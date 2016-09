Zóon Politkón

*PRI debe desaparecer; renovarse o morir

César Hernández

La corrupción galopante por parte de políticos que llegan al poder para hartarse del dinero del pueblo, ha llevado al PRI a tocar fondo, y a estar en su peor decadencia que lo obliga desde ahorita a cambiar de nombre, tal y como ocurrió en 1935, que de PNR pasó a ser el PRM y después 1942, se llamó PRI.

Lo que estamos afirmando no es nada descabellado, y el presidente Peña y sus secuaces dirigentes del CEN del PRI lo saben, el partido ya no ganará nuevas posiciones debido a que el pueblo está cansado de que siempre les den “atole con el dedo”.

En las recientes elecciones, de 12 gubernaturas apenas ganó 4 y la oposición obtuvo ventajas de ese río revuelto, ganancia de pescadores.

La situación está muy grave, porque el PRI no volverá a ganar la presidencia de la república en el 2018 y eso lo saben los dirigentes nacionales del tricolor, y alcanzarían a dar batalla si desde este momento le cambiarán de nombre al partido para tratar de enviarle el mensaje a los ciudadanos de que el partido realmente quiere cambiar y reinventarse.

En Colima Nacho Peralta logró ganar no por el partido, sino gracias a la intervención del diputado federal Virgilio Mendoza, quien es en estos momentos es el dueño de la franquicia política en Manzanillo. El retroceso del PRI en Colima no se debe al comportamiento del ex gobernador Mario Anguiano como pretende hacerlo ver Nacho Peralta y el presidente nacional del PRI, Reza Ochoa. El retroceso del tricolor en todo el país se debe a que los gobiernos priistas se roban a manos llenas el dinero del pueblo, y como venganza de ello, demuestran su repudio a la hora de las votaciones.

Peña Nieto sabe que ni haciendo alianzas con el PAN y el PRD, los tres juntos podrían ganarle al Peje en el 2018, por lo que esta situación los mantiene preocupados y hasta han pensado quitar del camino a todos aquellos políticos que les estorben el camino, una muestra de ello, es que están apareciendo muertos políticos de MORENA en varios estados del país, y también preocupa que las cúpulas del PRI, también quieren desaparecer a López Obrador, porque está eclipsando el futuro del PRI, un partido que finge luchar por las mayorías, cuando la verdad es que todos los secretarios de estado quieren estar ahí, agarrados de la ubre presupuestal y robarse todo lo que tengan a su alcance.

Todas las encuestas que se han realizado hasta el momento revelan que el pueblo de México votará por el candidato de MORENA López Obrador ya que están cansados de las corruptelas del PRI, del PAN y del PRD. Un fraude electoral más, ya no soportaría el pueblo de México y tomarían el poder por la fuerza.

ATROPELLOS A REPORTEROS

En la reciente reunión del PRI en Manzanillo, los reporteros fueron víctimas de atropellos de guaruras y personal que venía cuidando al presidente del CEN del PRI, Enrique Reza Ochoa.

Este tipo de actitudes demuestran una vez más, la prepotencia en la que actúan estos personajes y todos los que de ahí derivan, ya que se sienten con derecho de tener sojuzgados al pueblo de Manzanillo. En estos momentos críticos en donde deberían de demostrar humildad y buscar las formas de ganar adeptos para el 18 que se avecina, con este tipo de actitudes lo único que hacen es ganarse el repudio absoluto de los mexicanos, que tienen conciencia y que no aceptan que los traten como animales.

¿Qué podemos esperar de los lacayos de Peña Nieto quien le da una acogida como si fuera un representante de estado al patán de Trump a quien recibió con todos los honores después de la forma de cómo trató al pueblo de México y en la forma despectiva en la que se vocifera? ¿Qué se puede esperar si el líder nacional de los mexicanos hace este tipo de acciones anteponiendo a toda una nación para rendirle pleitesía a un candidato de una nación poderosa que ya está haciendo reverencias antes de llegar al poder, cosa que no logrará?

No convence el discurso de Reza Ochoa cuando afirma que van a meter al bote a los ex gobernadores, debería de poner un hasta aquí a la impunidad con la que roban, saquean y cometen infinidad de atropellos en contra del pueblo mexicano. La muestra la tenemos en cómo mandó a defender a Moreira siendo un ex gobernador que robó en forma descabellada a la nación y hoy se pasea por Europa como si fuera una mansa oveja.

Si quieren que la gente les responda en el 18 deben de empezar a poner orden primero dentro de la casa, con la bola de funcionarios que sin escatimar un ápice de vergüenza se dedican a robar y a saquear a la Nación.

¡Que Reza Ochoa no venga a prometer cosas que nunca va cumplir! Si quieren credibilidad que comiencen por ellos mismos, la ropa sucia se lava en casa. Y no hay que ver la paja en ojo ajeno, cuando ni siquiera se ve el tronco que llevan en los ojos y no les permite ver lo que está pasando. Bueno se hacen que no ven.