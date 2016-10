Edgar Cazares

*Algunos diputados porteños, mal y de malas

*La educación, rubro distintivo del peraltismo

*De sumas y salidas en el gabinete municipal

*Lamentablemente la mayoría de los representantes manzanillenses en el Congreso del Estado sólo nos están reportando mala imagen y peores notas. Resulta que tres de ellos, de los 6 que tenemos en total en dicho foro, destacan por aspectos negativos. Resulta que la diputada Martha Meza es la que menos iniciativas ha presentado en este seno desde el inicio de la actual legislatura: cero, ninguna, nada pues. Solo su presencia aporta a la máxima tribuna política del estado. Aunque para ser sinceros no nos extraña. Ha sido el sello de su carrera en la política, en el que de funcionaria no lo ha hecho del todo mal, pero como representante electa nomás no ha dado el do de pecho. Por otro lado resulta que otro manzanillense, de triste recuerdo, ha sido Miguel García conocido en el mundo de la grilla como “El Mono”, sobrenombre que le viene como anillo al dedo porque por otras cosas es simplemente un representante nominal: es el que más faltas ha tenido en el reciente ciclo legislativo. Y eso que ostentó por varias semanas la comisión de Hacienda y fiscalización donde tuvo todo para brillar pero donde la capacidad nomás no le dio para más. Lo que natura no da, Salamanca no lo presta dijeran los antiguos. Y para colmo de males la diputada Gabriela Sevilla también se suma en el top 5 de esta negra lista. La titular del distrito XIII constantemente se ausenta aunque su trabajo en campo ha sido más dinámico y ha generado diferentes propuestas, algunas de ellas interesantes y provechosas. Cuando menos eso le ayuda en su caso personal. Así todos ellos se llevan pues cerca de 200 mil pesos a la semana, por no hacer mucho. La verdad es que salvo Martha Sosa no hay mucho para donde moverle. La diputada por el XII se ha visto activa y es la que más propuestas ha planteado en el Congreso local. De ahí en más los otros tribunos porteños, faltistas o no, carismáticos o no, no han mostrado grandes méritos. Lo que nos lleva a asegurar que la caballada está flaca. Quizá sea de las peores representaciones que tenemos en años recientes. Lo bueno, si es que se le puede llamar así, de todo esto es que tres años se pasan volando. Lo malo es que los susodichos seguramente buscarán, afanosamente aparecer en las boletas del 2018. Y lo peor es que seguramente, el pueblo que rápido olvida y los partidos que más abusan, les volverá a otorgar un voto de confianza. Al tiempo.

*Recientemente señalamos que uno de los funcionarios más destacados en el gabinete estatal era el profesor Oscar Javier Hernández Rojas, por méritos y resultados. El propio informe del mandatario Ignacio Peralta, más temprano que tarde, nos dio la razón. El sector educativo es de los rubros que más buenas noticias, avances y brillo le proporciona al Gobierno Estatal. En ese sentido fue amplia la mención que el ejecutivo estatal dio de ese sector, con grandes datos, estadísticas y expectativas. A decir verdad no es cualquier cosa: Hernández Rojas llegó y encontró un auténtico batidero en la Secretaría de Educación y en menos de siete meses ha puesto orden, con mano firme, y organizado por completo el área al grado de que pese a estar en medio de un auténtico vendaval a nivel nacional por el tema de la Reforma Educativa en Colima no ha habido brotes virulentos en este sentido. Al contrario, la inmensa mayoría de los maestros se han sumado a la labor de las autoridades.

*Tras algunas semanas sabáticas Irene Herrera regresó por sus fueros al gabinete municipal. La ex directora de Desarrollo Social se sumó nuevamente a la administración de Gaby Benavides. Y eso son buenas noticias para el proyecto virgilista, pero también para la propia funcionaria nuevamente en activo. Irene Herrera ha sido, es, una de las figuras más prominentes del virgilismo y también una de las más fieles a esta corriente política, la dominante en Manzanillo en los últimos 10 años. Con ello pues dicha escuela reintegra a uno de sus prospectos más interesantes de cara al 2018. Ya en el 2015 se le había mencionado como una posible candidata a regidora o diputada, expectativa que se reafirmará en un futuro muy cercano.

*Y se dice que habrá más cambios en el municipio. Según nuestros contactos, mientras unos entran y se integran al proyecto de Gabriela Benavides hay otros que van de salida. Antes de que termine el año pudiera darse de baja a algunos elementos que nada más no dan el ancho o no cuadran con la dinámica de trabajo de la actual alcaldesa. Y ello le permitirá al municipio no sólo ahorros significativos sino una mejor imagen. Lo veremos al tiempo.

*Ciertamente es interesante y digno de reconocimiento el hecho de que las autoridades se esfuercen por mostrar diferentes rasgos culturales en el marco de la visita de cruceros turísticos. Pero alguien sugirió, atinadamente, en redes sociales que sería mejor que se mostrara el perfil artístico propio del municipio. Porque sí es de agradecer que la comunidad oaxaqueña y otras hagan lo propio, a voluntad. Pero también podrían convocarse a escuelas y otras instituciones culturales. Sin ir tan lejos me parece que el Instituto Municipal de la Cultura cuenta con diferentes agrupaciones de este tipo que seguramente pagarían por ser alquiladas –como se dice comúnmente-. En la ciudad hay gente que hasta hace mezcal artesanal, que bien pudiera ser ofrecido no sólo como una bebida comercial, sino hasta como una muestra de cortesía a los centenares de pasajeros de estas embarcaciones. Ojalá pues las autoridades pongan más empeño en recibir adecuadamente a los turistas de esta índole. Porque está comprobado que éste es un mercado muy sensible y hasta volátil. El día en que Acapulco recupere todo su esplendor y tranquilidad otro gallo nos podría cantar. Es ahora o nunca. Esperemos que los que nos representan decidan, como lo decía el mismo slogan que no hace mucho tiempo formularon, Manzanillo es de verdad donde. Así las cosas en Manzanillo… sus comentarios a astrocobain@yahoo.com.mx