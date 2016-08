Quod scripsi, scripsi

Horacio Archundia

LA “CUOTA” POLÍTICA. Hace algunos años, la lucha por las posiciones políticas perdió rumbo, se desvió del camino correcto y acabó torciendo el sentido de la estricta participación política para convertirse en un reparto de espacios sin razón y sin valor y llegar a una mera distribución sexista de los cargos de representación. De esa manera, por ejemplo, la exigencia de las mujeres llegó a tal extremo que ahora los partidos políticos están obligados a entregar el cincuenta por ciento de las candidaturas a cada uno de los dos sexos. En las boletas electorales aparecen la mitad de hombres y la mitad de mujeres, si es que quiere cumplirse con la ley. Muchas veces, muchísimas, hemos visto que incluyen a personas – de ambos sexos- sin ninguna formación, sin espíritu de servicio, sin trayectoria, sin deseos de servir a la sociedad, a veces profesionistas – lo que no da sensibilidad política-, a veces completamente impreparados. Pero por ser mujer, o por ser hijo, sobrino, yerno, pariente, chofer o “algo” de algún político influyente, ocupan regidurías, sindicaturas, diputaciones locales o federales, alcaldías, senadurías, etcétera y los ciudadanos pagamos esos favores sexistas que hacen los políticos y los partidos, a cargo del erario, aunque el recomendado sea un verdadero pendejo – de cualquier sexo-. Mientras sigamos apostándole a las cuotas de poder, en tanto se permita que los partidos decidan por la sociedad, si la sociedad se mantiene indolente, acabará dando al traste a este país, a este Estado, donde los ciudadanos pasivos aprueban con su docilidad que la política esté plagada de pendejos engreídos. Ayer, al llevarse a cabo el “Tercer Parlamento Juvenil 2016”, los participantes coincidieron en que los partidos políticos abran espacios y destinen al menos 30% de las candidaturas a este sector en el próximo proceso electoral. Y esto ya es un riesgo. No porque los jóvenes sean malos o incapaces. Aplaudimos que participen en política. Pero al rato, van a quedarse en espera de intervenir muchachos talentosos, capaces, inteligentes, preparados, porque los políticos y los partidos regalarán posiciones a los lambiscones, a los barberos, a los arrastrados, a los lamesuelas, y con cubrir una “cuota” con los jóvenes se perderá el valor, la calidad en la selección de los muchachos. Es una pena que se llegue a conclusiones tan deprimentes. La participación de la juventud se ha visto mediocrizada por los políticos mañosos y vivales que se han apoderado de partidos y membresía. El acuerdo, la exigencia de ayer, revela el sentir de los jóvenes. Exigen espacios, un treinta por ciento, porque no los dejan ser candidatos, porque los usan en campañas políticas nomás, pero tampoco se ve la participación seria de los jóvenes. La mayoría creen que con ir a cursitos y talleres, que con formar parte de dirigencias partidistas, que con trabajar para tal o cual político, ya tienen ganados sus espacios en la vida pública. Ese parlamento juvenil, se integró con enviados o “seleccionados” por el PAN, PRI, PT, MC, Nueva alianza y Partido Verde Ecologista de México. Es decir, son gente que procede de los partidos y lleva “línea” de las directivas de esos mismos. Es un avance que se hayan reunido. Es positivo que hayan participado en un parlamento. Habrá que ver qué rumbo toman en el futuro. En el comunicado que se difundió ayer, se dio a conocer que Jaime Galván Araiza de la fracción independiente “Nuestro Compromiso por Colima” incluso propuso una iniciativa de reforma a la Constitución Local y al Código Electoral del Estado para que se estableciera la cuota del 30% de las candidaturas para los menores de 30 años de edad. Galván Araiza “puntualizó que el PRI y PRD son los únicos partidos políticos que tienen cuotas partidarias para los jóvenes, y “la legislación local sigue siendo ambigua, pues no garantiza su participación. No hay un porcentaje de asignación”. Tiene razón en la ambigüedad de la ley. Pero el solo hecho de exigir cuotas de poder, o de participación, vuelve ambigua la propia participación política. Ya lo hemos visto en el caso de las mujeres. Una mayoría aplastante de las que ocupan cargos de elección carecen de méritos para ocuparlos. Fueron recomendadas o impuestas. Y eso, hasta cientos de otras mujeres lo dicen. Es un buen comienzo que los jóvenes se reúnan a discutir su rol en la política regional. Es una mala señal que pidan cuota de candidaturas. Ningún sexo debiera tener cuotas. Ningún sector, ninguna edad. Lo ideal debiera ser siempre que las candidaturas se entreguen a quienes se las ganen con trabajo, con gestiones, con proyectos, con iniciativas, con ideas, con planes, con acciones. Que no se le apueste a que por ser joven, o por ser mujer se deba dar un tanto por ciento de posiciones. Lo más digno sería, aunque utópico, claro está, que los jóvenes no necesitaran a los partidos y que fueran aspirantes independientes a contender por cargos de elección.

POR HOY, BUEN DIA.