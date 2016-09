Va en aumento saqueo de nidos de tortuga

Oscar Olave Neri

A Través de las redes sociales los Voluntarios del Tortugario Manzanillo invitan a denunciar los múltiples robos de huevos de tortuga que se está dando en el municipio e invitó a la población a no consumir carne y huevos de tortuga.

“Quisiéramos comentar que hemos detectado con la ayuda de algunas denuncias, múltiples robos de nidos a lo largo de esta temporada, por lo que de la manera más atenta los invitamos a colaborar denunciando estos actos ilícitos llamando a la policía municipal (113 o 3321004), además de fomentar el NO consumo de carne y huevos de tortuga”.

Además hicieron algunas recomendaciones de qué hacer si divisan un quelonio en las playas de Manzanillo. “en caso de ver una tortuga desovando pueden llamar a los números proporcionados de la policía o mandarnos un mensaje, no es recomendable acercarse a ella puesto que se asustan y se van sin dejar el nido; no es posible tomar fotografías de ella hasta el momento que termine de desovar, y las fotografías que por favor que no sean de frente, ya que el flash las “ataranta” y asusta aún más, de ser posible que la foto sea de perfil y a una distancia considerable de ella”.