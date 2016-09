Excelente polémica se generó en un foro de expresión popular donde participaron distinguidas mujeres de la vida social, política y cultural de nuestra entidad, ya que cada una dio a conocer su punto de vista en temas relevantes de interés general.

El objetivo del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres no es disociar el ámbito público del privado; éste es un instrumento que busca visibilizar las diferencias creando un piso igualitario para ambos géneros, declaración de la maestra Isela Uribe Alvarado, Consejera Electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado.

El foro fue organizado por la Universidad de Colima, el Instituto Electoral del Estado y el Instituto Griselda Álvarez A. C, y en él participaron las diputadas locales Juana Andrés Rivera y Martha Leticia Sosa Govea, así como Indira Vizcaíno Silva, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Estuvieron presentes en este foro de expresión popular, profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, además de integrantes de partidos políticos y público interesado en el tema.

Marta Leticia Sosa Govea hizo una síntesis de su trayectoria política y reconoció que en este ámbito la violencia existe, “la de los tuyos y de tus adversarios”, pues se le niega a la mujer el reconocimiento a su capacidad, desempeño y preparación. Y destacó que lo anterior sucede en todos los partidos políticos, pues no hay fórmulas ni libros para combatir la violencia.

Sin embargo reconoció que en este medio también hay apoyos; “hay quien te dice: ¡ánimo!, vas bien”. La legisladora hizo un llamado a participar más en política para erradicar la violencia de género.

Una de las conclusiones del foro fue que ante la evidencia de que no hay igualdad real, el protocolo en discusión viene a cambiar concepciones y a tipificar delitos, pues la violencia de género es recurrente y la violencia política es tan común, que ya no la percibimos, y que contemplan que lleguemos a ese punto en que no necesitemos leyes especiales para proteger a las mujeres.

Una de las conclusiones fue, que no es normal que a las féminas se les reconozca su capital político y al respecto narraron experiencias y la tendencia en contra del sector femenil de difamarle para restar valor al éxito logrado en los campos profesional y político.

El llamado de las mujeres es seguir trabajando para cuando menos, inhibir la violencia de género.