Quod scripsi, scripsi

MOVILIDAD, LA PRESIÓN SOCIAL. Desde su llegada a la Secretaría de Movilidad, Gisela Méndez ha sido una piedra en el zapato para los transportistas y para los ciudadanos. La serie de medidas que, -dice ella-, en aras de la legalidad y el mejoramiento del servicio ha implementado, acabaron por ser trámites pesadísimos, lentos y engorrosos y representar para los usuarios pérdida de tiempo y dinero a lo largo y ancho del Estado. Para obtener una licencia de conducir, por ejemplo, cualquier colimense debe sacar cita, y luego esperarla, con lo que pierde semanas enteras, porque estas audiencias de atención se agendan con tanto tiempo de espera que desesperan e indignan. Igual para la adquisición de placas y para casi todos los trámites: en Manzanillo, de hecho, el delegado de Movilidad ni atiende a la gente ni a los medios para explicar qué está pasando y en cambio todo mundo espera larguísimos días para ser atendido. Se ha entorpecido, en suma, todo tipo de trámites relativos al transporte y a la tenencia de vehículos. Es difícil gestionar e imposible intervenir por nadie. El descontento campea entre los ciudadanos, sin duda. Pero eso es sólo una de las muchas quejas que hay contra la secretaria Gisela Méndez. La más preocupante es, a no dudarlo, su actitud. Simple y sencillamente, -y contraviniendo la sencillez y la mesura del gobernador-, la funcionaria manda por un tubo a quien se le pone enfrente y sostiene una actitud soberbia e intransigente, que provoca molestia e ira. Desde hace varios meses, -verbigracia-, corrió en Colima la versión de la apertura de un servicio de taxis denominado PRO, que anunciaba un servicio de mayor calidad, con choferes educados, amables, atentos, limpios, y con automóviles de modelo reciente, con clima artificial, música y quién sabe cuántas ventajas más. De inmediato se generó una imparable polémica, sobre todo entre los choferes de taxis, víctimas la mayoría de una explotación simulada por parte de una buena parte de los concesionarios de placas de taxis y camiones del servicio urbano. Chofer PRO es un servicio extraído de otros lugares del mundo. Copiado, mejor dicho. Y en ese sentido, sus bonanzas sin innegables. Pero en nuestra entidad, donde la mayoría de las concesiones son propiedad de políticos y de personajes influyentes, los taxistas, los choferes jodidos, los que se rajan la madre para subsistir a sol y sereno, enfrentando diariamente riesgos y presión por los altos gastos que les exigen sus jefes, esos son los primeros afectados. Simple y sencillamente se vendrán abajo económicamente y se producirá una cascada de desempleo enorme que terminará por lesionar la economía de la entidad entera. También los concesionarios sufrirán por ello, desde luego, pero el golpe mortal será para los conductores, para los trabajadores del volante, y por ello nos solidarizamos con ese sector. Chofer PRO es un esquema fuera de la ley. Porque al personal de los taxis comunes, se les exigen desde mucho tiempo capacitación y numerosos requisitos. Deben pasar por muchos tragos amargos antes de ser taxistas. A los dueños de los taxis se les oprime y se les presiona con incontables reclamos de tipo legal que deben cumplir escrupulosamente; se les cobran impuestos a veces excesivos y se les somete a todo tipo de inspecciones. Son perseguidos muchas veces con dureza por parte de la autoridad. Se les condena a la permanente vigilancia. Por eso es reprobable que de pronto un servicio de advenedizos y de forasteros, llegue como si nada y le permitan incursionar en una competencia a todas luces desleal y desventajosa para los taxistas comunes. Para variar, la forma en que la Secretaría de Movilidad ha respondido a las peticiones de no permitir ese servicio, ha sido lamentable. Su proceder impositivo, grosero, indiferente a la problemática que se genera, es repulsivo. El resultado no se ha hecho esperar: el lunes, decenas de taxistas bloquearon la Calzada Galván, de la ciudad de Colima, con el claro objetivo de reclamar atención por parte de los legisladores locales, consiguiendo una reunión en la que presentaron una iniciativa de Ley de Movilidad Sustentable, buscando el diálogo y el entendimiento. El movimiento produjo estupor y los colimenses se solidarizaron con los quejosos. El problema puede crecer, puede complicarse más. Puede explotar y causar verdaderos conflictos sociales. Ahora resta esperar la respuesta de Gisela Méndez que ya ha demostrado su nula vocación para el diálogo y para la conciliación. En el caso del reemplacamiento, dijo que no estaba para discutirse sino para obedecerse, ganándose el repudio general. ¿Dirá lo mismo ahora?

NACHO PERALTA ha emprendido una interesante gestión de recursos y proyectos de corte turístico, respaldando en su labor de consecución de eventos e inversiones al titular de la Secretaría de Turismo estatal, César Castañeda Vázquez del Mercado, quien se posiciona como uno de los mejores secretarios de la administración estatal. Una gran carrera de Veleros está por realizarse en Manzanillo y en breve se verificará aquí también una modalidad del Medio Maratón del Occidente. Aciertos, logros, que evidencian que el gobernador tomó una buena decisión y que tiene visión clara de lo que necesita Manzanillo para impulsar al turismo.

