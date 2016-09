TAREA POLÍTICA

Nada personal

Sino golpeteo sistemático, con agenda, el que ha venido ejecutando la prensa peraltista en contra de los alcaldes panistas de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez:Héctor Insúa García, Orlando Lino Castellanos, Rafael Mendosa GodínezJosé Guadalupe García Negrete yYulenny Guylaine Cortés León , respectivamente, desde que asumieron sus cargos el 15 de octubre anterior, a base de todo tipo de señalamientos que les endereza so pretexto de la inseguridad que es generalizada en toda la entidad, las baches anuales en calles y avenidas , la lluvia, el viento, la sequía, las podas de árboles y problemas normales en el servicio de recolección de basura, entre los principales, para bajarles los ánimos y no descuellen más que el gobernador José Ignacio Peralta para quien puras porras tienen.

La negativa y despiadadacampaña en contra del quinteto azul y blanco conformado por Héctor, Orlando, Rafael, Yulenny Guylaine y José Guadalupe, lejos de amainar, irá “in crescendo” a media que se acerque el año electoral 2018 para tratar de mermar sus posibilidades de que aparezcan entonces en las boletas electorales ya sea en busca de la reelección o de otros cargos igualmente por la vía electoral, pero, como suele suceder cuando las vejigas son de calidad, crecerán con los golpes que seguirán recibiendo. Al tiempo.

Inteligentemente, los cinco acaldes panistas mencionados en el párrafo anterior no han sucumbido a la intentona de sometimiento a la voluntad de los editores al servicio del Otro PRI en el gobierno del estado ni acusado recibió de la mayoría de los amañados señalamientos “periodísticos” de que son objeto. Pero como en esta vida todo tiene un límite, fue el presidente municipal de Colima, Héctor Insúa García, principal “cliente” de la campaña anti- alcaldes panistas orquestada desde bien identificadas oficinas del Gobierno del Estado quien por primera vez se refirió al hecho al dar su versión sobre supuestas inconformidades ciudadanas por el servicio municipal de recolección de basura:

“No tenemos detectada una inconformidad, ha sido más el propósito de algunos medios de querer plantar una inconformidad (…) sé que no se trata de algo personal, hay una agenda (…) no tenemos un problema, lo que tenemos es la necesidad de cambiar y renovar el parque vehicular”, afirmó convencido y contundente el alcalde capitalino Héctor Insúa García respecto al servicio de recolección de basura a cargo de la administración que preside, igual que sobre la tan traída y llevada privatización del mismo, tema que no tiene contemplado pero sí el garantizarles a los cerca de 300 trabajadores sindicalizados del área de servicios públicos del H. Ayuntamiento de Colima su empleo mientras él sea alcalde.

Insúa García sabe que no es nada personal el que los editores filo-peraltistas lo traigan como perico a periodicazos con cualquier pretexto por nimio que sea, misma percepción que con él comparten Lino Castellanos, Mendosa Godínez, García Negrete y Cortés León. Además de la agenda que menciona el alcalde de Colima, hay todo un grupo de reporteros, medios de comunicación y columnistasnachoperalta@gmail.com prestos a detectar los prietitos en el arroz azul para magnificarlos y bajarles los ánimos a los cinco alcaldes panistas en comento que se han mantenido firmes y trabajando sin distraerse para servir a la gente como es su responsabilidad.

