¿PORQUÉ SOSTIENEN AL PROCURADOR?

En un diálogo de amigos, valorando la actuación del Procurador de Justicia, Felipe Muñoz Vázquez, basándonos en la percepción personal de cada uno de los que asistimos al desayuno que acordamos el sábado pasado, uno de los presentes se le fue muy duro y tupido contra la permanencia del funcionario señalando que deberían cambiarlo o renunciar como se comprometió públicamente porque las cosas siguen igual o peor.

No tuvimos la necesidad de valorarlo a fondo, simplemente le pregunté respetuosamente; Disculpa, ¿Sabemos que tienes un hijo de abogado y también tú lo eres, les gustaría que el gobernador los designara alguno de ustedes como el Procurador del Estado?, ¡Ni que estuviéramos locos!, respondió sonriendo…..soltamos todos la carcajada, dando así parte a la respuesta y decisión de su permanencia de este funcionario.

El análisis de la ratificación del gobernador al Procurador consideramos que no fue un capricho personal, quizás la contestación a las voces de las críticas a la oposición en redes sociales no fue la adecuada, fue firme, dura, pero real, esta decisión de no cambiarlo, no es un deseo personal del propio gobernador, ni del mismo Procurador si desea retirarse para cumplir su promesa de que si a los seis meses no tenía resultados, renunciaba.

El asunto de la seguridad de la mayoría de los estados en el país y como vive hoy Colima, es un asunto serio y la designación de un funcionario como titular en seguridad obliga a darse con sumo cuidado, quizás fue inadecuado políticamente como lo señaló el ejecutivo estatal, al decir que solamente él decidía su cambio, y no se va, aun cuando para la toma de esta decisión no la haya hecho en forma personal, o por ocurrencia, sino que estuvo basada en análisis serio del escenario local y la opinión de las fuerzas de seguridad locales y nacionales ante las circunstancias especiales que existen Colima por la lucha de la delincuencia regional y nacional de la plaza.

De acuerdo a los antecedentes, el procurador de Colima, Felipe Muñoz Vázquez, no es un improvisado ni viene recomendado por amiguismos o compadrazgos; tiene una larga trayectoria profesional, experimentado en las lides policiales y sabe bien lo que está haciendo, quizás equivocó su percepción personal cuando llegó sin saber la realidad de Colima. El gobernador Ignacio Peralta lo dijo claro: está haciendo un buen trabajo y desde luego que se le va a tener que seguir exigiendo resultados.

Sería una irresponsabilidad del gobernador removerlo solo por la crítica de algunas personas, líderes o partidos opuestos y sin que estos ofrezcan alternativas serias y profesionales, pues un líder del PRD se atrevió a decir que fuera designado mediante elección ciudadana, ¡Qué percepción¡ Algunos recientes procuradores que ocuparon la silla no salían ni de sus oficinas ni de sus casas, y casi a nadie recibían y sus hijos traían varios guaruras distraídos en salvaguardar sus vidas llevándolos a la escuela porque eran vulnerables.

Es en realidad, un asunto serio y complejo esta designación, tampoco vamos asegurar aquí que ningún colimense tiene el perfil o el suficiente valor para ocupar este puesto, hay miles de gallos, pero no se designan porque me atrevo a decir que una decisión de esta naturaleza en estos momentos es asunto de Estado, de alta responsabilidad por el bien de la propia sociedad. Consideramos que definitivamente fue una adecuada y responsable decisión, y démosle otros seis meses para valorarlo mejor, ojalá Nacho cada seis meses valore a todo su gabinete no únicamente a los de seguridad, pues hay muchos funcionarios que tiene hasta ocho años o doce años sin resultados favorables, pues las necesidades económicas, políticas y sociales así lo exigen ahora, y por tal motivo lo que sí urge también es el cambio de varios delegados federales que poco o nada benefician a la entidad.