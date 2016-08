Una vida dedicada a la cultura, Froilán Ramos

Entrevista por José Luis Cobián

*Su vida está ligada a las artes. Casi cuarenta años los ha dedicado a las diferentes manifestaciones sensibles.

Froilán Ramos nació en Guadalajara, llegó a Colima hace 32 años por invitación de las autoridades universitarias para organizar y estructurar el ballet folclórico que hoy es uno de los máximos orgullos de la entidad, nuestra casa de estudios y el país.

El grupo dancístico, emblema cultural de México, goza de reconocimiento mundial y lo dirige el maestro Rafael Zamarripa. En los años 80, Froilán fue maestro del grupo y después el entonces rector Humberto Silva Ochoa lo designó subdirector.

Froi es un adulto joven, pues siempre que hemos tenido la oportunidad de conversar con él nos recibe sonriendo y una actitud optimista. Sobre sus inicios dice: “empecé en la danza folclórica a los 13 años en un grupo folclórico de la Sección 47 del sindicato magisterial de Jalisco, con el cual tuve mi primera gira europea durante tres meses”.

Sin duda, gran suerte: es muy estimulante conocer a alguien que, a temprana edad, experimentó la maravillosa oportunidad de estar en el viejo continente. Nuestra sorpresa sigue: “dos años después fui seleccionado, en el mismo grupo, para una de las giras que, sin duda, disfruté y dejó huella indeleble en mi vida, por lo enigmático de su cultura y, sobre todo, el marcado contraste entre lo moderno y las tradiciones. Me refiero a Japón”.

Ese viaje, relata, fue parte de un proyecto de promoción turística de Japan Air Lines, que inauguraba un nuevo vuelo México–Vancouver– Tokio, travesía que se prolongó un mes y recorrió de norte a sur las principales ciudades del “país del sol naciente”.

Después de una serie de presentaciones en nuestro país y Estados Unidos, Froilán Ramos ingresó en el ballet de la Universidad de Guadalajara, que, asegura, ha sido junto con el de la Universidad Veracruzana, el grupo con más prestigio Internacional.

Con el ballet de la U de G por primera vez, afirma emocionado, “me presenté en el Festival Cervantino, además de las cotidianas funciones dominicales durante un buen tiempo en el Teatro Degollado, viajé a Centroamérica, específicamente Nicaragua a los festejos del primer año del triunfo de la revolución sandinista; meses después, -continúa Froilán-, nuestro grupo participó en el aniversario de la fundación de Los Ángeles, California, y durante ese mismo año estuvimos en New York en los festejos de independencia de la comunidad hispana del 15 de septiembre en el Music Hall, evento filmado por Televisa y conducido por Raúl Velasco, quien lo transmitió después a nivel nacional en el programa dominical que dirigía: México, magia y encuentro”.

Para ampliar su perspectiva cultural y profesional, nuestro entrevistado inicia una aventura en la Ciudad de México, donde audiciona para ingresar en el ballet más importante del país, el de Amalia Hernández. Sobre el tema cuestionamos al destacado bailarín.

En el mejor ballet de México y los mejores foros artísticos

¿Cuándo y por qué decides irte a vivir a la capital del país? “Al terminar la preparatoria, a pesar de tener definida la carrera en que ingresaría, tomé una decisión muy importante: probar hasta dónde podía llegar como bailarín y una manera de verificarlo era entrar en el ballet más importante de México, al que debías de ir muy bien preparado, pues las audiciones las hacía la propia Amalia Hernández, y como todos decían, no cualquiera ingresaba. Solo quince días asistí a clases de suplentes y de 18 que hicimos la prueba solo nos escogieron a tres. Un año y dos meses trascurrieron con presentaciones en diferentes foros, el Teatro de Bellas Artes, donde a veces hacíamos tres funciones en una semana; el Auditorio Nacional, cuando era temporada de ópera y se ocupaba Bellas Artes, además de giras al interior del país. Al enterarme que era la fecha para iniciar los trámites a la carrera que yo pretendía estudiar, me regresé a Guadalajara, y dije: ya logré lo que quería, ahora a estudiar”.

¿Habías decidido definitivamente retirarte de la danza?

