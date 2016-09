Pésimo servicio urbano en colonia Benito Juárez

*Deberían dar la concesión a particulares para que brinden calidad

César Hernández

Ante la complacencia de la Secretaria de Movilidad en el estado de Colima, Gisela Méndez, los permisionarios de camiones urbanos de Manzanillo hacen lo que quieren sin importar la afectación que causan a los usuarios de este servicio.

Lo anterior fue denunciado por Nicolás Ramírez Pérez, vecino de la colonia Benito Juárez, quien señaló que la ruta de camiones encargada de brindar el servicio en esta popular colonia, entra cuando quiere para cargar pasaje y por lo general ni le interesa cumplir con su responsabilidad, pero lo peor aún es que se burlan de la gente y de la Secretaria de Movilidad.

Comentó que cuando mucho los camiones entran una vez por semana, y no tienen horario para hacer sus recorridos, cada dos o tres horas el camión da vueltas por la colonia, siendo que la necesidad del transporte es constante y lo están demandando cientos de usuarios todos los días.

Dijo que es lamentable que la Benito Juárez estando tan cerca del centro de la ciudad, no cuenten con servicio urbano, por lo que los niños y jóvenes para ir a la escuela tienen que caminar más de 20 minutos a pie para salir al boulevard costero Miguel de la Madrid, con el riesgo de que en el camino puedan ser interceptados por malvivientes.

Agregó que los trabajadores y las personas adultas también tienen que caminar hasta la carretera para poder movilizarse, y es lamentable que las autoridades del transporte no hagan nada por solucionar el problema, “eso sí, ya quieren aumento del pasaje cuando el servicio es pésimo y los camiones están hechos carcachas y viejos, si no quieren dar el servicio entonces algún particular debería darlo, porque aquí los concesionarios hacen lo que les da su regalada gana”, precisó.