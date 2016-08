Quod scripsi, scripsi

Horacio Archundia

JAVIER PELAYO. Hay hombres cuya preparación y formación profesional son indiscutibles. Algunos han destacado por su visión y por su eficiencia en los cargos que han ocupado. Uno de ellos es, en Manzanillo, Javier Pelayo Ruelas, quien ha sido funcionario municipal en varias ocasiones, dejando siempre el buen sabor de boca de su eficaz paso por la vida pública. Francamente nos tiene sorprendidos el hecho de que no se le haya designado aún para ocupar un cargo dentro de la administración estatal. Pelayo Ruelas ha descollado en la iniciativa privada y es un hombre acomodado que no necesita la función pública para vivir. De esos hombres que necesita el gobierno, de los que no van a buscar enriquecerse, de los que tienen la mente despejada y tranquila para conducirse con presteza y dinamismo en una oficina de la administración oficial. Se ha rumorado bastante, sin que se haya confirmado todavía, que podría ser llamado a la dirección regional de la Secretaría de Movilidad. Esperemos, porque a Manzanillo le conviene tener en esa o en otra dependencia a un hombre sagaz, comprometido y dedicado, que asía sea. Quizá una cosa puede “reprochársele” a Javier Pelayo: su acendrado y leal priìsmo, lo que, por cierto nunca ha sido obstáculo para que atienda a todo mundo por igual sin distingos partidistas.

LOS COLIMENSES EN EL EXTRANJERO. Si alguien ha sabido atender, respaldar, orientar y defender a los colimenses en los Estados Unidos, es el doctor Santos García Santiago, hombre preocupado por mantenerse al lado de los migrantes. De allí que sus declaraciones sean siempre reveladoras. Ayer, por ejemplo, dio a conocer que “Al menos 40 colimenses se encuentran actualmente en cárceles de Estados Unidos principalmente por problemas de violencia intrafamiliar. No son casos graves como sentencias de pena de muerte pero algunos en menor cantidad son por comercialización de droga. En términos generales hay entre 35 o 40 casos con expedientes. Desde luego no todos los casos llegan a la Oficina que él representa ya que la información que tienen es principalmente de familiares de los detenidos. Pero de esa información se deriva algo interesante: no somos los colimenses, gente de baja ralea, no somos malandrines, somos ciudadanos de bien, acaso empañada la situación por el problema de la violencia intrafamiliar, que es atávica, es real. Ya en tiempos del gobierno de doña Griselda Álvarez, se conocían cifras alarmantes. Decía la primera gobernadora mexicana que parecía que los hombres de Colima eran “golpeadores”, por lo que implementó verdaderas estrategias para sancionar y para prevenir el mal. Las declaraciones del doctor García Santiago son interesantes, porque reflejan lo que señalamos antes: no somos golpeadores, no somos malvados, y el hecho de que radicando en los Estados Unidos poco más de cuarenta y cinco mil colimenses, sean menos de cien los involucrados en delitos y menos de cincuenta tienen que ver con faltas menores, por así llamarlas.

URGE PRESENCIA POLICIACA EN EL COLOMO. La cantidad de robos de vehículos en El Colomo tiene indignada a la población con el director de seguridad pública. Por lo menos dos carros por semana se roban desde hace ya cuatro meses. Y nadie obtiene respuesta positiva en el ministerio público ni tampoco nadie ve presencia de los policías casualmente en las madrugadas que es cuando se llevan los automotores. Nos han pedido hacer público un llamado a la alcaldesa, para que disponga mayores elementos en esa población de más de veinte mil habitantes que ya necesita una atención eficiente en materia de seguridad.

A FILMAR. Por su alto interés social, transcribimos la siguiente nota informativa: “.Los policías y autoridades de seguridad ya no podrán impedir el uso de aparato a ningún ciudadano para videograbar el desempeño de operaciones policiacas a raíz de una adición a la Ley del Sistema de Seguridad Pública aprobada por mayoría en el congreso del estado. La diputada panista Martha Sosa Govea, impulsora de la enmienda, explicó que ninguna autoridad y especialmente las encargadas de la seguridad pública, pueden hacer más allá de los que se encuentran facultadas ni atentar contra los derechos humanos de la personas; por lo que, acorde a la normativa vigente y la interpretación dada por tribunales competentes, sus acciones tendentes a impedir las grabaciones y fotografías carecen de sustento legal. Mencionó que no hay una disposición “tajante que diluya la incertidumbre jurídica sobre si es posible o no realizar una video-grabación o una fotografía a un policía, y ante las represalias de éstos para con los ciudadanos que son testigos de arbitrariedades, la intimidación social está impidiendo el ejercicio de los derechos”. Sosa Govea sostuvo que “es ridículamente absurdo el argumento de la seguridad personal de un policía ante una cámara de video, fotografía o audio, ya que así entendido, obligaría a retirar todas las cámaras de bancos, concesionarios de coches, de vigilancia de exteriores de empresas, estadios de fútbol y sobre todo el sistema de videovigilancia pública que el propio gobierno del estado de Colima tiene instalado en todas las calles pues ¿acaso esas no graban a la policía cuando pasa por delante?”. Por lo anterior, se reforma el artículo 152 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para quedar como sigue: “Abstenerse de impedir bajo amenaza, coacción o intimidación la video-grabación o fotografía que realicen los espectadores de sus actividades realizadas como servidores públicos en espacios públicos”. Hasta allí la nota. Y un simple comentario: se avanza bastante en Colima con reformas legislativas de este tipo. Ahora, la diputada debe preocuparse porque las autoridades de seguridad atiendan y respeten esta disposición. Esto es: que no quede en letra muerta.

