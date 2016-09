Perfiles políticos

Un aniversario más Polideportivo Universitario No. 4 de Manzanillo

Luis Antonio Barbosa Zamora

A unos cuantos días de que el Polideportivo Universitario cumpla veinte años de existencia, es una verdadera tristeza ver en las condiciones físicas en que se encuentra este inmueble, enclavado en las instalaciones educativas campus Manzanillo, fue inaugurado un 28 de septiembre de 1996, por el entonces Presidente de la República Mexicana Ernesto Zedillo y el Gobernador del Estado de Colima Fernando Moreno Peña, siendo Rector de la Máxima Casa de Estudios Carlos Salazar Silva, el complejo deportivo consta de un estadio de Futbol Rápido, un Auditorio con una cancha de Usos Múltiples y un gimnasio muy completo para uso exclusivo de la población estudiantil universitaria, este inmueble fue escenario de eventos internacionales como el Campeonato Mundial Estudiantil de Tae Kwon Do, juegos deportivos de la Universiada en 1999, juegos deportivos de la Olimpiada Nacional, juegos deportivos Nacionales de Cet del Mar, juegos Deportivos Nacionales del ISSSTE y SCT, Juegos Deportivos Nacionales para atletas con Discapacidades Diferentes, fue escenario de la primera Feria Internacional del Libro, concursos de la Reina del Estudiante, etc…

Este Inmueble actualmente se encuentra bajo el resguardo de la Dirección General de Deportes de la Universidad de Colima, cuenta con un cuerpo de instructores completamente profesionales y competentes en diferentes disciplinas deportivas.

Los primeros diez años de existencia de este complejo deportivo, todo era miel sobre hojuelas, conforme fue transcurriendo el tiempo este inmueble ha perdido la esencia para lo que fue creado, fomentar el deporte, la salud y la convivencia, vale la pena comentar que las actividades deportivas estudiantiles siguen vigentes, con la única diferencia que el alumno tiene que cumplir con una acreditación por horas (30) por semestre, que lo avala para cumplir con este requisito indispensable para pasar al siguiente semestre, han pasado por lo menos seis directores generales de deportes incluyendo aquella época brillante de Don Ramón Barreda Barreto y párele de contar, los cinco restantes que han estado al frente de esta dirección han hecho del deporte universitario un verdadero desastre sin retorno, pues las intrigas, el celo profesional y patadas por debajo la mesa, es lo más clásico por quienes les ha tocado operar los últimos años la dirección general, en vez de buscar estrategias propicias para mejorar el servicio que el estudiante se merece, es hora que no le hallan cuadratura al círculo, no existe un programa bien definido que brinde resultados a corto o mediano plazo, no hay motivación para el alumno vaya y disfrute las actividades deportivas, en pocas palabras, el deporte universitario está atrapado en un callejón sin salida, de los últimos tres Rectores de la UdeC, dos de ellos (CSS y MAAL) se avocaron más por el ámbito académico, dejando en el abandono el liderazgo para el desarrollo humano (deportivo, recreativo y la salud), para acabarla de amolar el actual Rector (JEHN) apostó todas las canicas por el deporte profesional (Futbol Asociación), la universidad tiene un potencial en el deporte amateur con calidad deportiva envidiable, que le pueden dar satisfacción y prestigio a la Máxima Casa de Estudios, basta con pulirlos e inyectarle recursos económicos a las instalaciones deportivas y fortalecer las Ligas Deportivas Universitarias.

Por otro lado retomando el aniversario del Polideportivo de Manzanillo, ojalá que las autoridades universitarias le den una manota de gato a este inmueble, basta recordarles que polideportivo está asentado en un (polvorín relleno) de lo que un día fue la laguna de San Pedrito, así que hay mucho que hacer, mi estimado Luis Roberto Larios Carrasco (DGDUDEC) y de pasadita recordarte lo siguiente; aquel individuo que no produce, que no da resultados, que carece de capacidad para la organización (es figurita y goza de impunidad), esto es señal inequívoca que es un mal elemento, si es honesto debe de renunciar a su cargo, te aclaro está bajo tu responsabilidad y hasta la fecha todo sigue igual.