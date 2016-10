Taller de Sal y Brisa

Ana Nicholson Leos

Sinestesia violeta, parte 2.

Prólogo

Los siguientes poemas continúan la primera parte de las Sinestesias Violeta por el colectivo de escritores asistentes al Taller de Escritura Creativa de los sábados del Instituto Municipal de Cultura de Manzanillo. Los textos publicados son nuestros ejercicios de afinamiento hacia la creación poética. El día de hoy aportan Cristina Acatzin Cordova y Paul Carlos López Ramos

Violentamente tocas el alma

a m a r g o

sabes a muerte pronta.

No hay ninguna voz,

háblame al oído

a los ojos

al rostro húmedo

a las manos atadas.

S i n s e n t i d o

V

La noche ya no es negra, es violeta.

En las tinieblas me sumergía

mientras buscaba tu redención

como humo me rodeabas, tocabas

observaba el blanco y dorado

Te amaba a lo lejos, imposible

un color violeacio me llama a morir

tus dedos acarician mi barbilla

yo me voy, me voy para siempre

en la eternidad