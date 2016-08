Taller de Sal y Brisa

Nostalgia

Rosalit

Era un domingo nublado y fresco, el día anterior había llovido. Desperté nostálgica. Me sentía muy sola. Atravesaba una situación difícil y deseaba platicarlo; no con cualquiera. Deseabaa hacerlo con alguien que escuchara atento a mi corazón y comprendiera su dolor. Recostada todavía, repasé en mi mente la lista de amistades buscando la persona idónea a quien podría recurrir. No la encontré. Tenía que ser alguien que me amara profundamente, para que después de escucharme no me juzgara y diera consuelo a mi alma, me reconfortara entre sus brazos, me ayudara a recuperar la confianza perdida y, después, guardara la confidencia en la hermética caja de los asuntos arreglados y olvidados. Eso sólo podría hacerlo… ¡Mi madre! ¡Sí, sólo ella podría hacerlo! Como impulsada por un resorte me levanté, me vestí con ropa de trabajo, cogí artículos de limpieza y salí de casa. Estacioné el carro cerca de la puerta del panteón. A la entrada de éste había un puesto de arreglos florales. No pude comprarle nada: no traía ni un solo peso en la bolsa. A llegar a su tumba me di cuenta del abandono en que la tenía, estaba llena de hojarasca y basura. Puse manos a la obra y la limpié lo mejor que pude; carecía de adornos: las tumbas vecinas rebozaban de flores. Entonces, me puse a recoger flores que los árboles primavera y rosa morada habían tirado, las esparcí sobre la lápida. Quedó un hermoso colchón combinado de amarillo y liláceo. Cuando terminé mi labor, ya no tuve la conciencia para perturbar su paz con mis cuitas. Había un silencio que podría haber sido total, de no ser por el ruido de los carros que se escuchaban a lo lejos, de los árboles en su vaivén al ritmo del viento y el canto de pájaros. Me recosté sobre la tumba y cerré los ojos, a pesar de la humedad y el frío de la losa, recordé la calidez del pecho de mamá cuando me acunaba en sus brazos, lloré como cuando era niña. Se me puso la piel de gallina al sentir una caricia suave, liviana, una caricia como de algodón que me envolvió en un abrazo, instintivamente abrí los ojos; estaba sola. En ese sutil mimo percibí su amor presente. Más tarde comenzó a lloviznar, me despedí de ella y salí apresurada del cementerio. Cuando llegué afuera, grande fue la sorpresa al ver mi auto cubierto de flores amarillas y lilas. Lo extraño no era que le hubieran caído encima: estaba estacionado al pie de árboles sino que ningún otro carro tenía ni una sola flor, tampoco había en el piso, todas estaban concentradas en mi auto, además, el aire volaba la hojarasca y éstas permanecieron como si estuvieran pegadas. Me sentí reconfortada. La pena y el dolor se quedaron en la tumba de mamá.