“Así es, empecé la licenciatura de administración de empresas y poco tiempo después conseguí un trabajo de medio tiempo en Bancomer. Transcurrieron dos años de estudio cuando, en una ocasión, mi novia, que aún bailaba, me invitó a la fiesta de cumpleaños de una ex integrante del ballet folclórico de la U de G. Ahí se encontraba Rafael Zamarripa, a quien año y medio antes lo habían separado de la dirección del grupo universitario y, de manera afortunada, la Universidad de Colima lo cobija e invita para que integre el ballet representativo de la institución.”

“Zamarripa ese día se me acercó y comentó que necesitaba una persona con mi experiencia y, a grandes rasgos, me explicó el proyecto después de varias reuniones con autoridades de la Universidad. Llegamos a un acuerdo, y en octubre de 1982 vine a Colima, donde inicia otra aventura en la danza folclórica”.

En Colima y en la Universidad

Después de estar en Europa, Asia, vivir en el DF y, lógicamente, en Guadalajara, cómo fue el cambio a una ciudad con una dinámica diferente. ¿Te fue fácil adaptarte?

“Realmente, fue un reto, pues, como tú bien lo dices, Colima y, sobre todo en ese entonces, tenía una dinámica social muy diferente, no mejor ni peor, simplemente diferente. Con el grupo, tengo que ser muy honesto, fue difícil adaptarnos, pues sus integrantes estaban acostumbrados a un estilo de trabajo y a mí me tocó dar las bases tanto del ballet clásico, técnica de zapateado y hasta Tae Kwuan do, les enseñé, además, de que yo traía un estilo diferente al de Zamarripa, pues nunca fui su alumno. Hubo momentos muy críticos, que incluso dos días después del estreno del primer programa estuve a punto de regresarme a Guadalajara.”

“Después de superar esa crisis, vino una etapa muy interesante pues se dio una integración muy fuerte con el grupo, a tal grado que llegó a preocupar al propio director. Luego, una serie de presentaciones en toda la república, dos giras a Puerto Rico, una a Estados Unidos, otro par de viajes a Europa, participamos en dos ocasiones en el Festival Cervantino y una muy destacada a Guatemala, donde fuimos invitados por el entonces presidente Miguel de la Madrid para una presentación de gala que nuestro mandatario ofreció al presidente de Guatemala, nuestras diferencias se acentuaron y me vi obligado a dejar el ballet.

Afortunadamente después de una conversación con el licenciado Humberto Silva, a quien le agradecí infinitamente su confianza y apoyo, me propuso que me cambiara a otra dependencia, donde realizara actividades afines a la carrera, que en ese entonces estaba estudiando y de la cual me titulé, licenciatura en comunicación”.

¿Por este motivo incursionas en el periodismo?

“Exactamente, estuve un tiempo muy corto en la Dirección General de Publicaciones y después me cambiaron a la Dirección de Información. Al principio solo me asignaban eventos de carácter cultural y conforme fui agarrando oficio, empecé a cubrir eventos de todo tipo y aquí me gustaría destacar el apoyo del entonces subdirector Rubén Carrillo, a quien mucho de lo que sé, lo aprendí de él y de otro gran periodista Carlos Vargas, que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros”.

Tenemos conocimiento que aún como alumno de la Escuela de Letras y Comunicación montaste una exposición fotográfica en el Paraninfo, la cual inauguró el rector Fernando Moreno Peña y además que ganaste un premio por diseñar el logotipo de un encuentro nacional de comunicación. Esto nos da cuenta de tu versatilidad y sobre todo los diferentes cambios de actividad, pero según sabemos esto no paró ahí.

“La vida ha sido muy generosa conmigo, pues además de haberme dado mis dos hijos: Michel Iván y María Fernanda, en el aspecto laboral he tenido oportunidad de incursionar en diferentes actividades. Trabajé en la Delegación del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), dónde llegue a ser jefe de Capacitación. También estuve como Director de Cultura del ISSSTE Delegación Colima”.

¿Y cómo te vienes a radicar al puerto?

“En una conversación el licenciado Fernando Moreno Peña me comentó sus ideas culturales: construir cuatro museos, uno de ellos de arqueología, precisamente aquí en Manzanillo, y me externó el interés de que yo me integrara a ese proyecto. Después que estuvieron concluidos me llamó para darme la noticia de que había decidido que me viniera precisamente al de Manzanillo. Hay que destacar que fue el único de los museos que inauguró el entonces presidente Ernesto Zedillo”.

