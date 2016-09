PROBLEMATICA DE SANTIAGO

Mosaico Reflexivo

2ª Parte

Gabriel Ballesteros Rodríguez

Creo que si sería totalmente redituable para el Gobierno del Estado y Municipal, integrar a todas estas poblaciones en un solo proyecto de reestructuración en infraestructura, cuando menos en principio sus calles principales y fachadas, y más a futuro creo que se complementaria con el “traspatio” que también son parte del presupuesto y también pagan predial. Por supuesto que estas críticas no son nada nuevo, a lo largo de muchos años se ha venido diciendo y pidiendo lo mismo y así también, por varios años los gobiernos han hecho caso omiso, (no así para pavimentar calles donde vive gente “importante e influyente”). Mencionando tan solo tres sexenios o seis trienios, si sacamos cuentas de lo que se ha “invertido” en calles, ya suman miles de millones de pesos , ¿sería en calles?. Y podríamos seguirle con muchos más argumentos validos y razonables,-pero por hoy aquí la dejamos, ya le seguiremos en la próxima con el favor de Dios.

Prácticamente todo el municipio, sin embargo ocupándonos de lo que es la zona turística, creo que se debe de hacer lo posible poco a poco ir integrando a todas las poblaciones aledañas a lo largo del Boulevard M. de la Madrid a un mejoramiento radical en lo que se refiere a la reestructuración de vialidades, fachadas y todo tipo de servicios públicos que es por demás enumerarlos ya que todos sabemos de estas necesidades. Encuentran estas poblaciones en infraestructura, por donde se meta es lo mismo, porquería, (las acepciones son la calles donde viven los ricos y los políticos que ni el agua pagan). Es verdaderamente una infamia la que cometen ESTOS DEMAGOGOS, o sea el gobierno municipal y Estatal al dejar en el abandono estas poblaciones que tantos votos le generan a unos y a otros cada tres y seis años y que precisamente cada tres y seis años es lo mismo, puras mentiras. Si las mentiras y (ambos sexos) se pudieran amalgamar a manera de compuesto de concreto, sin duda alguna ya estuvieran pavimentadas todas las calles de los primeros cuadros cuando menos, no solo de Sal agua y Santiago, si no, de todas las poblaciones desde El Charco a cuando menos a El Colono, que también es una de las poblaciones importantes del sub-casco urbano. Imaginémonos cuantos millones de pesos se han “gastado” en todos estos años con el PRETEXTO al respecto; pero todo cae por su propio peso y el tiempo pasa rápido, y las próximas elecciones con toda seguridad van a ser sin COLOR, porque como dicen los chavos “YA CHALE” con el mismo hedor. Hay tanto que decir al respecto, que tiempo y espacio son lo que hace falta, y para cambiarle a otro tema solo quiero decirles a quienes les Pero su euforia es tanta que terminan perdiéndose en un “matorral” y al final el pueblo paga las consecuencias., Y sin embargo, cuando se amalgama la fortaleza joven con la experiencia de los años en honesta concordia, los resultados son evidentes positivamente. La deshonestidad y corrupción no tienen edad ni se mide por capacidad económica, si no, por principios y un historial en blanco. Como ya lo mencione antes, hay tanto que decir de tanta necesidad en infraestructura y de servicios públicos en todo el Municipio que se requieren varios episodios, por lo tanto en este aquí le dejamos, ya le seguiremos en la próxima de este tema.

Y SIGUIENDO con el mosaico reflexivo comentare algo MAS de lo ” mismo”, o sea, lo mismo que prácticamente todos nos “desayunamos, comemos y cenamos” en los noticieros televisivos y radiofónicos todos los días y,- como eco desde hace varios meses. ¡EXACTO! , le atinaron. Uno de los temas es el de la gran impotencia y rabia que han provocado los profesores (¿y realmente serán profesores?, la verdad, yo lo dudo) a la mayoría de los ciudadano de Oaxaca y Chiapas. Y el otro tema es, precisamente, la polémica que se ha ocasionado a consecuencia de los disque “matrimonios” igualitarios.

Regresando al primer punto y tocando ambos en esta ocasión de manera breve, básicamente preguntándonos y reflexionando de cierta manera donde puede existir una mejor razón.

PROFESORES: ¿Yo pregunto a la opinión pública?, ¿En la actualidad a los profesores se les podría considerar aun como en antaño, como los “segundos padres”?, ¿Los profesores de ahora siguen siendo como los de antes, en donde la comunidad los consultaba y les pedía consejo e inclusive a algunos se les llegó a tener más respeto que a las propias autoridades?, ¿Habrán acaso ahora aunque sea en un mínimo porcentaje de profesores que evitaban que sus alumnos los vieran dentro y fuera de las escuelas fumando y mucho menos borrachos o mentando la madre?. Y así podrimos enumerar muchos más atributos al respecto, sin embargo, pero mejor en la siguiente cita le seguimos para preguntarnos qué haríamos si algunos “profes” a manera de protesta destruyen algún negocio establecido de nuestra propiedad?.

MATRIMONIOS IGUALITARIOS: Pidiendo primero disculpas por posible ignorancia, consulté mi diccionario enciclopédico LAROUSSE, Edición sexta de 1985. Impreso en México. En el cual leí varias veces la descripción del significado de “MATRIMONIO”. Y en este diccionario se describe como matrimonio textualmente así: “Unión legitima HOMBRE Y MUJER”, entre otras definiciones con el mismo significado, sin embargo en otros diccionarios dice prácticamente lo mismo, pero un poco más lacónico. ¿Tendrán los diputados la autoridad intelectual para desconocer los términos que establece la Ciencia de la Gramática?, y si están a favor de que dos individuos con genitales masculinos y de igual manera con genitales femeninos se unan legalmente, yo creo que tal vez sea mejor usen el término “CASA” ya que en esta palabra si se menciona sin definir sexos, “unirse en matrimonio”.