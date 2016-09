Taller de Sal y Brisa

Paul Carlos López Ramos

Alcohol y Rock and Roll

Salimos tarde de trabajar y eso la encabronó. Pensé que de seguro le había bajado la regla. Vestía una blusa verde, muy bonita, como para un día de campo. El bar estaba a reventar y todos tomábamos cerveza, yo tenía un hidalgo en mi bolsillo de sobra y pensaba gastarlo al máximo. Tráeme una Erdinger, tráeme una Paulaner. Pedía cerveza exportada y mi hermano fumaba cigarro tras cigarro, sin voltear a ver a nadie. Una banda de rock comenzó a tocar en la esquina de aquel tugurio, tocaban bien, no esas pendejadas de la planta y la chispa adecuada. Había una mesa llena de gente de alguna firma de abogados, celebrando un cumpleaños de algunos de los jefecillos. Lamiendo botas aún después del trabajo. Paseaba la mirada de arriba abajo, mi chica tomaba agua embotellada y no se molestaba siquiera en dirigirme palabra o verme. Trago más trago. Tocaron la canción de The Smiths que dice que ya no es bien recibido en su casa, si es que existe un hogar.

Tomé una Porter y me deprimí. Oye, esa banda no la había escuchado, oye, esa banda debería tocar tal canción, oye, qué tiene tu vieja. Escuchaba a mi hermano como un rumor. Como cuando entras a López Mateos y no sabes si tomar Periférico o seguir adelante, y el sonido de los carros te castra sobremanera. Güey, mejor vámonos, yo no estoy a gusto así. La banda dio un giro drástico y empezó con la Balada. Me cagaba tanto el rock en español que pensé en decirle que sí. Ella entornaba sus ojos de venado por todo el lugar. ¿Cómo algo que me gustaba tanto en ella podría causarme también tanto dolor? Pero jamás cruzábamos mirada. Apretaba constantemente las muelas y por tanto, las sienes. Hija de la chingada. Que le den. No. Perdón. La amo. Pero, ¿por qué se comporta como emo quinceañera escucha Insite y Panda?

Un tipo gordo de fachas metaleras llegó por la escalera. Traía una chava de lentes con cabellos azules, bastante buena. Desde que llegó nos miró coquetamente, alternando la mirada entre mi hermano y yo. Mi hermano conocía al tipo gordo, me dijo que era bajista. Tocaron The Doors, algo desabrido y sin sustancia. El gordo se subió al escenario. Yo le veía las tetas a la del pelo azul, casi sin tapujos, con coraje. Se sentaron en la mesa de los abogados. Mis intentos de celos no daban resultados. Mi novia comenzó a picar su celular. La chava de tirantes giraba la cabeza constantemente hacia nuestra dirección. Yo reculaba, pues de por sí estaba en problemas. ¡Tráeme una cerveza oscura! Por fin habló la susodicha ¿Una Carolus? Les recomiendo esa cerveza belga. No, esas son joterías, una negra modelo. Entendí la indirecta. No supe qué decir. El parpado izquierdo me comenzó a temblar. The Beatles los encarriló de nuevo, algo en el camino. La chica de tirantes comenzó a bailar lentamente, alzando los brazos y sonriendo.

¿Te entretienes? ¿Qué? Se paró súbitamente y fue al tocador de mujeres. Eres bien pendejo, carnal, no sabes disimular. ¿Tú qué sabes de viejas?, le dije tajantemente. Tomé un buen trago de cerveza y comencé a pensar en qué hacía en aquella situación. Pasaron los minutos y no volvía. Me levanté pesadamente, imaginándolo peor. Que se había largado, que la encontraría en casa de sus papás al día siguiente. Que se habría ido a pasar una temporada con su prima. Que correría a los brazos de su ex, el pitudo.

Respiré y sin más remedio, abrí la puerta de baño esperando que alguien me dijera lo cretino que era. Ella vomitaba en uno de los escusados que no tenían puerta. ¿Estás bien? No. Que pregunta más estúpida. La ayudé a limpiarse y nos fuimos por las escaleras. Me olvidé de The Cure, de la tetona y hasta de mi hermano. Sabes, te amo. Ay, Keko, ya viene el primero y tú no sabes ni que pedo ¿El primero? Sí, el primero. Salí a la terraza del bar y saqué un encendedor. Prendí un cigarrillo y me rasqué detrás de la oreja. Así que eso se sentía, ser un padre rockero esquizofrénico en pleno siglo 21.