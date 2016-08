Quod scripsi, scripsi

Horacio Archundia

SCT, ENEMIGA DE MANZANILLO. No sólo tenemos que soportar los manzanillenses las obras de API, o las del túnel ferroviario – obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes-. Aparte de las numerosas obras, de los atropellos, de los abusos y de los descuidos que comete el personal de esa Secretaría de Estado, también debemos tolerar su negligencia, y el ejemplo más deprimente lo citamos en nuestra colaboración de ayer, cuando advertíamos que vecinos de la colonia Punta Grande podrían bloquear esta semana la carretera a El Colomo como protesta por el imperdonable descuido en que tienen el acceso a su colonia las autoridades. En verdad es lastimero el estado en que se halla el asfalto en ese tramo, pero además, el descuido indignante de la calle principal de esa pequeña localidad tiene enfurecidos ya no sólo a los habitantes de la colonia, sino a todos los conductores de vehículos que transitan entre Manzanillo y El Colomo. La carretera está imperdonablemente descuidada. Los baches dañan la suspensión de los carros y son además un peligro para quienes, enfermos, son transportados por allí. Es sorprendente que la SCT a quien corresponde el dominio de ese tramo carretero por ser una rúa federal, se muestre indiferente ante ese problema. Ah, pero eso sí: para infraccionar a cualquiera que puedan los policías federales de caminos sí están atentos a perseguir y a considerar como tramo de su jurisdicción el que mencionamos. Hace años que la SCT con sus obras lentas, pesadas, y con sus desatenciones, viene mostrándose como una enemiga de Manzanillo. Y para muestra está la obra del túnel, que a casi cuatro años de iniciada no vemos para cuándo la concluyan a pesar de que se ha dicho que todavía nos faltan dieciocho meses. Con tantas multas que registran los policías federales, bien podrían comprar chapopote para siquiera cubrir los hoyos que hay en el camino.

EL COLOMO, SIN AUTORIDAD VISIBLE. De todo pasa en El Colomo mientras el delegado pasa sus días ocupado en su negocio y en sus diversiones gansteriles. Nadie puede hacerlo entender de que al menos debería retirar los montículos de tierra que hacen intransitables varios tramos de la calle principal. Los colomeños han descubierto con pesar que José Romero resultó un fiasco y que no ha dado una como delegado. Pasa buena parte de sus mañanas jugando “maquinitas” en una tienda de su propiedad o vendiendo birria. En la delegación no está nunca y los fines de semana se sabe que pasa sus horas en constantes libaciones.

RUBEN ALAMO, EN PLENA ACTIVIDAD. Como lo habíamos señalado, la llegada de Rubén Álamo a la dirigencia municipal del PRI no fue de balde. De inmediato desplegó un plan de trabajo tendiente a resolver gestiones de la población. Así, ya se le vio encabezando reuniones con distintos sectores sociales, organizando brigadas de apoyo con obras y asistencia en colonias de El Colomo, en visitas de ayuda a grupos como los surfos del municipio y en general propiciando acercamientos con los manzanillenses. No es un líder de escritorio este Rubén Álamo, cosa que beneficia a su partido, en el que ahora sí se ve que se está trabajando.

GAMALIEL HARO es, así de claro, el único manzanillense que ocupa una secretaría en el gabinete estatal, y nada menos que la de la Juventud. Tiene en las manos una magnífica oportunidad que esperamos sepa aprovechar. No todo en la vida y en la función pública son aplausos, pero este muchacho tiene años gestionando, trabajando y apoyando para mejorar el nivel de vida de los habitantes de la zona rural, principalmente. Nos alegra su designación y es de desearse que pronto veamos acciones en beneficio de los jóvenes de Manzanillo. El primer reto de Haro Osorio deberá ser, guardar una sana distancia de los lidercillos que por años han medrado en el PRI y pretenderán encapsularlo con iniquidades partidistas. Es menester que mantenga los pies en la tierra y que siga siendo el joven profesionista sencillo y amable que a todo mundo trata bien. Debe además promover actividades y proyectos para que los jóvenes sientan respaldo y auxilio en sus ideas, cosa que hace mucha falta.

LILIA DELGADO no ha podido llenar el hueco que dejó Irene Herrera en la dirección general de Desarrollo Social municipal. Delgado Merino es una funcionaria poco sensible, más de pose y de palabras melosas que de trabajo efectivo. A diferencia de Herrera que es una servidora pública sencilla, eficiente, eficaz, generosa y humanista. No le va a resultar fácil a la alcaldesa, borrar de un plumazo el buen trabajo que efectuó Irene Herrera a quien tiene ahora encomendada de la secretaría técnica, cuando lo ideal sería mantenerla en un espacio donde siga atendiendo a los ciudadanos, que es lo que mejor sabe hacer.

