Por más campañas de fumigación y abatización que la Secretaría de Salud lleve a cabo en todos los municipios, no acabarán los casos de dengue, Zika y chikungunya, debido a la poca participación de la gente para retirar los cacharros de sus domicilios.

El Sector Salud está haciendo su trabajo para combatir el mosco trasmisor de estas enfermedades, sin embargo, la población es la que no está trabajando correctamente para abatir los padecimientos.

En cada ovoposición de huevos nacen aproximadamente entre el 80 y el 90 por ciento, y de esos el 80 por ciento son hembras y son las generadoras del problema de la transmisión.

Para el secretario de Salud Carlos Salazar si nosotros no tenemos las condiciones favorables para que se repliquen las hembras, vamos a tener un control mucho mejor, y los programas de fumigación se tienen que seguir dando, pero no es la solución si no se dan las condiciones.

Hace unos días personal de la Secretaria de Salud visitó panteones y colonias que se decían estaban limpias de cacharros, sin embargo detectaron cantidad impresionante en todo el estado. Hay una gran colaboración de los presidentes municipales, pero la gente no se ha sensibilizado y eso es parte de su responsabilidad.

Como población estamos fallando porque no acatamos las recomendaciones del sector para evitar problemas de salud pública. El hombre anda habitualmente más cubierto en lo corporal, mientras que las mujeres desde los pies están descubiertos en muchos de los casos, pero además se la pasan en casa, donde están los criaderos y son factores de la enfermedad.

Se han dado a conocer datos estadísticos donde el 50 por ciento de las mujeres que tienen Zika están gestantes y son las que tienen riesgo en el producto que están esperando, por lo que hay que cuidarse, pero sobre todo, retirar todos los cacharros, tener los patios y techos totalmente limpios para que no acumulen agua. Si la casa está limpia de cacharros y se tienen mosquiteros, los casos de dengue, zika y Chikungunya serán cada día menores. Se requiere urgentemente la participación ciudadana para tener respuestas favorables, con las acciones que efectúan trabajadores en el área de sanidad.