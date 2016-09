Sin respuesta de autoridades a la denuncia de hallazgo de piezas arqueológicas

*Demandan colonos intervención de expertos en la materia, para proteger sitios donde abundan artefactos históricos

Ma. Teresa Valencia Parra

Un hallazgo valioso de piezas arqueológicas fue encontrado por habitantes de la colonia Océano, quienes afirmaron haber informado a las autoridades correspondientes que estaban construyendo una banqueta, en unos terrenos donde se habían encontrado figuras de nuestros antepasados que requieren de una investigación y resguardo por parte de expertos en la materia.

Laura Elizabeth Contreras Sánchez, vecina de ese núcleo de población dijo que la zona se encuentra frente a la Terminal de Autobuses y que al momento que fueron detectadas no sabían qué hacer. “Uno de mis hijos que va a la Secundaria me enseñó una de esas piezas y me dijo dónde la había encontrado, y fuimos con otras personas de la colonia y vimos que seguían trabajando, escarbando con maquinaria y aunque les dijimos a las personas que estaban ahí que pararan no hicieron caso, nos dijeron que ellos cumplían órdenes y que era su trabajo”.

Un profesor que vive en el Barrio I del Valle de las Garzas, Eusebio Farías, comentó que se dio cuenta del suceso porque vio mucha gente en el lugar donde encontraron los artefactos, alegando con los albañiles y que a través de la Internet se metió a la página del INAH y dio información sobre el hallazgo. “Algo hicieron porque pararon la obra como una semana, pero después todo volvió a su normalidad y construyeron una calle de concreto y otra de empedrado y andan instalando los servicios, al parecer van a seguirle y no han venido arqueólogos o investigadores para ver qué pueden hacer con las piezas que se han estado encontrando; dialogué con ellos en la página que tienen, les envíe fotos y no vemos nada de respuesta”, precisó.

Eusebio aseveró que ha sostenido pláticas con personas interesadas en proteger estos espacios históricos, y viendo los canales idóneos para que haya respuesta positiva de las autoridades porque dijo, algo se tiene que hacer de manera urgente porque muchos expresan su preocupación, pero no saben hacia dónde canalizar su demanda.

Laura Contreras expresó que hicieron la denuncia pública y han integrado un pequeño grupo sobre todo de mujeres para salvar los sitios arqueológicos. “En esos terrenos hay un árbol extenso, es un área rica en bellezas naturales que debemos proteger y es urgente que vengan a verificar este sitio las autoridades porque siguen trabajando y tenemos entendido que será un fraccionamiento”, refirió.