx