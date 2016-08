Quod scripsi, scripsi

Horacio Archundia

HUNDIR EL BARCO, LA CONSIGNA. El enemigo más grande del PRI sigue siendo el priísta que detenta el cargo de presidente de la República. El jefe del Estado mexicano pareciera estar en contubernio con la oposición. Cualquiera diría que el objetivo central del primer magistrado es ver derrotado al partido que lo condujo al poder. Dando tumbos y bandazos, el titular del poder ejecutivo federal ha tomado decisiones políticamente incorrectas que contribuyen al repudio general hacia su partido. Al comenzar este jueves el mes de septiembre, se incrementará una vez más el precio de la gasolina. Un golpe más para los de por sí vapuleados bolsillos de la clase trabajadora.

RESTAURAR LAS CALLES, EMERGENCIA IMPOSTERGABLE. La cantidad de daños que están provocando los baches y pozos en prácticamente todas las calles de la ciudad, exhibe un descuido que ya debe atenderse. Los conductores despedazamos la suspensión de los vehículos porque el ayuntamiento no está dándoles mantenimiento a las calles. Alguno de los funcionarios debiera recordarles a los integrantes del Cabildo que existe una Ley de Responsabilidad Patrimonial que obliga a la comuna a pagar los daños causados por sus trabajadores o por su negligencia general.

OPINIÒN DE UN PERITO. Uno de los abogados más prestigiados del Estado, es Mario de la Madrid Andrade, que funge en la actualidad como presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de Colima. De la Madrid es un perito en derecho y ha sido por largos años catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, de suerte que sus opiniones son serias, confiables y respetables. En ese tenor, alientan sus declaraciones en torno al tema de la seguridad en Colima. Respecto de eso, el destacado jurista dijo este fin de semana algo revelador, producto del análisis de un hombre serio, juicioso, responsable. En el decir de Mario de la Madrid existe “un esfuerzo del estado por combatir el crimen y la violencia”. En el entender del jurisconsulto “el principal elemento para vivir en comunidad de forma tranquila y con paz, es el tema de la seguridad; y la seguridad impacta en todos los ámbitos”. Dice, y dice bien, que “en el pasado, el sistema tuvo fallas como la corrupción y actualmente se pagan las consecuencias”, por lo que recomendó que el gobierno sea “más enfático y la sociedad exija para que en esa medida se vayan restableciendo las instituciones del Estado”.

POR FIN EL TÚNEL. Aunque es desalentadora –porque tardarán otros diecisiete meses en la obra- la declaración del Secretario de Fomento Económico de la entidad, Carlos Domínguez Ahedo, en el sentido de que a finales del año próximo concluirán la obra del túnel ferroviario, por lo menos ya los manzanillenses vemos con satisfacción que se está avanzando y que los trabajos no son una utopía sino una notoria realidad. En apenas dos semanas, la perforación del cerro del Sector 6 ha ido aumentando, por lo que en ambos lados del macizo pétreo pueden verse ya las bocas del túnel en proceso de encontrarse, como está previsto. Desde luego la etapa de horadación es solo una de las varias que importa construir ese pasadizo. Después tendrán que reforzar el “claro” con la bóveda de amortiguamiento y vendrá más tarde el tendido de vías y el equipamiento general que comprende la iluminación y otras cosas. Sin duda que este túnel es una obra de gran envergadura que permitirá que presumamos a Manzanillo como un puerto de primer nivel internacional dotado de vías de comunicación ultramodernas. Pero ciertamente los manzanillenses aborrecen el proyecto porque tiene ya cuatro años provocando molestias, riesgos, incomodidades y pérdidas económicas incalculables. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no resistiría un juicio si los comerciantes y vecinos del centro se decidieran a demandarla por daños y perjuicios. La verdad es que los manzanillenses no estamos hecho de pasta dura, somos bastante pasivos ante los abusos del gobierno federal, que ha hecho cuanto ha querido con nosotros. Hay cuatro dependencias que nos han lesionado económica, cultural y ecológicamente de manera impresionante y nunca hemos hecho nada parar detener sus embates: una es Comisión Federal de Electricidad, la más corrupta e indolente, dura y cruel de las oficinas de gobierno mexicano; luego Petróleos Mexicanos que nos mantiene en calidad de condenados a muerte con ductos de gasolina y petróleo por debajo de la ciudad y con los tanques de almacenamiento en la orilla del casco urbano, y la tercera es la Administración Portuaria Integral que con sus obras ha provocado una hecatombe ecológica imperdonable. De Ferromex no hablamos porque es una concesionaria particular que se ve obligada a realizar su actividad según se lo permite la Aduana Marítima. Tocante a la obra del túnel, por lo pronto, ya es grato ver que con cierta celeridad se perforan muchos metros por semana y eso es ganancia.

