Quod scripsi, scripsi

Horacio Archundia

SOBRE LA VISITA DE TRUMP. En una nación cuyos ciudadanos hemos sido menospreciados, ofendidos, agraviados, humillados y vilipendiados por un sujeto reprobable, repugnante, ruin, vil, xenófobo y vulgar, ese individuo no debe, bajo ninguna circunstancia, pisar nuestro suelo. Es lamentable que el Congreso de la Unión, conformado por quinientos diputados agachones y pusilánimes, y por ciento veintiocho senadores engamarrados por el poder del dinero, no haya expresado su repudio y exigido una disculpa pública a un desequilibrado mental que pretende gobernar el llamado país más poderoso del mundo, y que constantemente nos descalifica y nos denuesta sin que el gobierno mexicano proteste con la energía que la afrenta amerita. Es delicado que el mequetrefe siga holgándose en sus ofensas hacia nuestro pueblo. Es ruin que el sujeto aspire a gobernar un país y antes siquiera de obtener el triunfo -si es que llegara a lograrlo-, ya nos amenace con aplastarnos y con obligarnos a obedecerle, en flagrante violación a la Declaración de la Libre Determinación de los Pueblos. Todo ello es enfurecedor. Pero resulta altamente preocupante y enojoso, que quien representa al Estado mexicano -es decir, a la parte ofendida-, no solo admita la visita del agresor y lo reciba como a un alto dignatario, obsequiándole con las atenciones políticas, con la cortesía diplomática que desde luego no merece, sino además, se exhiba anunciando a los medios de comunicación que le dijo al inmundo yanqui Donald Trump “que México no pagará el muro fronterizo” que amenaza construir para frenar la inmigración. Es alarmante, porque el presidente de México evidencia su ignorancia política primero sentándose a negociar y a dialogar con quien amaga con avasallarnos y someternos y luego expresando que le ha “advertido” a Trump que no acatará su exigencia, con lo que de antemano, imprudentemente, nuestro presidente, en una falta política imperdonable, prácticamente reconoce ya como triunfador al enemigo más incendiario de México, enrareciendo así las relaciones con los restantes candidatos a gobernar la Unión Americana. Al pronunciar el señor Enrique Peña Nieto que le dijo a “su” invitado que no pagaremos el muro, automáticamente le está dando trato de ganador. La imperdonable falta del presidente de México de recibir al fantoche y fanfarrón Donald Trump, merece un extrañamiento de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión. Los diputados federales y los senadores, están obligados a hacer un duro llamado de atención al individuo titular del Poder Ejecutivo. Porque hay algo que no debe perderse nunca de vista en el ejercicio del poder: podrás enlodarte y envilecerte en la escoria y en la indignidad políticas, pero ser presidente no te da derecho a envilecer, a avergonzar, a arrastrar en tu indignidad a todo un pueblo.

VIOLETA VEGA se llama la encargada de la Clínica Femenil para el Control de Adicciones que, estamos seguros, la mayoría de manzanillenses desconoce que existe. Ese establecimiento se inauguró siendo gobernador Silverio Cavazos y desde entonces hemos dicho que es un elefante blanco, que es un edificio subutilizado y que quienes han estado al frente simple y sencillamente no han dado resultados. Se trata de un inmueble enorme, con jardines, con habitaciones confortables, con los mejores servicios, una verdadera residencia en la que francamente no se están haciendo las cosas bien. Hace más de seis años que se inauguró y es inaudito que, según las declaraciones que ofreció antes de ayer la señora Vega, sepamos que atiende solamente a cinco mujeres, lo que es una aberración, un descuido imperdonable. La señora debería sentir pena declarar esas cosas. El mantenimiento del edificio, incluyendo los salarios y el resto del gasto corriente, importa un gasto mensual cercano a los doscientos mil pesos. Lo que quiere decir que si solamente tienen en tratamiento a cinco mujeres adictas – habiendo cientos en el municipio-, entonces el proyecto ha salido costoso y ha fracasado. Lo peor es que, de acuerdo a datos fidedignos, la señora Violeta Vega ha pasado más tiempo haciendo relaciones públicas con algunos políticos que la sostienen, que trabajando para combatir el serio problema de drogadicción en mujeres, que es delicado en Manzanillo. No es ofreciéndoles tours a los políticos de su preferencia como van a reducir el número de adictas, ni es esperando que solas vayan como va a curar a las muchas que hay. Tiene que hacer trabajo de campo para detectarlas, coordinarse con otras instancias para identificarlas y empezar a tratarlas. Tiene que hacer su trabajo, pues. Tiene que dar resultados. No se trata de ir a cobrar la quincena, sino de enfrentar un grave problema que aqueja al municipio. Leer que con toda desvergüenza la funcionaria diga que tienen a su cargo a cinco mujeres adictas, es una ofensa para la inteligencia de los manzanillenses. De balde la cantidad impresionante de dinero que se invirtió en la obra, en vano los sueldos del personal y los costos del sostenimiento de la clínica, si esta no tiene un número aceptable de mujeres adictas en tratamiento. Una verdadera pena el desperdicio.

POR HOY, BUEN DIA.