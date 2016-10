Gustavo L. Solórzano

Ayer, se fue.

Éramos niños y los jardines Libertad y Torres Quintero nos pertenecían, nos daban las diez o las once jugando a la pelota, al cinto escondido o cualquier otro juego que estimulaba nuestra mágica mente hacia el mundo de la fantasía y de la alegría continuas. Nada era tan importante como la sana convivencia con nuestros queridos amigos de barrio, compañeros permanentes de aventuras. Siempre bajo la amorosa vigilancia de nuestros padres que, como lo he señalado en otras ocasiones, cualquiera de ellos podía llamarnos la atención y nosotros sin chistar, acatábamos inmediatosamente lo que se nos indicara. Colima tenía 70 mil habitantes, todos nos conocíamos y no solo eso, los adultos de esa época se ayudaban mutuamente, se preocupaban por lo que le pasaba al otro.

En el centro de Colima, los portales han sido un icono representativo de nuestra ciudad, lugar que reúne a propios y visitantes para disfrutar alimentos, alguna bebida o simplemente del refrescante paisaje. Casi en la esquina contraria al Hotel Ceballos, estaba la Peletería Popeye, propiedad de los padres de mis amigos, Lourdes, José Manuel, Jesús y Carmen, quienes formaban parte de la gran familia que noche a noche nos reuníamos para convivir en el Libertad. Eduardo, Ramón, Álvaro, Los Vázquez Cerda, los Shulte Reyes, los Zapien Salvio, los González Chávez, y muchos, muchos más, nos reuníamos en el Torres Quintero, es decir, nos juntábamos de acuerdo al jardín más cercano.

Otra familia de amigos la conformamos con Linda, Paty, Rafael, Josué, Juan, Gil, Valentín y Lina de apellido Briceño, Octavio Ceja, y muchos más de los que platicaré en otra colaboración. Desde entonces teníamos definidos algunos aspectos de nuestros intereses de adulto. el teatro, la locución, la salud, la danza, etc. Los Colimotes, fue un grupo que formamos en aquel entonces y con el cual presentábamos pequeñas obras de tipo chusco, imitaciones y en más de una ocasión la fonomímica de algún cantante de moda. El Testamento del Burro, fue una obra escrita por Rafael Briceño en sana alusión a los Bomberos Voluntarios de Colima y sus necesidades en cuanto a equipo de protección, la estrenamos una noche en el Cinegético, cuando los tragahumo celebraban su día social. Sin duda fue exitosa, además esa noche también estuvo una cantante imitadora de Rafaela Carrá, nos llevamos la noche.

De aquella historia y gracias al Ing. Luis Valenzuela, José Manuel se metió de lleno al teatro y en la ciudad de México se codeó con los grandes. Aplicando su talento y sensibilidad, se convirtió en un gran actor y por cierto, de la pluma de Nikolái V. Gógol, presentó “Diario de un loco”. Hombre talentoso y adoptado por Colima, José Manuel ha sabido sacarle jugo a la vida, pues tiene en su haber varias presentaciones como “Pedro y el Capitán” de Mario Benedetti, “El Rastro” de Elena Garro, “La Historia del Zoológico” de Edgar Albee, “El Sueño del Ángel” de Carlos Solórzano y “La Escalera” de Charles Drayer, entre otras.

Desde estas líneas te expreso mi gratitud por tu valiosa amistad José Manuel y mi deseo de que sigas cosechando éxitos.

CHOCHITOS:

Con la participación del Secretario de Salud Federal, el Gobernador de nuestro Estado y los Presidentes Municipales de nuestro Colima, se instaló la Red Colimense de Municipios por la Salud y el convenio “Échale Neurona”. Bien por este tipo de acciones que buscan llevar beneficio a la sociedad. La responsabilidad es de todos en el cuidado de nuestra salud. Es cuánto.