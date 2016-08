¿Otra vez los cristeros?

Agileo Colunga Ibarra

Para los tradicionalistas, la década de los veintes son los años de ignominia, la etapa de los anticristos, del satanás Elías Calles, de los demoníacos gobernadores que instrumentaran la persecución religiosa. En el fondo y en la superficie, el Estado y la Iglesia luchan por imponer el criterio único. El Estado se propone encauzar el proceso de secularización del país y la Iglesia se obstina en preservar sus privilegios eternizando el autoritarismo que le confía el manejo de la intolerancia. Demasiado tarde para esto. La vida mexicana se ha dinamizado considerablemente y en los centros urbanos, la gente se siente renovada por lo ocurrido en campos de batalla y foros políticos; ya no son porfirianos, representan algo nuevo que, así no lo consigan definir, viven agudamente. Para esas masas en creciente aumento, el tradicionalismo ya no es solución. Y la Iglesia se hace fuerte en los sectores campesinos, en los campesinos inciertos de lo que sucede realmente y aferrados a su fe.

La guerra cristera es el episodio culminante del enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Entre 1925 y 1926, se expulsan obispos de México, se suspenden cultos, turbas fanáticas linchan maestros rurales y queman escuelas, se fusilan imágenes de santos y se celebran matrimonios socialistas, un “iluminado” asesina al Presidente electo, los ejércitos cristeros dominan amplias zonas del país y sostienen con el ejército federal un intercambio de crueldades. Al final de la década, la Jerarquía eclesiástica abandona a los cristeros a su suerte, y pacta con las autoridades. Al cabo de excesos y ajustes de cuentas, el resultado es muy lacónico: en la nación siguen predominando los creyentes, pero ya no hay sitio psicológico para las guerras santas. La secularización gana la batalla. En 1984, sólo el 7 por ciento de la educación primaria estaba en manos de particulares. En el interior de la República, los años veinte ocurren de otra manera; las mujeres seguían siendo mercancía de segunda mano en los hogares, y en las Iglesias aparte de ser catequistas y limpiadoras de basura, no se les permitía acercarse a los altares por lo que se ponían barreras para señalarles hasta donde podían llegar, y mostrarles las diferencias que la reglas católicas existentes entre el siempre preponderante varón y las féminas, incluyendo a los confesionarios y además era muy mal visto a las mujeres que se atrevieran a seguir modas que ya se acostumbraban en la ciudad de México, como el traer el pelo corto y pintarse la cara, por lo que se hizo muy popular el estribillo de: “Se acabaron las pelonas, se acabó la diversión, la que quiera ser pelona/pagará contribución”.

Dejando la historia y ubicándonos en el presente, vemos con molestia y preocupación como los “príncipes” de la Iglesia católica u obispos que en realidad viven con preminencia al estilo de los jeques de la antigua Arabia, ya pusieron a funcionar a las “tropas de María” con el cántico de “Mexicanos, volad presurosos, etc. etc. etc.” y con ello, pusieron a temblar a los convenencieros políticos de varias organizaciones con la excepción de los “panistas”, que con su infinito cinismo se esconden tras las sotanas para llevar agua a su molino partidista con el hipócrita sofisma de que pretenden el poder gubernamental de los hombres para ponerlo a disposición de Dios, como si cualquier deidad divina le interesara robarse los millones de pesos que supuestamente deberían de repartirse entre los pobres. La guerra que ahora pretenden llevar a cabo en contra del Presidente de la República licenciado Enrique Peña Nieto, llevando la bandera o pretexto de la iniciativa de ley enviada a la Cámara de Diputados

Federal, reconociendo ciertos derechos humanos a grupos minoritarios de México, en especial, la facultad de casarse civilmente entre dos personas del mismo sexo y que según ellos, ofenden los dictados divinos de Dios, lo que nos lleva a preguntarnos ¿Al Ser Supremo, hacedor de la Tierra y todo lo que existe en ella y sus alrededores infinitos, le preocupará o molestará en su orgullo personal el que algunos de sus hijos espirituales se unan en el amor, solidaridad y apoyo mutuo en este mundo tan cacheteado, injusto, violento y egoísta? ¡Caramba!, más bien, son los humanos y comodinos de los individuos que se dicen ser sus representantes y tener las llaves de la gloria celestial y del pavoroso infierno allá en las alturas siderales en donde, los astronautas por más que se fijan a ver si los distinguen de lejecitos, ni sus luces con sus angelitos panzones o los enojados diablos con sus tridentes que pican y pican a los pecadores terrenales.

Los obispos, en contrario a como actuaban en la década de los años veinte, en cuanto a los dignos y admirables profesores a los que apedreaban y desorejaban por civilizar y enseñar buenas costumbres cívicas y académicas a los niños humildes, ahora, apoyan a los vándalos de los “profes” de la CNTE, principalmente de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, sin tomar en cuenta de ninguna manera a los cientos de miles de estudiantes a los que se les niega la única oportunidad de progresar económica y socialmente en su futuro inmediato que tienen en sus desoladas regiones por la barbarie de quienes se equivocaron de profesión y debieron ser, como lo que efectivamente son “guerrilleros, asaltantes y secuestradores”. Todo esto, porque los clérigos en su infinita arrogancia, creen, ante las evidentes muestras de prudencia del señor Presidente de la República, ante las atrocidades de los grupos que han visto lastimados sus intereses económicos y políticos con las reformas constitucionales, ellos, -los clericales-, creen otra vez, llegado el momento de cobrar cuentas atrasadas desde las libertarias de Hidalgo, las reformistas de Juárez y la Revolucionaria de Madero, Villa y Zapata, pero, como en el pasado, volverán a perder en el presente y en el futuro, Dios ya no está con ellos y sus caprichos e intereses de dinero, el pueblo humilde y empobrecido está primero.