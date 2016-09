Venados y Bucaneros, finalistas del Beisbol Segunda Fuerza

Elizabeth López Hermosillo

En dos juegos al hilo, las novenas de Venados de Jalipa y Bucaneros despacharon a casa a sus rivales de juego los Mayos y Aguiluchos respectivamente, en los Play Off de la Liga de Segunda Fuerza de Béisbol.

El pasado fin de semana, en el primer juego Bucaneros con su imparable ofensiva y una excelente labor en el montículo del “Zurdo” Fernando Vizcarra, mención aparte fue el pitcher ganador, dejaron en el camino y con las aspiraciones de llegar a la final, al equipo Aguiluchos de Sahuayo, aunque lucharon hasta el último out, no pudieron avanzar para que finalmente cayeran 19 carreras a 6.

Los dos equipos traen jugadores de calidad por Sahuayo Luis y Carlos Gómez, Julio Zamora, Daniel Ochoa, Edy Flores el pitcher novato Juan José Gómez, esta novena hubieran podido hacer buen papel en la final. Sin embargo Bucaneros lo mantuvo con su gran bateo, con que cuenta en las manos de Alan González, Edson Arriaga, Ernesto Rivas, “Patoncillo” Tapia, José Chacón, Jorge Osuna Jorge Vega y el “Zurdo” Vizcarra, entre otros muchos buenos jugadores, todos de manufactura juvenil.

Por otra parte en el segundo de esta serie, la novena de Mayos cae ante Venados de Jalipa 8 carreras a 7, en un excelente juego donde lució en pitcheo del “Zurdo” de Mayos Yazar Carrillo no pudo ganar para pasar a la siguiente fase hizo este equipo una gran campaña a pesar de haber reportado a la liga con un retraso de tres juegos, mismos que se le acreditaron como perdidos, logró estar en semifinales, eso demuestra la calidad de peloteros con que cuenta este plantel, no por casualidad en el juego de ayer Martin Ramírez jardinero central se despacha con home run por la franja del jardín izquierdo impulsor de dos carreas, viniendo después Edy Crisóstomo para dar tremendo cuadrangular por el parado izquierdo, pero Venados vendría a decidir el juego en la octava entrada, -en verdad- Mayos se enfrentó a un gran equipo pues Jalipa en su mayoría son peloteros jóvenes con gran rapidez en las bases gran diferencia en todo el campo y sobre todo su poder a la hora de batear, en este último partido el joven Omar Oliva Espejo, lanzó un excelente juego, contra la experiencia de batear de los Mayos los mantuvo durante 6 entradas y dos tercios no haciéndole daño mayor o rally de carreras.

Los jugadores de Venados J. Velázquez, Nicolás García, Josué Martínez, Yeudy Palacios Miguel y Marcos Ibarra son solo algunos de los nombres que forman el line up de Venados los cuales se enfrentarán en la gran final a Bucaneros.