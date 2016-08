Narcotraficantes de ayer

(Segunda Parte)

Agileo Colunga Ibarra

“…Viendo el cabecilla de la mafia que podían correr peligro por los continuos altercados que tenían Fidencio, Vicente y Alberto, decidieron que los otros socios, Lucas y Cornelio, se desembarcaran del Elvira, y se quedaran en Manzanillo, ya que ese puerto, era el centro de operaciones de la fayuca a fin de poder seguir vendiéndola a los clientes, y así como pidieron su retiro del Velero y el patrón se los concedió. Ya en tierra, decidieron Lucas, vivir en el barrio de la Pedregosa y Cornelio por el barrio de la Playita de En medio, con el fin de estar al pendiente de la llegada del Velero para luego sacar los productos ilícitos que traían sus socios, lo cual, sacaban en canoas por las noches y a veces en la madrugada, para seguir vendiendo a otros compradores, lo que les redituaba grandes ganancias que luego se repartían entre los 5 socios. Como esa venta ilícita ya llevaba más de cinco años sin ser descubiertos por las autoridades aduanales, llegó la ocasión en que, aquel individuo que una vez trató de comprarles fayuca a precios baratos y que no aceptaron, los había denunciado ante las autoridades aduanales; éstas, esperaron a que arribara a puerto El Elvira y al llegar a la bahía y ser fondeado, recibieron la visita del comandante del Resguardo Aduanal, un cabo y dos celadores.

Solicitaron al capitán la presencia de Fidencio, Vicente y Alberto, los que fueron aprehendidos inmediatamente y al revisarles sus camarotes encontraron debajo de los colchones de sus literas, abundante mariguana, la que confiscada desde luego y presos y producto fueron puestos a disposición del Ministerio Público y al ser consignados y puestos en la cárcel de este puerto, fueron despachados a Colima, en donde permanecieron muchos años, ya que desde un principio no pudieron salir bajo fianza por lo cuantioso del contrabando. En la fecha de la aprehensión de estas tres personas, en las declaraciones rendidas ante el Ministerio Público, habían denunciado a sus cómplices en el mismo puerto, por lo que Lucas y Cornelio Trujano, fueron aprehendidos en sus domicilios, los que una vez ante las autoridades, negaron rotundamente la complicidad en los contrabandos, sin embargo, fueron encarcelados y posteriormente remitidos a Colima. En aquella época, el Gobierno Federal, despachaba a todos los presos de la República a las Islas Marías, por medio de “Cuerdas”, que eran llevados por tren hasta Manzanillo y de ahí, puestos a bordo de los buques de guerra Mazatlán y Guaymas, para ser conducidos al penal del Pacífico.

Debido a que los mafiosos Fidencio, Vicente y Alberto, que se encontraban en Colima ya sentenciados y con el fin de cumplir la condena, estos fueron traídos de Colima e incluidos en la “cuerda” a las Islas Marías. Éstos, junto con los cientos de presos se encontraban tristes y desesperados, solo pensando cómo salir de la Isla, ya que, era imposible aceptar que se encontraban presos en aquel destierro, no comían, no podían dormir y en fin, trataron de hacerse ellos mismos la vida más pesada. Llegó el día en que trataron de abandonar la Isla y encontraron un tronco de árbol en el cual, pudieran caber los tres y sólo esperaron pasar lista de presentes y por la noche, bastante obscuro, se fueron escurriendo uno a uno y llegaron a lo impenetrable de la maleza, fue imposible seguir adelante hacia la playa, se ocultaron en una cueva para esperar una mejor oportunidad para abandonar el penal, pero, sucede que al amanecer de una larga noche, los cuerpos de Fidencio y Vicente habían sido devorados por las ratas, encontrándose únicamente con vida, Alberto, ya que él no podía dormir y se había subido a un árbol. Al ser descubierto por los guardias que los buscaban desde un principio, encontraron los restos humanos devorados y cómo vigilante de los muertos a Alberto, mismos que a los esqueletos los quemaron en la misma cueva y al otro, lo llevaron al hospital para que sanara de las heridas sufridas por los rasguños de la maleza, una vez curado, fue despachado al trabajo de Las Salinas y al tercer día, su cuerpo era una lástima como estaba, pues el sol lo había quemado y ya sin poder trabajar, fue llevado al hospital en donde murió casi deshecho por las quemaduras del sol.

Sólo quedaban Lucas y Cornelio, cómplices de los otros contrabandistas que habían muerto en las Islas Marías, y sucedió que una ocasión, llegaba al estado de Colima la terrible plaga de la langosta y las siembras ya casi se encontraban exterminadas, y el gobierno decidió acabar con la plaga utilizando toda clase de medios, la gente del pueblo gustosa se aprestaba para ir al campo y en esta vez, el gobierno echó mano de los presos, habiendo tocado el turno a Lucas, quien fue llevado al campo junto con otros presos, para hacer zanjones en los campos, a fin de que los chapulines al ir saltando fueran a parar en las fosas, Lucas, vio la oportunidad de fugarse y aprovechando el descanso al mediodía corrió entre la maleza y al ser visto por los soldados que trataba de escaparse corrieron tras él, disparándole los fusiles y al ser tocado por las balas cayó muerto, cuyo cuerpo fue enterrado entre los breñales. Cornelio, permaneció en la cárcel todo el tiempo, ya que su contextura física era lamentable y al estar enfermo de la vista y un fuerte dolor de cabeza que no se le quitaba, lo imposibilitaba que fuera a hacer sus faenas. Por el tiempo que ya tenía en prisión y lo grave de su enfermedad, fue puesto en libertad y al salir de la cárcel, ya en la calle, vio un mundo difícil y raro de poder subsistir, ya sin conocidos ni nadie que le tendiera la mano decidió retirarse a una casa abandonada en las afueras de la ciudad, entrando en una humilde choza y ahí, esperó la muerte”. Fue sepultado en la fosa común.

Verdad o ficción, el cuento que narra don José María Sandoval González en su libro Manzanillo nació de la mar, nos da un ejemplo que el narcotráfico en aquellos tiempos y en el presente no le reditúa a nadie tranquilidad, comodidad y beneficios económicos perdurables.