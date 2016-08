Tarea Política

Planes alternativos

José Luis Santana Ochoa

Convencido de que su primo lo dejó colgado de la brocha al incumplirle las supuestas o verdaderas promesas de chambas para él y sus secuaces, Pedro “El más priista de los panistas” Peralta Rivas reunió hace unas semanas en la ciudad de Tecomán a los 60 peraltistas que habían resultado premiados con 10 puestos de primer nivel en la administración nachista, 20 de segundo y 30 de tercer importancia, en la tómbola del convivio celebrado el martes 5 de abril de 2016 en su mansión ubicada en Residencial Esmeralda Norte, para darles la mala nueva de que definitivamente no habría de piña ni de melón ni de sandía, por lo que mejor para ellos sería ponerse a elaborar planes alternativos “B” , “C”, “D”, etc., hasta agotar el abecedario, tal como a él le ha enseñado la vida a proceder en casos de desastre. Así, claro, directo y sin miramientos, les precisó paradas Pedro a quienes ilusionó con la victoria electoral de José Ignacio Peralta, y seguros estaban de aparecer en la nómina estatal más pronto que inmediatamente, o ya de perdida en alguna delegación federal. No fue así y el gozo se les ha ido al pozo.

El no haber podido colocar a sus cómplices en chambas estatales o federales ha dejado a Peralta Rivas huérfano de la credibilidad y la confianza de “su gente” al grado de que perdió ya la calma, el sosiego, la fe y el optimismo de un futuro mejor para él y los ellos. Frustrado por tan rotundo fracaso, sólo atina a despotricar en contra de su consanguíneo por ingrato, desagradecido y mala paga. La única salida a corto plazo (plan “B”) que ve Pedro al entrampamiento en que ha caído, es hacerse del control del CDE del PAN a través de su incondicional la diputada local plurinominal Julia Licet Jiménez Angulo, objetivo para lograr el cual tiene el respaldo de la prensa peraltista que, más que probado está, no da una. Su plan “C” sería integrarse con su gente a la eventual candidatura presidencial del panista gobernador poblano Rafael Moreno Valle Rosas.

Para lograr el objetivo de su plan “B”, hacerse del control de la dirigencia estatal del panismo colimense, Pedro Peralta Rivas tendrá que ganarle la partida a su ex guía político y benefactor, Jorge Luís Preciado Rodríguez, empresa nada fácil por la experiencia de éste en tales lides, colmillo retorcido y combatividad, además de ser la única tabla de salvación que los panistas leales e institucionales tienen para impedir que su partido sea reducido a mero comparsa del Otro PRI-Gobierno, mantener su autonomía e independencia de cara al 2018 cuando decidirán candidaturas y demás. Por lo mucho que necesita apropiarse de las siglas y colores de Acción Nacional, Pedro Peralta Rivas le echará todo su resto a tan insensata empresa. Están avisados los panistas de principios y convicciones para que luego no digan que los chamaquearon. En cuanto al éxito de su plan “C”, su amigo el camotero no la tiene nada fácil para imponerse a quienes puntean la carrera panista por la presidencia de la República 2018, Margarita Esther Gómez del Campo y Ricardo Anaya Cortés.

EL ACABO