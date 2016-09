Zoón Politikón

*Zona de guerra colonia Libertad

César Hernández

El lunes 19 de septiembre se conmemoró otro aniversario del terremoto del 85, ese día, la SCT llevó a cabo el primer experimento sobre la explosión de dinamita para poder terminar rápido el túnel ferroviario frente a la colonia Libertad.

A las 13:30 horas, de ese día, comenzó a temblar la tierra con una intensidad de más de 5 grados en la escala de Richter, fueron dos jalones los que se sintieron, la gente como es costumbre salió despavorida de sus viviendas creyendo que se estaba repitiendo la historia del terremoto del 85. Pero conforme pasaron los minutos, la gente de la colonia Libertad fue enterándose de que se trataba de las explosiones de dinamita que la SCT estaba llevando a cabo adentro del túnel.

La molestia e inconformidad de los vecinos no se hizo esperar. Reportaron vidrios rotos en viviendas y algunos autos que estaban por ahí estacionados, así como más cuarteaduras en las viviendas. El director del Centro SCT Colima Guido Mendiburu, estuvo presente en esa primera explosión y al ver que la gente se arremolinó en la calle y que iba contra él, se subió a su camioneta y escoltado por soldados de la Marina salió huyendo de Manzanillo por temor de que algo malo le ocurriera, ya que en dicha explosión se les pasó la mano, y se sintió como un fuerte temblor pero de corta duración.

Por la tarde, los vecinos tuvieron una reunión con los encargados de la obra y un tal empresario español, expertos en explosivos, quien les prometió que ahora sí, ya no se iban a sentir las explosiones. Sin embargo, han sido puras mentiras ya que las explosiones siguen incontroladas y superan la vibración de los 5 grados en la escala Richter. Y como tratando de ignorantes a los manzanillenses, el citado empresario español, les dijo que en los sismógrafos marcó 1.3 grados, situación que molestó al vecindario ya que los temblores de 1, 2 y 3 grados son imperceptibles, y arriba de 5 grados ya se sienten como los que están viviendo ahora.

Pero el cinismo de los funcionarios públicos no tiene límites, ya que las viviendas se cimbran totalmente a la hora de las explosiones, 500 metros a la redonda, y dicen que no pasa nada, que es pura psicosis de la gente, que los temblorcitos son imperceptibles, etc.

En explosión de este viernes 23 de septiembre a las 13:30 horas, nuevamente se volvió a cimbrar el suelo y las casas, con una vibración de 5 grados, sin embargo, los técnicos que tenían un sismógrafo ahí cerca, dijeron que el aparato no funcionó, es decir, ocultan la realidad de las ondas sísmicas ocasionadas por la dinamita que están reventando en el túnel.

Pero el colmo del cinismo, fue cuando le preguntamos a Guido Mendiburu, el por qué la SCT había convertido a la colonia Libertad en zona de guerra, y dijo que no era, que era un centro de trabajo. La pregunta es correcta ya que en un lapso de dos meses, van a tirar más de 100 bombas de dinamita que nuevamente tendrán a los vecinos con el Jesús en la boca.

Mendiburu, dijo que sostenía lo dicho anteriormente, que los vecinos de la Libertad podían vivir y dormir tranquilos, ya que las explosiones son imperceptibles y que no representan ningún peligro para la población, cuando en realidad, todos los vecinos de dicha colonia dicen todo lo contrario.

Por lo anterior, diremos que se avecina un problema social muy serio, ya que los vecinos exigirán que les paguen o les compren las viviendas que están 200 metros a la redonda ya que quedarán inservibles de tanta explosión. De lo contrario vendrán los paros a la obra del túnel, bloqueos al tren en el Tajo y los vecinos del Sector 6 que viven por la Paloma Negra no tardan en levantarse en armas, ya que pronto van iniciar las explosiones en ese lugar. Hay que destacar que los vecinos de la Paloma Negra son más aguerridos que en la Libertad.

Así que se espera una lucha social intensa ahora que han iniciado las perforaciones.

PARA CERRAR: Los encargados de las explosiones deberían de visitar a los empresarios que llevaron a cabo los túneles en Guanajuato, donde en plena zona urbana hicieron las perforaciones sin alterar la paz social de la gente. Esos si saben trabajar y no hacer chingaderas. Hacer carreteras no es lo mismo que hacer túneles.