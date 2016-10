Edgar Cazares

*Gestión inicial de Nacho, saldo positivo

*Playa San Pedrito, nueva oportunidad

*El contraste de la educación pública y privada

*El saldo del nominalmente primer año de labores del gobernador Ignacio Peralta es positivo. El propio mandatario lanzó una frase que describe la realidad de su mandato a la perfección: se pasó se una situación crítica a un panorama razonablemente esperanzador. Hay dos factores que sin duda pueden impulsar a la actual administración del quebranto que el anguianato heredó a una situación holgada. Una es la sinceridad y objetividad con que se asume el presente y la otra es el avance político, las conquistas en este sentido, que ha tenido el peraltismo. Porque en sus diferentes informes el mandatario estatal pudo haber recurrido al folclor y jolgorio al que suele recurrir el oficialismo pero, a riesgo de críticas, decidió dejarlas un lado para asumir compromisos, responsabilidad y otras eventualidades. Nunca se lanzaron campanas al vuelo pese a que en estos sietes meses de trabajo el sexenio de Ignacio Peralta ha logrado saldar deudas económicas históricas y se pasó de una fase crítica, en materia política, financiera y social, a una menos tensa. A pesar de que ha sabido tender una buena relación con alcaldes de diferentes ciudades y corrientes partidistas tampoco se presumió en exceso. Y, más aún, pese a que debe considerarse todo un éxito propio no se hizo alarde de la nueva relación que hay con el poder legislativo, el cual al inicio del presente gobierno le era completamente adverso al poder ejecutivo. En lo personal consideró que existen áreas donde se puede y debe hacer más especialmente en el tema de seguridad. Pero como en el caso del rubro financiero no se ha buscado maquillar la situación ni el propi Ignacio Peralta ha rehuido del tema. Al contrario el ex alcalde capitalino asume que no se han entregado, ahí, las cuentas que la sociedad requiere. Y como cité en un principio reconociendo fortalezas y debilidades se está en posibilidad de avanzar. No es época de bonanza y seguramente el 2017 será mucho más complicado que el año que está por fenecer. Pero Ignacio Peralta y su gabinete ya ha demostrado tener con qué afrontar la amplia gama de dificultades heredados y espontáneas que han ido surgiendo. En esta como en otras ocasiones, circunstancias y coyunturas hacemos votos para que al actual gobierno le vaya bien. Porque en la medida de que a las autoridades les sonría la suerte el desarrollo y el progreso pueden notarse en la mesa y en los bolsillos de los ciudadanos, la principal exigencia de la propia gente.

*He citado hasta el cansancio que la playa de San Pedrito es una de las de mayor potencial no sólo en el estado sino en la región occidente. Nunca he ocultado mi predilección por ésta sino al contrario, a la menor oportunidad suelo presumir mi agradecimiento para con este balneario que me proporcionó incontables horas de solaz esparcimiento. Por ello me es muy grato cada vez que se suele anunciar un evento en sus inmediaciones. Y es que ya cada vez es menos frecuente que San Pedrito sea sede de alguna actividad masiva. Más bien cuando se habla de organización a gran escala ésta suele ser de las últimas opciones y a veces no eso. En octubre la playa en mención será escenario del abierto de Balonmano –o Handball como guste llamarlo- y si bien este no es un deporte masivo en México cuando menos sí representa una oportunidad para atraer visitantes a esa zona, que luce desierta entre semana y que en fines de semana apenas si logra juntar concurrencia. Se habla de grandes planes de renovación para este espacio natural pero es momento de aprovechar el tirón que dará este torneo para convertirla en sede permanente de algo interesante. Cuando se dio el torneo de volibol Norceca era una oportunidad de oro que lamentablemente el gobierno de Mario Anguaino dejó escapar –ya no sé si premeditadamente- porque ahí se demostró lo idóneo que resultaba esta playa para justas de gran calado. Costará mucho trabajo recuperar lo perdido pero ya va siendo hora de que San Pedrito recupere parte del antiguo esplendor. Enhorabuena por el Instituto Colimense del Deporte (INCODE) y el instituto Municipal de Deporte (INMUDE) que tuvieron el tino de llevar ese certamen a un sitio tan cerca del centro y tan lejos de donde se toman las decisiones.

*Recientemente leía, con asombro e indignación, como un maestro metido recientemente a la política hacía algunas anotaciones públicas referentes al sector educativo regido por el estado. Entre otras linduras el actual regidor, que colabora semanalmente en una publicación, señalaba los muchos errores que según él exhiben las escuelas subsidiadas por el gobierno y las equiparaba, también según él, con los miles de logros que presentan las privadas. Eso sí el maestro de marras se justificó asegurando que eso no era lo que él propiamente pensaba sino lo que era de dominio popular, el clamor ciudadano o las un mil consideraciones en que la opinión pública tiene a la educación gubernamental. Hubiera sido bueno que el propio escribano de ocasión hubiera citado lo que la misma gente apunta sobre algunos maestros y no nada más limitarse a la idea generalizada de las escuelas. Porque de haberlo hecho así la lista hubiera sido interminable. Es evidente que quien cursa en una institución privada tiene ciertas ventajas debido a la especialización que estas tienen. No obstante no es una generalidad: se han conocido casos que se dan con regularidad de alumnos de excelencia, talentos y genios que emergen de la educación pública. Y me parece que no está en alguien que ha tenido su labor profesional en esta última criticarla acremente ni decirlo a toro pasado. Para tener muy en cuenta. Algunos políticos neófitos mostraron una cara en campaña y otra ya muy diferente en el ejercicio del poder. Así las cosas en Manzanillo… sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx