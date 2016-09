Volcanes recibirá en campo de Jalipa

Elizabeth López Hermosillo

¡Por fin! esta semana arranca el Campeonato de Futbol de 3ª División Profesional. La jornada 1 se postergó e iniciarán con segunda fecha para los días 9, 10 y 11 de septiembre. Los Volcanes de Colima es el único equipo que jugará de local en el puerto de Manzanillo y será el sábado.

El caso de Palmeros Colima, también sale, pero juegan el viernes 9 de septiembre ante Sahuayo. Mientras que Tecomán en patio ajeno enfrentará a Sayula. Club Deportivo Tepatitlán vs. Chapala 20:00 horas. Valle del Grullo vs. Real San Cosme 11:00 horas. Escuela de Futbol Chivas vs. Nuevos Valores Ocotlán 12:00 horas. Atlético Cocula vs. Mamuts de El Salto 13:00 horas. Aves Blancas vs. Club Queseros 18:00 horas. Picudos de Manzanillo vs. Vaqueros 12:00 horas en Zacoalco de Torres, Jalisco. Acatlán vs. Mulos del Club Deportivo. Oro a las 12:00 horas.