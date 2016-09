PROBLEMÁTICA DE SANTIAGO

Gabriel Ballesteros Rodríguez

SIGUIENDO CON ALGO MAS DE LO QUE UD. YA SABE PERO; de acuerdo a mi criterio y con el debido respeto a la opinión de los demás. Sin embargo, mi principal objetivo siempre ha sido y seguirá siendo expresar mi opinión apegado a la realidad de hechos o negligencias de las autoridades o dependencias, que están expuestas a la crítica de la opinión pública, por este medio o por otros medios informativos e inclusive, por la ciudadanía directamente, ya que la libertad de expresión no tiene exclusividad. Inclusive, hablando de Libertad de Expresión, quiero enfatizar que yo inicié a participar periodísticamente hace mas de 28 años y en este Diario El Correo de Manzanillo, con asesoría y dirección de dos grandes personajes del medio periodístico que ha tenido Manzanillo, ya fallecidos, y con el debido respeto me refiero al SR. RAÚL ZUAZO Y EL SR. MIGUEL DE LA MORA, Y POR SUPUESTO CON LA DIRECCION GENERAL DEL LIC. HUMBERTO SILVA OCHOA, que en paz descansen. Y vaya mi reconocimiento a este rotativo, porque jamás se me “tijeritió” o cuartó mi libertad de escribir lo que yo quisiera, tal es el caso que después de un tiempo que me tomé como de “descanso”, regreso a este mismo Diario con la confianza de que se me respeta mi libertad de expresión, y como muestra continuo con mi tema de esta vez y ya en la próxima, retomaré más a fondo el tema de la Libertad de Expresión en éste y en otros medios.

Antes de seguir con mi nuevo tema a reflexionar, pido disculpas por la ligera confusión que se observó en mi anterior participación, precisamente con relación a los temas que esta vez y tales en la próxima trataré de ampliar.

Al parecer el conflicto magisterial de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y en parte en Michoacán, han encontrado al fin un punto de mesura en la nefasta actitud de un grupo que se dicen ser “maestros” y que han “arrastrado” masivamente a otros de su misma “especie” a negarse a impartir clases a cientos de miles de niños de las entidades en cuestión. Independientemente que a la fecha este conflicto se haya regulado y que los niños estén recibiendo sus clases en su mayoría, este asunto no está finiquitado y en cualquier momento puede descomponerse nuevamente. Ya que el Secretario de Educación Pública Federal, en ningún momento ha manifestado este asunto como concluido, y por la otra parte, o sea los “maestros”, según “ellos”, están dando clases “bajo protesta”. Yo pregunto, ¿Cuál es el miedo de la Federación para aplicar la Ley, ¿perder votos?, ¿ineptitud en estrategias para reprimir actos violetos?, ¿falta de carácter?, ¿miedo a la Comisión de Derechos Humanos?, y así no podríamos seguir haciendo más y más preguntas, y que éstas seguramente quedarán en el aire. Como también quedarán sin respuesta las siguientes: ¿Quién les va a pagar las pérdidas económicas a los comerciantes de estos Estados?. Y en especial a los comerciantes medianos y pequeños, ya que los grandes centros comerciales cuentan con todo tipo de seguros que le retribuyen las pérdidas, aunque no por ello se justifican los destrozos y pérdidas que tuvieron. Pero a los que perdieron su patrimonio de toda la vida, a consecuencia de los destrozos de manos de las MANADAS de vándalos encapuchados que se dicen ser “maestros”,- ¿Quién le va a pagar?, ¿para estos comerciantes no hay “derechos humanos”?. Realmente el Gobierno Federal se vio en este caso muy medroso, inseguro e incapaz para imponer la Ley. También es cierto que antes de usar la fuerza pública se debe de permitir el diálogo, pero mientras se dialoga no debe de haber violencia de ninguna de las partes y mucho menos destrozos como lo hicieron los seudo profesores, y lo que es peor aún, ver como destrozaban negocios y edificios públicos y no encarcelar a nadie con las agravantes penales al destruir inmuebles del orden federal. Qué vergüenza de los gobiernos estatales respectivos y que vergüenza del gobierno federal que se dejó ningunear, y se vio realmente cobarde e indiferente ante el sufrimiento emocional de los cientos de miles de ciudadanos por las amenazas y humillaciones de “maistros” delincuentes. Y hablando más claro, se puede decir que los gobiernos estatales en cuestión y el federal agacharon la cabeza ante un puñado de delincuentes con “estafeta” de “maistros” y le dieron la espalda por varios meses a la RAZÓN DE LAS MAYORIAS CIUDADANAS INCLUYENDO A LOS CIENTOS DE MILES DE NIÑOS ESCOLARES.

Los disidentes pueden argumentar cualquier pretexto o inclusive razón validada, pero esos argumentos debieron ser mucho antes de que se votara por el Congreso la Ley de Reforma Educativa y que además, la iniciativa de ley al respecto, tuvo el tiempo requerido y los foros de discusión exigidos para llevarla al pleno para que fuese aprobada por lo tanto, las Leyes son para respetarse y sus pretextos amañados y mentirosos salen sobrando. Y si reflexionamos un poco a manera de comparativa y con respecto a personas con profesiones universitarias e inclusive con doctorados, incluyendo profesores de primaria o con cátedra de escuelas privadas, -siempre la empresa para la que trabajen les va a pedir eficiencia y cumplimiento en su trabajo, y en el caso de que haya innovaciones en la empresa o escuela, y esta, implementa cursos para sus trabajadores de cualquier nivel y si estos no asisten porque no están de acuerdo, pues simplemente los liquidan y se tienen que ir.- ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros ?. En este caso la diferencia es mucha, ya que mientras a los de la iniciativa privada se le exige cumplimiento y eficiencia, y si no, se les despide previa liquidación, y a los otros o sea a los del disidentes,- El hecho de estar sindicalizados y “trabajar” para el Estado los hace inmunes prácticamente a todo tipo de sanciones, ya que al parecer sus “logros sindicales “es ser,- irresponsables, ineptos, prepotentes, violentos y etc. Ya que se convierten en lacayos de los líderes charros que los utilizan como títeres a sus antojos, para enriquecerse con sus cotas “voluntarias” y otras corruptelas, y que al final como “PREMIO MAYOR” adquieran diputaciones, cenadurías o puestos de primer nivel dentro de la plataforma gubernamental, y en ello, los gobiernos tienen la culpa por solapadores. Ojalá y ahora con la REFORMA EDUCATIVA, realmente se acaben esos privilegios inmerecidos y los hagan cumplir y respetar la LEY. El tema da para más, pero por hoy aquí le dejamos, ya le seguiremos después con el favor de Dios.