Pedimos a nuestro entrevistado que ampliara su experiencia en el museo, pues nunca el puerto había tenido un espacio cultural de este tipo.

“El museo implicó un gran reto, ya que la promoción cultural real se da cuando logras que la gente se apropie de los espacios, esto es, que usen expresiones como: nuestro museo, y que se identifiquen con él. También fue de mucha ayuda el Seminario de lengua y cultura náhuatl que tomé”.

¿Y cuál fue el resultado?

“La verdad íbamos muy bien, pues con el proyecto de visitas guiadas para escuelas de todos los niveles, las exposiciones temporales así como el programa Viernes en el museo, donde indistintamente cada viernes presentábamos en la explanada conciertos, obras de teatro, ballet, logramos acercar a un gran número de personas, principalmente niños y jóvenes. Y qué decir de los festejos de aniversario que llevamos a cabo donde invitamos a una serie de especialistas tanto en historia como en arqueología. Me parece necesario mencionar al doctor Miguel León Portilla, considerado uno de los principales estudiosos de la cultura náhuatl, quien se encariñó con el museo, a tal grado que donó parte de su biblioteca, a la cual le pusimos su nombre.”

Y de repente se presenta el temblor de 2003, lo cual, como ya sabemos, afectó el edificio y, sobre todo, la sinergia que traían. ¿Qué sucede después de esto?

“Lo primero fue cerrar al público y embalar todas las piezas arqueológicas. Un año después el rector Carlos Salazar me da instrucciones para que me vaya a la Dirección del IUBA Manzanillo, en sustitución del señor Raúl Zuazo, quien había solicitado su jubilación”.

Antes de que nos hables sobre tu experiencia en el IUBAM, me gustaría que comentaras dos hechos trascendentales en la actividad electoral del puerto que tú y un grupo de jóvenes del CONALEP lograron.

“Eso me parece muy destacable mencionar, porque en su momento las felicitaciones, como es lo normal, fueron para el director y pasó desapercibido el gran esfuerzo de los dos grupos de la carrera de asistente directivo que los organizaron. Estos fueron dos paneles con los candidatos a la presidencia municipal de Manzanillo; el primero cuando contendieron Rogelio Rueda y Francisco Santana, quien fue el único que no asistió. En el segundo estaban postulados Sergio Marcelino Bravo y Nabor Ochoa, en este tuvimos el panel completo con los 10 candidatos. El evento motivó una felicitación del entonces gobernador Fernando Moreno al director del plantel, ya que ninguna asociación civil, como COPARMEX, CANIRAC o AAAPUMAC, lograron lo que organizaron unos alumnos y un maestro.”

Hace unas semanas Froilán Ramos dejó de fungir como director del IUBA Manzanillo. Y conocedores de la actividad artística cultural que realizó durante su periodo al frente del Instituto, quisimos ahondar un poco más en ello.

El dejar un cargo siempre tiene implicaciones, algunos hasta lo equiparan con un divorcio. ¿Tú cuáles sentimientos estás experimentando?

“Definitivamente, sí es algo que te genera sentimientos encontrados, pero la madurez profesional y personal a final de cuentas debe prevalecer, porque los cargos todos son pasajeros, son ciclos normales que tienen que cumplirse. También, estar consciente de que parte de la política en nuestra cultura es descalificar todo lo que hizo el anterior para que el nuevo funcionario aparezca como mesías. Y por otro lado, la mayoría de los cambios que se dan las más de las veces responden a compromisos políticos. Yo estoy muy contento con todos los logros tenidos en el Instituto. Cuando llegué al mismo me propuse dos cosas muy importantes: incrementar los talleres y el alumnado. Cuando inicié había cuatro talleres y ahora existen doce, cinco de ellos autofinanciables; y segundo, que el IUBAM no fuera carga económica para la Universidad, lo cual logramos desde hace 6 años, pues con los ingresos propios se solventan el gasto corriente y honorarios de todos los talleres extras”.

Sabemos que el ballet folclórico fue parte importante para lograr esto que nos mencionas. ¿De qué manera influyó el grupo?

