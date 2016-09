Pendiente desazolve en canales pluviales

*Incumplen dependencias federales en limpieza de arroyos

César Hernández

José Guadalupe Tene Rodríguez, director de Protección Civil, señaló que previo al inicio de la temporada de lluvias, se tuvo el acuerdo con diferentes dependencias federales para prepararse y evitar afectaciones en el municipio, donde hasta el momento la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la API, están pendientes de limpiar los canales adyacentes al Valle de las Garzas y arroyos que desembocan en la mar de Manzanillo.

Comentó que afortunadamente las precipitaciones de “Newton” no fueron tan constantes, lo que ayudó a que no se dieran fuertes inundaciones en los puntos conflictivos de la ciudad. Sin embargo, dijo que no hay que esperar a inundarnos.

Explicó que direcciones de las áreas de Servicios Públicos, Obras Públicas y CAPDAM, trabajaron en puntos señalados, pero hasta el momento y es notorio por la población en los cauces de los arroyos, sobretodo puntos arriba de las comunidades hay mucha basura, árboles y arena, debido a que la CONAGUA no ha cumplido con su parte y en lo que respecta a la API, también tiene que limpiar algunos canales.

Por ello, dijo que durante la reunión sostenida en el Consejo Estatal de Protección Civil, se le expuso el caso al Secretario de Gobierno, quien inmediatamente habló con el personal de la Secretaría de Marina para que ordenaran a la API hacer su labor. Lo mismo, destacó que sucedió con el arroyo que cruza el campo de Golf de Las Hadas, donde el gerente del Hotel se volvió a comprometer hacer el trabajo, que hasta hoy no ha realizado.

Destacó el director de Protección Civil, que cada reunión establecida levantan una minuta de trabajo, donde queda asentada las acciones a realizar, es ahí donde se han dado cuenta que instituciones están incumpliendo. En lo que respecta a la zona de Las Joyas, Bellavista y 16 de Septiembre, ahí habrá que hacer un trabajo más a detalle, para evitar inundaciones.