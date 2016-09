SALUD Y DELINCUENCIA, UN CÍRCULO VICIOSO

Agileo Colunga Ibarra

Todo mundo está de acuerdo en que las enfermedades transmitidas por los mosquitos, en mucho están en la cultura de los ciudadanos, ya que sin moscos no hay paludismo, dengue, chingunguya, zika, entre otras molestias epidémicas que molestan a miles de gentes en la población, especialmente de precaria economía pero, sin enfermos tampoco hay tales padecimientos, entonces las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de poner la parte que les corresponde. Por ejemplo, mientras la Secretaría de Salud en sus estadísticas oficiales declara determinados números de personas afectadas por las dolencias que los vectores alados transmiten, la realidad es que tales números son ridículos en cuanto a la verdadera realidad y es que, los enfermos no acuden a las clínicas del IMSS, ISSSTE o Centros de Salud, porque saben que para que los atienda un médico institucional, debe de perder varias horas en las salas de espera y además, que le recetarán el medicamento ya tradicional –paracetamol- que tome muchos líquidos y descanso, mucho descanso, entonces, se preguntan ¿Qué objeto tiene gastar dinero en transporte, hacer largas colas para conseguir la ficha y recibir humillaciones de los empleados? Si en todo caso eso ya lo sé y el medicamento me sale más barato comprarlo en cualquier farmacia cercana a mi domicilio. Y entonces, la mayoría de los casos de las enfermedades epidémicas no se reportan y por tanto, las estadísticas oficiales no reflejan ni con mucho la verdadera realidad del problema de salud que sufre la población.

Cuando interinamente fue Presidente Municipal de Manzanillo, el Profesor Ramón Chulines Maldonado (1986), una de sus primeras disposiciones fue la de que se limpiaran todos los lotes baldíos que se encontraran dentro del perímetro de la ciudad y se cargaran su costo económico a los recibos del predial de cada propietario, pero, después de haber hecho la investigación y comprobación respectiva por la Dirección de Catastro y Obras Públicas Municipales, se encontraron que una gran mayoría de los predios eran propiedad de importantes políticos locales y estatales, por lo cual, el profesor Chulines, para no verse inmiscuido en problemas ordenó dejar en paz tal encomienda y hasta la fecha, todo sigue igual, casas y lotes abandonados, sucios, horribles visualmente, peligrosos para los peatones y molestos para los vecinos que tienen que sufrir las molestias por ser estos sitios lugares de anidación de todo tipo de animales nocivos al ser humano y además, refugio y escondrijo para los maleantes que nunca faltan en la comunidad y todo ello para que los comodinos dueños estén a la espera de que sus propiedades aumenten de valor y obtener mayor ganancia cuando les convenga vender. Tal situación es completamente injusta para quienes tienen la desgracia de vivir cercanos a estos basureros y nidos de alimañas, ya que de nada sirve el que los hogares aledaños mantengan aseados y libres de contaminantes y objetos que ayuden a la proliferación de fauna nociva como los zancudos transmisores de muchas enfermedades.

En cuanto a los robos de casas habitación, que cada vez son con más frecuentes y descaro, que más se puede decir en defensa de las autoridades municipales, si escandalosamente a ellos les saquearon su propio edificio, el cual, según se dice, los maleantes entraron, se pasearon y desbalijaron con toda la comodidad del mundo todo lo que quisieron y les convino (qué vergüenza). Entonces, se dicen las familias que son visitadas por los ladrones: ¿para qué nos quejamos y con quién?, si de todas maneras nada se resuelve y solamente perdemos más dinero y tiempo en andar haciendo largas filas para encontrarnos con burócratas enfadados y mal encarados que con toda seguridad vamos a salir hasta regañados cuando nos señalan que nosotros tuvimos la culpa por no tener rejas o alambradas electrificadas con alta tensión, perros adiestrados para corretear a los malosos, video cámaras de vigilancia las 24 horas del día, policías privados y además, se deben de mostrarles las facturas de los objetos hurtados así sean de la licuadora, el sartén, la olla, los calzones de la niña, los chicheros de la matrona de la casa, los tenis del galán de la familia, la tele del papá y otras cosas que para las autoridades son menudencias pero para la familia cosas muy apreciadas y necesarias en su cotidiana vivencia. La delincuencia desorganizada o el ladrón común, el mismo que cada vía se convierte en el enemigo número uno de las clases sociales medias o bajas, ya no busca robar dinero en efectivo o joyas porque sabe que ya pocas gentes las conservan en sus domicilios, entonces, lo que hurtan los infractores de la ley son principalmente, cilindros de gas, pequeños electrodomésticos, metales, fierros, bronce, aluminio y objetos que puede vender fácilmente y que además, los compradores de “chueco” son muy reconocidos y están en sitios muy focalizados, todos saben en dónde encontrarlos menos los policías.

Un gran sector de la población, se ha acostumbrado a que las autoridades municipales –las más cercanas al populi-, se dediquen a lo que anteriormente realizaba el DIF, esto es, la atención social a las familias más desprotegidas económicamente y han dejado a las instancias estatales y federales las responsabilidades que a ellos atañen, cómo la seguridad, la salud, el amueblamiento urbano y sobre todo, buscar o gestionar la promoción de empleos con salarios dignos (no chambas burocráticas para sus familiares, amistades y conchachanes), para abatir la pobreza extrema y minimizar la costumbre del amarre de votos a través del reparto de las mini despensas alimenticias.