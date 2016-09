PERFILES POLITICOS

Green Child (El Niño Verde)

Luis Antonio Barbosa Zamora

Sería conveniente analizar aquella frase “detrás de un gran hombre, hay una gran mujer” algunas damas ofendidas se han dado a la tarea de reprochar esta frase argumentando que es ciento por ciento machista, y pueda que tengan mucha razón, el ex cantante de los Beatles John Lennon le dio a esta frase otro enfoque “como ya es usual, detrás de cada idiota siempre hay una gran mujer”.

Este día quise iniciar con estas dos frases, con la única finalidad de concientizar a la ciudadanía que en política solo existen guiones que van surgiendo conforme pasa el tiempo, recuerdo que en la administración Naborista se dieron dos acontecimientos muy sonados, el primero fue cuando apareció combustóleo pesado (chapopote) en la parte oeste del jardín Álvaro Obregón, el culpable fue Petróleos Mexicanos para resarcir los daños el ayuntamiento en turno obligó indemnizar a los comerciantes afectados por el derrame del hidrocarburo, el segundo suscitó cuando la misma empresa la paraestatal de Pemex introdujo una red de tubería para surtir de hidrocarburo a la termoeléctrica (CFE), los afectados en primera instancia fueron los habitantes del Centro, los Sectores (4 y 5) y por supuesto la colonia La Alameda, surgió la misma operación PEMEX se vio obligado a pagar cierta cantidad económica a la población afectada por estos acontecimientos, el entonces edil porteño y el cuerpo edilicio fueron los encargados de pagar a los afectados , por cierto jamás se supo qué cantidades desembolsó Pemex para cubrir los daños, más tarde vinieron otras obras como la construcción de Muelles Portuarios en la zona norte del puerto y al poco tiempo la obra más esperada la planta Regasificadora, de nueva cuenta la población se vio afectada, en esta ocasión fueron las cooperativas pesqueras tres que había, de la noche a la mañana aparecieron diez o más, el caso es que de nueva cuenta se tuvo que resarcir los daños ecológicos ocasionados por la construcción de empresa a la laguna de Cuyutlan, en éstas hubo apoyos de motores fuera de borda, lanchas, utensilios para la pesca.

De todo este embrollo los partidos políticos de todos los colores han sacado provecho, pero lo más delicado es, que no han querido agarrar el toro por los cuernos, no hay quien corrija el rumbo siguen cometiendo errores garrafales a tal grado que la bola de nieve sigue creciendo, gracias a las administraciones públicas pasadas (NOL y VMA) y la actual de (GBC) sigue el mismo camino que sus antecesores, creyendo que con invertir la cantidad de 17 millones de pesos en la entrega de un tipuchal de uniformes escolares y calzado por cierto (dicen algunas madres que a mitad del ciclo escolar los uniformes de los niños, les quedan como HULK el hombre increíble) y ¿la obra pública donde se ve reflejada? mientras (GBC) tapa un hueco, más de la mitad de Manzanillo sigue esperando el arreglo de las calles y baches que encarpetar y de las obras nuevas como la avenida Elías Zamora Verduzco y las de los barrios 2 y 3 del Valle de las Garzas que de plano, son un desastre en tiempo de lluvias, y que decir de la colonia Libertad en donde algunos hogares se ven afectados a causa de la marea alta, la seguridad pública y tránsito, servicios públicos municipales y obras públicas los titulares de las direcciones les ha ganado la ineptitud y por ende no funcionan. Cuestión de enfoque no cree, ya es tiempo de quitarse la sombra del Green Child (Niño Verde), ¡alcaldesa por favor ya lo dijo John Lennon!.