“Cuando llego al IUBA ya existían tanto el ballet juvenil como el infantil, desafortunadamente con un nivel muy pobre, parecía más un grupo escolar, aun así el comité de ciudades hermanas de St. Paul Minnesota, en una ocasión vio a los niños bailar y se pensaron que sería buena idea reforzar la relación invitando al grupo infantil al carnaval de invierno que cada año realizan, pero lo analizaron más a detalle y desistieron de la idea de llevar a los niños porque había muchas complicaciones en el caso de que un pequeño se enfermara y requerían cargar con todos los papás. Optaron por seleccionar al ballet juvenil, sin embargo para una gira de este tipo era muy riesgoso por el bajo nivel. El mismo rector Carlos Salazar se negó a que fuera este grupo. Me comprometí con él a que lo prepararía, y después de casi veinte años retomé la danza. Puedo decirte que nos habían programado solo cinco presentaciones y terminamos haciendo 26 por el buen impacto que causó.

Y en una ocasión, antes de realizar el viaje, el comité de ciudades hermanas de Manzanillo consiguió una presentación en el Hotel Karmina Palace, y de ahí el entonces jefe de animación me comentó que le gustaba el grupo y que después de la gira lo visitara. Así lo hice y duramos siete años presentando el show mexicano en el hotel. De los recursos que se generaban se empezaron a solventar los gastos del Instituto”.

¿Entonces qué pasa cuando el ballet deja de presentarse en el Barceló?

“Consciente de que eso en cualquier momento podría acabar, pues depende en gran medida del gerente en turno, ya habíamos iniciado con la creación de talleres y algo más, hicimos un convenio con la Plaza Manzanillo para presentar todos los domingos eventos culturales, proyecto que se prolongó por más de cuatro años, el que además de generarnos recursos se convirtió en un importante escenario para la promoción tanto de los grupos del IUBAM como de artistas locales”.

Además de la gira a Estados Unidos qué otros viajes o presentaciones realizó el Ballet.

“Desafortunadamente, fuera del país no tuvimos más oportunidades, estuvimos en la inauguración de la Feria de la Cerámica en Tlaquepaque, Jalisco, donde estuvo presente el gobernador Silverio Cavazos. Y viajamos a la población de Tzitzio, Michoacán, enviados por el gobierno estatal como agradecimiento a todo el apoyo que brindó ese municipio cuando se dio la lamentable caída del avión donde viajaba el gobernador Gustavo Vásquez. Realizamos varios viajes a Jalisco y Michoacán y participamos en casi en todas las ferias de los municipios, creo que nos faltó la de Villa de Álvarez. El año pasado se nos hizo una invitación a Corea del Sur, para participar en los festejos del 15 de septiembre que organiza la embajada de México en aquel país, ellos pagarían una parte pero desafortunadamente la difícil situación económica por la que pasa la universidad mermó toda posibilidad”.

¿El ballet del IUBAM es el primero que tiene a la oportunidad de salir del país?

“No estoy seguro si el de Felipe López lo hizo, pero de no ser así fuimos los primeros. También somos el primero en traer grupo coral así como tocar casi la mayoría de su programa con música en vivo”.

Después de todo lo que nos has narrado nos permite ver de manera más clara la actividad que día a día se realiza en el Instituto, pero nos gustaría saber ¿Qué te faltó hacer o te hubiera gustado haber logrado en la dirección del IUBA?

“Sin duda, hubiera sido algo muy importante haber logrado llevar al ballet a Corea, también que las instalaciones del Instituto se ampliaran, pero como no es un plantel escolarizado no puede entrar en los programas de la SEP, y por último, haber creado el bachillerato en artes, pero como en una ocasión un rector me dijo: tranquilo, tú quieres volar, tranquilo, vamos paso a paso…, Me voy contento, pues pude hacer mucho con poco, y hasta donde también se me permitió, pero sobre todo me voy agradecido con cada uno de los rectores que me dieron la oportunidad. Sobre todo a los cientos de niños y jóvenes alumnos que pasaron por el IUBAM”.

Creo que contar con personajes de esta trayectoria y experiencia son benéficas para la actividad cultural del municipio, le deseamos suerte pues conocemos gente que vive de la cultura, pero pocas como nuestro entrevistado. Froilán Ramos nos ha mostrado que vive para la cultura.